    Mario Lubetkin: “Lo que pasó en México puede ser parte de nuestra realidad”

    El canciller dijo que los disturbios ocurridos tras la caída del narcotraficante ’Mencho’ Oseguera Cervantes no son algo “de otro mundo”

    Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara intentan apagar un vehículo incendiado tras la caída del Mencho.

    Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara intentan apagar un vehículo incendiado tras la caída del Mencho.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Santiago Sánchez

    El jerarca manifestó que el gobierno le hizo llegar su “solidaridad” a este país y a su presidenta, Claudia Sheinbaum. Pero, además, advirtió que lo que ocurre en México “parece una novela de otro mundo, pero no es de otro mundo”, ya que “puede ser parte de nuestra realidad”.

    “Cuando se combate y se elimina a uno de los líderes del narcotráfico, se puede generar un escenario de inestabilidad con una cadena de muertos”, dijo el canciller, quien aseguró que Uruguay no puede considerarse “exento” de este tipo de hechos.

    En una rueda de prensa el lunes 23, el ministro del Interior, Carlos Negro, había afirmado: ”Felizmente Uruguay no se encuentra en una situación ni siquiera cercana a la de México”.

