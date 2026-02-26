  • Cotizaciones
    jueves 26 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Acuerdo UE-Mercosur: Uruguay se convirtió en el primer país en ratificar el capítulo comercial

    Para acelerar el paso y ganarle al Congreso argentino, la Cámara de Diputados votó el texto y luego abrió espacio a la discusión

    Votación en la Cámara de Diputados

    Votación en la Cámara de Diputados

    FOTO

    Santiago Mazzarovich / AdHOC Fotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En un trámite exprés, la Cámara de Diputados votó este jueves a favor de la ratificación del capítulo comercial firmado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Uruguay se convirtió así en el primer país dar ese paso, que el Congreso argentino prevé realizar también hoy.

    El acuerdo había sido aprobado ayer, miércoles 25, por unanimidad, en el Senado y fue puesto a consideración del plenario de la cámara baja esta mañana. El proyecto contó con los votos favorables de todos los partidos políticos representados en Diputados a excepción de Identidad Soberana.

    Leé además

    Vicecanciller Valeria Csukasi, canciller Mario Lubetkin y directora de Integración y Mercosur, Paola Repetto, durante su comparecencia en la comisión del Senado que estudia la aprobación del acuerdo con la Unión Europea.
    Relaciones internacionales

    Sin un estudio sobre su impacto, el Senado comenzó el trabajo con el objetivo de ratificar el acuerdo UE-Mercosur

    Por Guillermo Draper
    Senador Daniel Caggiani durante la votación del acuerdo Mercosur-Unión Europea
    Acuerdo comercial

    Acuerdo Mercosur-UE consigue apoyo unánime en el Senado, pero diferencias sobre qué implica ese respaldo

    Por Redacción Búsqueda

    Los dos bloques firmaron el acuerdo en enero, aunque su recorrido siguió caminos distintos en los dos espacios económicos. Mientras los países del Mercosur intentaron ratificarlo cuanto antes, el Parlamento Europeo decidió enviarlo al Tribunal de Justicia para que evalúe su legalidad. La Comisión Europea, encargada de la política exterior de la UE, deberá definir si aplica el acuerdo de manera provisional con los países del Mercosur que ya lo aprobaron.

    Velocidad

    Al inicio de la sesión de este jueves en Diputados se votó discutir con urgencia el proyecto, que no se distribuyó por escrito porque tenía miles de páginas. Los representantes de Identidad Soberana, Gustavo Salle y Nicole Salle, cuestionaron la decisión de avanzar sin discutir el tratado, sobre el cual ya habían adelantado su rechazo.

    Después de sus intervenciones críticas, se votó 91 en 93 a favor de la ratificación. En seguida, tras asegurarse de que Uruguay fuera el primero en dar ese paso, se abrió el espacio para las declaraciones.

    Al igual que un día antes en el Senado, la mayoría de los discursos en Diputados destacaron el hito histórico que implicaba la ratificación del acuerdo, cuya negociación demoró más de 25 años.

    Posible impacto

    El acuerdo avanzó muy rápido en el Parlamento, donde se sabía que tendría respaldo mayoritario. El análisis en el Senado demoró una semana, desde el 17 de febrero hasta su aprobación, ayer.

    En la Cámara Alta concurrieron algunas delegaciones del Poder Ejecutivo y del sector privado.

    El lunes 23 los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores presentaron datos del acuerdo y sus posibles impactos. “Estamos en un escenario donde la geopolítica domina las decisiones de política comercial, donde las ideas neomercantilistas aparecen, donde la reindustrialización se vuelve un aspecto clave por razones de tipo geopolítico y como respuesta a los desafíos que la inteligencia artificial plantea para la generación de empleos”, dijo en su intervención inicial el ministro de Economía, Gabriel Oddone. Sobre el acuerdo, aseguró que permitirá “acceder al mayor mercado del hemisferio occidental” y “los efectos positivos netos” para un país como Uruguay “siempre son extraordinarios —no hay ninguna razón para pensar lo contrario— cuando se accede a un mercado de ese tamaño”.

