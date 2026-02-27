Eileen Gu y Alysa Liu, dos estrellas olímpicas marcadas por la rivalidad creciente entre Estados Unidos y China

En momentos en los que la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China crece cada vez más, los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán, culminados el domingo pasado, han dejado al descubierto el terrible acoso que padece Eileen Gu, la atleta más laureada de la historia en esquí acrobático, por tomar la decisión de competir por el gigante asiático, país de donde proviene su madre, en lugar de por la potencia norteamericana, donde nació y se crio.

A sus 22 años, Gu ya se ha hecho acreedora de seis medallas olímpicas, tres de las cuales consiguió en Milán en las disciplinas de freeski: slopestyle (plata), halfpipe (oro) y big air (plata). Las otras tres las obtuvo en los Juegos de Beijing en 2022, cuando debutó olímpicamente y se convirtió en la campeona olímpica de esquí acrobático más joven de la historia.

Sin embargo, la decisión de Gu, nacida en California, hija de padre estadounidense y madre china, no es algo nuevo, sino que data de 2015, cuando señaló que se trataba de una “decisión increíblemente difícil” y que se sentía “orgullosa de la herencia y educación estadounidense”. Esta resolución cayó muy mal en algunos sectores de la sociedad estadounidense, que la tildaron de “traidora” y le reprocharon haberse beneficiado de la educación y el entrenamiento de ese país para luego competir por otro.

Si bien Gu no es la primera atleta nacida en Estados Unidos que decide competir por otro país donde tiene ascendencia, el contexto marcado por el ferviente nacionalismo impulsado por el presidente Donald Trump y el movimiento MAGA (Make America Great Again) ha llevado a que su caso despierte más controversia y rechazo que cualquier otro. A esto se suma el hecho de que actualmente China es uno de los mayores rivales geopolíticos de Estados Unidos.

A su vez, Gu no es una atleta cualquiera. A esta altura del partido ya se ha ganado un lugar destacado en la historia de los Juegos Olímpicos y se ha convertido en una de las atletas femeninas con mayores ingresos del mundo, que ascendieron a más de 23 millones de dólares en 2025, según señaló la CNN.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eileen (@eileengu)

Pero su legado trasciende la nieve. Gu también es modelo. Su imagen no solo respalda a marcas tan diversas como Red Bull, Louis Vuitton, Victoria's Secret, TIffany & Co. y TCL Electronics, sino que también ha vestido las portadas de la revista Vogue y Times.

Aunque hasta hace poco tiempo la modelo y estrella olímpica prefería esquivar referirse a la polémica por su nacionalidad, en Milán se ha sentido con más libertad para defenderse y denunciar los abusos que ha tenido que enfrentar.

“He pasado por mucho en los últimos cuatro años y más. He pasado por cosas a los 22 años que no creo que nadie debería tener que afrontar jamás, ya sea amenazas, críticas, odio en línea, ataques físicos, lo que sea, la lista continúa”, manifestó en la rueda de prensa que ofreció luego de hacerse de la medalla de plata en la competición de esquí acrobático slopestyle. En otras ocasiones, Gu ha denunciado haber sido víctima de una agresión física en el campus de la Universidad de Stanford, donde estudia desde el año 2022.

Eillen Gu Vogue @eileengu

Su caso ha tomado tal trascendencia que recientemente, en una entrevista en Fox News, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, fue consultado al respecto. Este contestó que era de esperar que los atletas nacidos en Estados Unidos que se beneficiaron de sus sistemas compitieran por el país.

Alysa Liu, la estrella de los estadounidenses

En muchas otras ocasiones, el caso de Gu ha sido comparado con el de Alysa Liu, la atleta asiaticoestadounidense, superestrella del patinaje artístico, que a pesar de que su padre es chino, resolvió competir por Estados Unidos, el país donde nació.

Al igual que Gu, Liu nació en California. Actualmente tiene 20 años, pero se metió en la élite en 2019 con tan solo 13 años, cuando se consagró como la campeona nacional femenina más joven en la historia de los Estados Unidos. Su carrera fue en un rápido ascenso hasta 2022, cuando la alta exposición y la pandemia le jugaron una mala pasada y quedó fuera del equipo de los Juegos Olímpicos de Beijing. Entonces, anunció su retiro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alysa Liu (@alysaxliu)

Pero el placer de patinar pudo más y en 2025 regresó, ganó el Campeonato Mundial y obtuvo el primer oro femenino para Estados Unidos en 19 años. Este año en Milán obtuvo la medalla de oro y se consagró como la primera campeona olímpica estadounidense desde 2002. Hoy no solo es aclamada por el público de ese país, sino que también es referente de la generación Z por su estética y discurso. Sus mechas horizontales, su piercing en el frenillo y su cuerpo fibroso, del que se siente orgullosa, frente a cánones mucho más delgados, la han convertido en ícono de belleza para los más jóvenes.

alysa liu 1 Alysa Liu AFP

El pasado de Gu y de Liu respecto al gigante asiático es muy diferente, factor que seguramente haya influido en la decisión tomada por ambas. Mientras que Gu proviene de una familia adinerada, que vivió tanto tiempo en Estados Unidos como en China, el padre de Liu (que tuvo a su hija en solitario, por decisión propia y mediante la contratación de un vientre subrogado) huyó de China tras ayudar a liderar las protestas por la democracia de Tiananmén, que el Partido Comunista chino reprimió fuertemente.

No hay dudas de que ambas son fruto de la globalización y la movilidad social. Pertenecen a una generación que no entiende la identidad como una dicotomía excluyente. De hecho, la propia Gu se ha definido como una joven hija de un third culture kid, un concepto que sociológicamente se aplica para definir a quienes crecen entre dos o más culturas y desarrollan una identidad híbrida. Un concepto que no se entiende en los sectores más conservadores y nacionalistas de la potencia norteamericana, para quienes la máxima es “Estados Unidos primero”.