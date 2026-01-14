Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

Los sombreros de fieltro en colores tierra, accesorios con símbolos patrios, anteojos maximalistas, ruanas y ponchos en lana merino y mesh hats se impusieron en los días frescos de enero

Esta temporada de verano empezó con unos primeros días de enero con temperaturas bajas, mucho viento y lluvia, pero, como todos los años, hay tendencias que se imponen: sombreros, pañuelos y ruanas se vieron en muy distintos ambientes. Ya sea en la calle, en tiendas o en fiestas, estas estrellas estivales se impusieron por sobre otro tipo de accesorios.

_VAL_8270 Ani Ponce de León. Valentina Weikert

_VAL_8386 Karina Azzinnari y María Noel Galimberti. Valentina Weikert _VAL_8624 María Paula López González y Soledad Lerche. Valentina Weikert En Punta del Este y sus alrededores, el ambiente descontracturado dio lugar a un estilo más boho y playero, que se mezcló con una faceta más seria, sobre todo entre las veraneantes más elegantes.

_VAL_8257 María Eugenia Pérez. Valentina Weikert _VAL_8247 Verónica Llavallol. Valentina Weikert MAU_0723 Solange Agterberg. Mauricio Rodríguez Las arriesgadas propusieron sombreros de fieltro en colores tierra decorados con, por ejemplo, símbolos patrios. Este tipo de adorno se pudo ver también en cintos anchos. En ambos casos, se trata de decoraciones que mezclan lo gauchesco con lo urbano, piezas muy buscadas por visitantes extranjeras.

_VAL_8228 Victoria y Agnes Lenoble. Valentina Weikert _VAL_8239 Sombreros estructurados en marrón chocolate. Valentina Weikert _VAL_8262 Cintos anchos con bucios. Valentina Weikert Las ruanas, los lentes y los pañuelos al cuello se ven todos los veranos. Sin embargo, en este 2026 el maximalismo se impuso en los anteojos. A las ruanas, de lana merino y en colores claros, se sumaron los ponchos, algunos de ellos coloridos, rompiendo la monotonía de los tonos básicos tan característicos del quiet luxury.