    Después de la intervención de Oddone, el director de la Asesoría en Política Comercial, Juan Labraga, y la vicecanciller, Valeria Csukasi, presentaron un estudio de impacto. Ambos funcionarios tuvieron un papel importante en la negociación del acuerdo.

    La presentación sostiene que aumentará 1,5% el Producto Bruto Interno, 3% las exportaciones, 3,4% las importaciones, 0,48% el empleo y 1,02% el salario real.

    En la lista de “sectores ganadores en materia de concesiones arancelarias”, el gobierno ubicó, entre otros, a la lana, los aceites esenciales, cueros, despojos animales y oleaginosos. También están al tope de la tabla la carne de caballo, pegamentos y adhesivos y naranjas.

    Entre los “ganadores”, también se encuentran rubros que mantienen el “arancel cero” en su exportación: soja, colza, medicamentos, madera, despojos animales, entre otros. Para el Poder Ejecutivo, los “sectores con oportunidades comerciales” incluyen la venta de ganado en pie, las preparaciones alimenticias para animales, el ácido sulfúrico, el arroz con cáscara, los cigarrillos de tabaco.

    Algunos sectores “desafiados”

    En su primera visita a la comisión que analizó el acuerdo, el martes 17, Csukasi aseguró que hay “un par de sectores” de la economía que están preocupados por el posible impacto negativo del acuerdo en su “competitividad y en la producción”, entre los que se encuentran el sector lácteo, la industria en general, el sector del metal, el del metal mecánico, el de los plásticos, el vitivinícola y el del aceite de oliva.

    La presentación oficial incluye a los sectores “desafiados”, aunque con la aclaración de que las amenazas comenzarán a entrar en vigor 10 años después de la aplicación del acuerdo. Integran esa lista aceites, medicamentos, cebada, automóviles para transporte de mercancía, entre varios otros.

    Los ministerios destinaron un par de slides a las condiciones del sector vitivinícola. “La UE eliminará inmediatamente en canastas de cuatro años los aranceles a los vinos embotellados en envases de hasta cinco litros, mientras que Mercosur lo hará en canastas de ocho años”, describe.

    Sobre el eventual impacto de la competencia de la UE en el mercado de vinos de Brasil, señala que ese origen ya ocupa el 40% de las importaciones. En 2025 Uruguay exportó US$ 7,5 millones al mercado brasileño, con una participación del 0,7% del consumo y 1,37% de las importaciones de ese país. “Claramente hoy no tenemos al mercado brasileño”, dijo Labraga, y agregó: “somos un actor supermarginal”.

    El análisis también detalla las cifras de exportaciones de lácteos, especialmente a Brasil, un destino importante para la producción uruguaya. El sector lácteo ha expresado su preocupación a las autoridades por el posible aumento de la competencia de productores europeos en ese mercado.

    “Logramos mantener cuotas para proteger de alguna manera o, por lo menos, no entregar completamente el mercado brasileño, pero eso implicó una negociación con los propios socios del bloque para que comprendieran el impacto que podía tener en la producción uruguaya”, describió Csukasi.

    Selección semanal
    Búsqueda y Galería

    Suscribite a nuestras newsletters

    Por Mandy Barrios
    Caso Cardama

    Comisión bicameral por el caso Cardama comienza con dudas sobre su funcionamiento

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Parlamento digitaliza actas de sesiones secretas del Consejo de Estado de la dictadura para publicarlas

    Por Redacción Búsqueda
    Medioambiente

    La Inddhh apeló el fallo que rechazó detener prospección petrolera en el mar uruguayo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Votación en la Cámara de Diputados

    Acuerdo UE-Mercosur: Uruguay se convirtió en el primer país en ratificar el capítulo comercial

    Por Redacción Búsqueda
    Inspector de tránsito de la Intendencia de Montevideo.

    Funcionarios de la IM recibieron partidas por multas y patentes de hasta $ 800.000 anuales pese a estar sumariados e investigados

    Por Federico Castillo
    Sede de la DGI, en Montevideo. 

    DGI empezó a publicar nómina de los “deudores contumaces”

    Por Redacción Búsqueda
    Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

    La caja de profesionales inicia una investigación interna ante supuesta “filtración” de información y especulaciones sobre “micrófonos” ocultos en la sala del directorio

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage