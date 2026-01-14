¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

Los sombreros de fieltro en colores tierra, accesorios con símbolos patrios, anteojos maximalistas, ruanas y ponchos en lana merino y mesh hats se impusieron en los días frescos de enero

Detalles patrios en cintos anchos.

Detalles patrios en cintos anchos.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Esta temporada de verano empezó con unos primeros días de enero con temperaturas bajas, mucho viento y lluvia, pero, como todos los años, hay tendencias que se imponen: sombreros, pañuelos y ruanas se vieron en muy distintos ambientes. Ya sea en la calle, en tiendas o en fiestas, estas estrellas estivales se impusieron por sobre otro tipo de accesorios.

_VAL_8270
Ani Ponce de León.

Ani Ponce de León.

Leé además

el abanico: despojado de viejos prejuicios, vuelve mas democratico y diverso
Moda

El abanico: despojado de viejos prejuicios, vuelve más democrático y diverso

Por Patricia Mántaras de la Orden
_VAL_8386
Karina Azzinnari y María Noel Galimberti.

Karina Azzinnari y María Noel Galimberti.

_VAL_8624
María Paula López González y Soledad Lerche.

María Paula López González y Soledad Lerche.

En Punta del Este y sus alrededores, el ambiente descontracturado dio lugar a un estilo más boho y playero, que se mezcló con una faceta más seria, sobre todo entre las veraneantes más elegantes.

_VAL_8257
María Eugenia Pérez.

María Eugenia Pérez.

_VAL_8247
Verónica Llavallol.

Verónica Llavallol.

MAU_0723
Solange Agterberg.

Solange Agterberg.

Las arriesgadas propusieron sombreros de fieltro en colores tierra decorados con, por ejemplo, símbolos patrios. Este tipo de adorno se pudo ver también en cintos anchos. En ambos casos, se trata de decoraciones que mezclan lo gauchesco con lo urbano, piezas muy buscadas por visitantes extranjeras.

_VAL_8228
Victoria y Agnes Lenoble.

Victoria y Agnes Lenoble.

_VAL_8239
Sombreros estructurados en marrón chocolate.

Sombreros estructurados en marrón chocolate.

_VAL_8262
Cintos anchos con bucios.

Cintos anchos con bucios.

Las ruanas, los lentes y los pañuelos al cuello se ven todos los veranos. Sin embargo, en este 2026 el maximalismo se impuso en los anteojos. A las ruanas, de lana merino y en colores claros, se sumaron los ponchos, algunos de ellos coloridos, rompiendo la monotonía de los tonos básicos tan característicos del quiet luxury.

_VAL_8362
Cathy Balestra.

Cathy Balestra.

_VAL_8285
Josefina Meilán.

Josefina Meilán.

_VAL_8243
Florencia Pomponio.

Florencia Pomponio.

Otras se decantaron por los mesh hats, casquitos de crochet para la cabeza, una moda que no queda bien a cualquiera. Para llevarlos hay que tener una personalidad segura y vanguardista.

_VAL_8433
María Joaquina Boero.

María Joaquina Boero.

MAU_0750
Gladys Migone.

Gladys Migone.

Los días más frescos fueron propicios para los pañuelos al cuello, colocados de manera clásica, en forma de abrigo, mientras que los bolsos grandes también han sido muy usados, tanto porque están a la moda como por su comodidad.

Selección semanal
Venezuela

Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

Por Redacción Búsqueda
Entrevista

“Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

Por Federico Castillo
Mercosur

UE-Mercosur: el gobierno buscará ratificación rápida en Uruguay y cree que en Europa “no será sencilla”

Por Redacción Búsqueda
Venezuela

Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

Por Federico Castillo

TE PUEDE INTERESAR

Detalles patrios en cintos anchos.

Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

Por Belén Riguetti Aparicio
Nicole Kidman de rulos y Gigi Hadid morocha: las transformaciones de las celebridades para inaugurar el 2026

Nicole Kidman de rulos y Gigi Hadid morocha: las transformaciones de las celebridades para inaugurar el 2026

Por Redacción Galería
El abanico: despojado de viejos prejuicios, vuelve más democrático y diverso

El abanico: despojado de viejos prejuicios, vuelve más democrático y diverso

Por Patricia Mántaras de la Orden
La productora Sara Murphy, la actriz Teyana Taylor, el cineasta Paul Thomas Anderson y la actriz Chase Infiniti posan con el premio a la Mejor película musical o de comedia por Una batalla tras otra.

Globos de Oro 2026: todos los ganadores y los momentos destacados