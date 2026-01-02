¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York en una ‘block party’ con música y poesía

El político tomó su juramento al cargo sosteniendo un Corán de siglos de antigüedad junto a su esposa, la ilustradora Rama Duwaji

“Hoy empieza una nueva era”, dijo Zohran Mamdani después de prestar juramento y así hacer historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York.

“Hoy empieza una nueva era”, dijo Zohran Mamdani después de prestar juramento y así hacer historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

“Hoy empieza una nueva era”, dijo Zohran Mamdani después de prestar juramento y así hacer historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York y en el más joven en más de un siglo. “Esta ciudad nunca más pertenecerá solo a los que pueden permitírsela. (...) Reemplazaremos el individualismo acérrimo por la calidez del colectivismo”, prometió en un largo discurso ante los miles de personas que soportaron temperaturas bajo cero para no perderse lo que se anunciaba como una block party, es decir, una gran fiesta multitudinaria al aire libre.

Asunción Mamdani
Miles de personas soportaron temperaturas bajo cero para no perderse de lo que se anunciaba como una block party, es decir, una gran fiesta multitudinaria al aire libre.

Miles de personas soportaron temperaturas bajo cero para no perderse de lo que se anunciaba como una block party, es decir, una gran fiesta multitudinaria al aire libre.

Pocas horas después de que la ciudad recibiera el 2026 con fuegos artificiales en Times Square, el musulmán de 34 años nacido en Uganda asumió finalmente el cargo de alcalde de Nueva York, que suele considerarse como el segundo más difícil de Estados Unidos. Lo hizo tras haber ganado contra todo pronóstico las elecciones del pasado mes de junio, ya que hace apenas siete años obtuvo la nacionalidad estadounidense, y su trayectoria política se limita a cinco años como representante de Queens en la Asamblea del Estado de Nueva York.

Embed

Antes de reunir multitudes en la plaza del Ayuntamiento de Nueva York, el nuevo alcalde había llevado a cabo una íntima ceremonia de investidura en la histórica estación de metro Old City Hall, una elección con la que pretendió reflejar su compromiso con la clase trabajadora.

Toda la jornada de asunción estuvo cargada de simbolismo: tanto en la ceremonia privada como en la block party, Mamdani tomó su juramento al cargo sosteniendo un Corán de siglos de antigüedad junto a su esposa, la ilustradora Rama Duwaji, siendo la primera vez que un alcalde de esta ciudad utiliza el libro sagrado del islam para ser investido.

Asunción de Mamdani
Mamdani tomó su juramento al cargo sosteniendo un Corán de siglos de antigüedad junto a su esposa, la ilustradora Rama Duwaji.

Mamdani tomó su juramento al cargo sosteniendo un Corán de siglos de antigüedad junto a su esposa, la ilustradora Rama Duwaji.

En el escenario principal, el programa incluyó un DJ que mezcló clásicos de Stevie Wonder con hits de Bad Bunny, además de una llamada al rezo a cargo de un imán, acompañado por representantes de las principales religiones de la ciudad, y la actuación de la cantautora Lucy Dacus.

El escritor estadounidense Cornelius Eady, centrado en asuntos de raza y sociedad, dejó a la multitud en silencio cuando leyó de su celular un poema escrito especialmente, que dedicó a sus “estudiantes trans, queer y extranjeros de color en la Universidad de Tennessee, Knoxville”. El cierre de los festejos estuvo a cargo de un coro de niños de Staten Island, dirigido por la leyenda de Broadway Mandy Patinkin, quien además entonó la reconocida canción Somewhere Over The Rainbow.

Asunción Mamdani
El cierre de los festejos estuvo a cargo de un coro de niños de Staten Island, dirigido por la leyenda de Broadway Mandy Patinkin.

El cierre de los festejos estuvo a cargo de un coro de niños de Staten Island, dirigido por la leyenda de Broadway Mandy Patinkin.

Entre los miles de asistentes que celebraron la victoria de Mamdani, estaban la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y el senador independiente por Vermont Bernie Sanders, encargado de tomarle el juramento público al joven alcalde.

Selección semanal
Alerta temprana

Para reducir riesgos y daños, gobierno financiará identificación de componentes de drogas ilegales en fiestas

Por Nicolás Delgado
Sistema Nacional de Salud

Cambios en el Fonasa: el oficialismo defiende corrección y ahorro, la oposición reacciona al “zarpazo fiscal”

Por Redacción Búsqueda
Concurso de acreedores

En 2025 se tramitaron 162 concursos de acreedores, un récord desde el 2002

Por Ana Morales
Entrevista a Sebastián da Silva

“El nuevo Frente Amplio es una carrera de petisos que ven que moviendo una banderita pueden llegar a ser presidentes”

Por Federico Castillo

TE PUEDE INTERESAR

Las 7 tendencias que redefinirán los viajes en 2026

Las 7 tendencias que redefinirán los viajes en 2026

Por Redacción Galería
“Hoy empieza una nueva era”, dijo Zohran Mamdani después de prestar juramento y así hacer historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York.
Video

Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York en una ‘block party’ con música y poesía

Por Redacción Galería
25 apuntes sobre Uruguay Sub 200, el hito científico del año

25 apuntes sobre Uruguay Sub 200, el hito científico del año

Por Milene Breito Pistón
Así se imaginan el futuro 25 figuras que fueron tapa de Galería

Así se imaginan el futuro 25 figuras que fueron tapa de Galería

Por Magdalena Cabrera