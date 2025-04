Museo del Gaucho y la Moneda en el BROU: historia y tradición en formato disruptivo

No todos los días inauguran en Montevideo nuevos espacios en el escenario cultural y artístico. Y mucho menos que ameriten ser reconocidos como finalistas en un concurso internacional de arquitectura de obra realizada.

La nueva sede del Museo del Gaucho y la Moneda no encontró mejor ubicación que el imponente atrio central del Banco República ( BROU ), y su impecable distribución y ejecución ameritan ver cómo y quiénes lo hicieron posible.

La misión era traer al siglo XXI un personaje forjador de la identidad nacional, su contexto, su importancia en la economía y en las batallas que libró Uruguay en su proceso independentista. El gaucho se muestra allí como lo que es: una figura identitaria, de trabajo, de lucha y defensa del territorio, que una vez culminado ese proceso no supo adaptarse para encontrar su lugar en una sociedad rural que comenzaba a contar con alambrados y frigoríficos. En cierta forma, una época en la que triunfó la moneda y no el gaucho. Es recién más adelante, cuando su figura ya no supone amenazas, que se revaloriza su rol y la deuda social lo reconoce como el perfil relevante que tuvo en la identidad nacional.