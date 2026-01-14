Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

Esta temporada de verano empezó con unos primeros días de enero con temperaturas bajas, mucho viento y lluvia, pero, como todos los años, hay tendencias que se imponen: sombreros, pañuelos y ruanas se vieron en muy distintos ambientes. Ya sea en la calle, en tiendas o en fiestas, estas estrellas estivales se impusieron por sobre otro tipo de accesorios.
En Punta del Este y sus alrededores, el ambiente descontracturado dio lugar a un estilo más boho y playero, que se mezcló con una faceta más seria, sobre todo entre las veraneantes más elegantes.
Las arriesgadas propusieron sombreros de fieltro en colores tierra decorados con, por ejemplo, símbolos patrios. Este tipo de adorno se pudo ver también en cintos anchos. En ambos casos, se trata de decoraciones que mezclan lo gauchesco con lo urbano, piezas muy buscadas por visitantes extranjeras.
Las ruanas, los lentes y los pañuelos al cuello se ven todos los veranos. Sin embargo, en este 2026 el maximalismo se impuso en los anteojos. A las ruanas, de lana merino y en colores claros, se sumaron los ponchos, algunos de ellos coloridos, rompiendo la monotonía de los tonos básicos tan característicos del quiet luxury.
Otras se decantaron por los mesh hats, casquitos de crochet para la cabeza, una moda que no queda bien a cualquiera. Para llevarlos hay que tener una personalidad segura y vanguardista.
Los días más frescos fueron propicios para los pañuelos al cuello, colocados de manera clásica, en forma de abrigo, mientras que los bolsos grandes también han sido muy usados, tanto porque están a la moda como por su comodidad.