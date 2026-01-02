Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York en una ‘block party’ con música y poesía

El político tomó su juramento al cargo sosteniendo un Corán de siglos de antigüedad junto a su esposa, la ilustradora Rama Duwaji

“Hoy empieza una nueva era”, dijo Zohran Mamdani después de prestar juramento y así hacer historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York.

“Hoy empieza una nueva era”, dijo Zohran Mamdani después de prestar juramento y así hacer historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York y en el más joven en más de un siglo. “Esta ciudad nunca más pertenecerá solo a los que pueden permitírsela. (...) Reemplazaremos el individualismo acérrimo por la calidez del colectivismo”, prometió en un largo discurso ante los miles de personas que soportaron temperaturas bajo cero para no perderse lo que se anunciaba como una block party, es decir, una gran fiesta multitudinaria al aire libre.

Asunción Mamdani Miles de personas soportaron temperaturas bajo cero para no perderse de lo que se anunciaba como una block party, es decir, una gran fiesta multitudinaria al aire libre. AFP Pocas horas después de que la ciudad recibiera el 2026 con fuegos artificiales en Times Square, el musulmán de 34 años nacido en Uganda asumió finalmente el cargo de alcalde de Nueva York, que suele considerarse como el segundo más difícil de Estados Unidos. Lo hizo tras haber ganado contra todo pronóstico las elecciones del pasado mes de junio, ya que hace apenas siete años obtuvo la nacionalidad estadounidense, y su trayectoria política se limita a cinco años como representante de Queens en la Asamblea del Estado de Nueva York.

Embed Antes de reunir multitudes en la plaza del Ayuntamiento de Nueva York, el nuevo alcalde había llevado a cabo una íntima ceremonia de investidura en la histórica estación de metro Old City Hall, una elección con la que pretendió reflejar su compromiso con la clase trabajadora.

Toda la jornada de asunción estuvo cargada de simbolismo: tanto en la ceremonia privada como en la block party, Mamdani tomó su juramento al cargo sosteniendo un Corán de siglos de antigüedad junto a su esposa, la ilustradora Rama Duwaji, siendo la primera vez que un alcalde de esta ciudad utiliza el libro sagrado del islam para ser investido.

Asunción de Mamdani Mamdani tomó su juramento al cargo sosteniendo un Corán de siglos de antigüedad junto a su esposa, la ilustradora Rama Duwaji. AFP En el escenario principal, el programa incluyó un DJ que mezcló clásicos de Stevie Wonder con hits de Bad Bunny, además de una llamada al rezo a cargo de un imán, acompañado por representantes de las principales religiones de la ciudad, y la actuación de la cantautora Lucy Dacus.