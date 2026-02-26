Mario Lubetkin: “Lo que pasó en México puede ser parte de nuestra realidad”

El jerarca manifestó que el gobierno le hizo llegar su “solidaridad” a este país y a su presidenta, Claudia Sheinbaum. Pero, además, advirtió que lo que ocurre en México “parece una novela de otro mundo, pero no es de otro mundo”, ya que “puede ser parte de nuestra realidad”.
“Cuando se combate y se elimina a uno de los líderes del narcotráfico, se puede generar un escenario de inestabilidad con una cadena de muertos”, dijo el canciller, quien aseguró que Uruguay no puede considerarse “exento” de este tipo de hechos.
En una rueda de prensa el lunes 23, el ministro del Interior, Carlos Negro, había afirmado: ”Felizmente Uruguay no se encuentra en una situación ni siquiera cercana a la de México”.