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    Arroz: avanzan en crédito de hasta US$ 500 por hectárea, con garantía del Estado, la industria y los productores

    Además, se trabaja en un fondo solidario con aporte de entre US$ 0,02 y US$ 0,03 por bolsa, para enfrentar futuras crisis

    El precio provisorio se fijó en US$ 9,10 por bolsa, US$ 2 por debajo del precio de equilibrio presupuestado para la próxima zafra.

    El precio provisorio se fijó en US$ 9,10 por bolsa, US$ 2 por debajo del precio de equilibrio presupuestado para la próxima zafra.

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    Búsqueda | Ruben Silvera
    Por Ruben Silvera
    Redactor Agro de Búsqueda

    El sector arrocero avanza en la construcción de una herramienta financiera para facilitar la siembra de la zafra 2026-2027, en un contexto marcado por pérdidas económicas, aumento del endeudamiento y una caída de los precios internacionales.

    La propuesta contempla créditos de hasta US$ 500 por hectárea, con una garantía compartida entre el Estado, la industria y los productores, además de la creación de un fondo solidario que permita enfrentar futuras crisis. Así lo señaló el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Guillermo O’Brien, en el programa Punto de equilibrio, de radio Oriental Agropecuaria.

    El dirigente explicó que en la asamblea extraordinaria de la ACA se analizó el precio provisorio correspondiente al 30 de junio, elaborado cuando se llevaba comercializado aproximadamente el 34% de la cosecha, una proporción similar a la registrada el año pasado.

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    La asamblea también dejó establecido que el precio de equilibrio del productor se ubica en US$ 11,35 por bolsa de 50 kilos, con un precio provisorio cercano a US$ 9,10. La diferencia ronda los US$ 2 por bolsa, que genera un endeudamiento estimado de entre US$ 350 y US$ 400 por hectárea. “Tenemos que generar un puente financiero para llegar a la próxima zafra”, afirmó el dirigente.

    O’Brien explicó que, si bien los valores internacionales comenzaron a recuperarse en los últimos meses, el precio provisorio refleja el momento más bajo del mercado, registrado entre enero y febrero. A esto se suma un incremento de 11% a 12% en el presupuesto del costo industrial utilizado para calcular el sistema de precio convenio. “Cuando baja el mercado internacional y suben los costos industriales aparece el primer problema”, sostuvo.

    Frente a ese escenario, la prioridad de la gremial pasó a ser asegurar el financiamiento necesario para que los productores puedan afrontar la siembra de la próxima primavera.

    La propuesta en la que trabaja la ACA junto con el Ministerio de Economía prevé una línea de crédito de hasta US$ 500 por hectárea, con plazos de devolución de entre siete y 10 años, buscando que las cuotas sean compatibles con la capacidad de pago de los productores.

    El esquema contempla una garantía integrada por tres actores: el Estado —a través del sistema SIGA—, la industria arrocera y el propio productor, conformando un mecanismo de respaldo compartido para facilitar el acceso al financiamiento. “Las tres patas de esta herramienta son el Estado, la industria y el productor”, explicó.

    El presidente de la gremial de productores indicó que el objetivo es contar con la definición política de la herramienta durante las próximas semanas, de forma que el sector pueda planificar la siembra con mayor previsibilidad, aunque la disponibilidad efectiva de los fondos se proyecta para la primavera, una vez culminado el proceso legislativo y reglamentario.

    Fondo solidario

    En paralelo, la gremial impulsa una segunda iniciativa con una mirada de mediano y largo plazo: la creación de un fondo solidario de garantía, que comenzará a conformarse junto con la implementación de esta herramienta financiera.

    El mecanismo prevé que todas las bolsas de arroz producidas en Uruguay realicen un pequeño aporte, estimado entre US$ 0,02 y US$ 0,03 por bolsa, para constituir un fondo permanente, que permita respaldar futuras líneas de crédito cuando el sector vuelva a enfrentar situaciones similares. “Queremos generar independencia para enfrentar futuras crisis”, afirmó el agricultor.

    O’Brien explicó que, a diferencia del crédito actual, el fondo solidario será financiado por todos los productores, independientemente de que utilicen o no la herramienta financiera. El objetivo es acumular recursos que funcionen como garantía para nuevos créditos, reduciendo la necesidad de recurrir nuevamente al Estado o a la industria para estructurar este tipo de soluciones.

    Exhortación a la industria

    Otro de los temas abordados durante la entrevista con O’Brien fue el funcionamiento del sistema de precio convenio, en el que el costo industrial adquiere especial relevancia cuando los valores internacionales retroceden.

    El presidente de la ACA recordó que el productor recibe un precio residual, es decir, el valor de exportación menos los costos industriales y otros componentes del negocio.

    En ese contexto, sostuvo que el incremento presupuestado de 11% a 12% en el costo industrial resulta difícil de justificar cuando toda la cadena enfrenta una situación excepcional. “No tomamos como aceptable una suba lineal de 11% o 12% en el costo industrial”, afirmó.

    La posición también quedó reflejada en la moción aprobada por la asamblea extraordinaria de la ACA, donde los productores resolvieron comunicar a la industria que consideran “inaceptable” la estimación del costo industrial presentada durante la negociación del precio provisorio.

    Además, exhortaron a las industrias a adoptar medidas inmediatas para reducir esos costos y solicitaron a la directiva de la gremial no mantener futuras negociaciones basadas en el costo industrial presentado.

    O’Brien consideró que la industria también debe administrar la coyuntura, con medidas que permitan contener costos, de forma que el impacto de la crisis no recaiga solo sobre el productor. “La crisis no la puede pagar solamente el productor”, sostuvo.

    Agregó que esas medidas pueden incluir una revisión de la estructura de funcionamiento industrial, al tiempo que el sector deberá continuar trabajando con el gobierno para avanzar sobre los problemas estructurales de competitividad que afectan al arroz uruguayo.

    La resolución de la asamblea también reclamó al gobierno profundizar las medidas destinadas a mejorar la competitividad del sector, al considerar que la reducción del costo país es imprescindible para asegurar la continuidad de la producción arrocera.

    Pese a las dificultades actuales, O’Brien destacó que las perspectivas internacionales muestran señales más favorables.

    La reducción del área sembrada en Estados Unidos, la expectativa de un evento Niño en Asia y el ajuste productivo que también se proyecta en otros países exportadores podrían contribuir a una recuperación gradual de los precios internacionales durante los próximos meses. “Las señales del mercado hacia adelante son positivas, pero primero tenemos que lograr sembrar”, concluyó.

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