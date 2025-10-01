Montevideo Shopping vuelve a unir rock y ballet en un show solidario

Vuelve una nueva edición de Rock y Ballet , una campaña que, por decimotercer año consecutivo, promueve Montevideo Shopping con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama .

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Este año, el espectáculo central contará con la histórica banda uruguaya Hereford , que se presentará por primera vez en el escenario junto con el Ballet Nacional del Sodre . Será el domingo 5 de octubre a las 19 horas en el Auditorio Nacional Adela Reta.

Iniciativa Con Ballet & Cumbia, Montevideo Shopping concientizó una vez más sobre la prevención del cáncer de mama

El público podrá disfrutar de una propuesta diferente donde el rock uruguayo y la danza se fusionan en una puesta en escena única, sensible y conmovedora. Las entradas ya están disponibles, a través de Tickantel, desde 950 pesos .

Lo recaudado será destinado a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y a la Cátedra de Oncología del Hospital de Clínicas.

La comisión, como desde el inicio de esta campaña, destinará los fondos a la elaboración de materiales y actividades de prevención en todo el país. En tanto, el Hospital de Clínicas dirigirá los recursos al proyecto Hospital de Día.

Hereford Ph Alvaro Portillo ZAP_9138 copia Hereford. Álvaro Portillo

Además, a partir del 1º de octubre, en el segundo nivel del centro comercial estarán a la venta pañuelos a 250 pesos y tote bags a 350 pesos diseñados especialmente para la campaña. Ambos productos cuentan con un diseño basado en imágenes reales, de células observadas en el microscopio, utilizadas en las investigaciones que lleva adelante el Institut Pasteur de Montevideo en la búsqueda de la cura del cáncer.

La recaudación de los artículos será destinada a las dos organizaciones beneficiarias y no es necesario presentar boletas de compra para adquirirlos.

“Esta campaña nos emociona profundamente, es una iniciativa que ha acompañado a miles de uruguayos en una causa que nos une a todos. Cada edición nos recuerda la fuerza que tiene el compromiso colectivo cuando se trata de generar conciencia sobre la salud. Este año nos propusimos también difundir la gran investigación científica que se realiza en nuestro país, con los diseños de pañuelos y tote bags, mostrando con orgullo el trabajo del Institut Pasteur de Montevideo”, señaló Carolina de León, gerenta de Marketing de Montevideo Shopping.

“El compromiso del público, que crece y se renueva edición tras edición, es lo que nos impulsa a continuar. Esta campaña está creada para recordar que la prevención salva vidas y para que las personas que estén transitando la enfermedad tengan apoyo y contención”, aseguró De León.

En tanto, el 17 de octubre científicos del Institut Pasteur de Montevideo desfilarán indumentaria con diseños vinculados a esta temática y creados por estudiantes de ORT, EUCD e Integra. De esta forma, se busca unir ciencia, arte y moda en apoyo a la iniciativa.

La campaña cuenta con el respaldo de asociaciones de mujeres comprometidas con la causa como Amamas Montevideo, Dame tu Mano, Fundación Clarita Berenbau, Mamá Mía, Honrar la Vida, Hilo Rosa y Knitted Knockers Uruguay.