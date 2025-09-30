Pedro Bordaberry propuso volver “al viejo Código del Proceso Penal” para dar más garantías

“Que no se enoje mi amigo Jorge Díaz, pero ¿no habrá que ver si no tenemos que volver al viejo Código del Proceso (Penal)? Distinto, ¿pero no habrá que verlo? ¿No merece que lo analicemos?”. El planteo fue realizado este lunes 29 por el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry en un desayuno de trabajo organizado por la fundación Disciplinas Aplicadas al Trabajo, de Carlos Reyles.

Díaz, exfiscal de Corte y hoy prosecretario de Presidencia, fue uno de los principales impulsores de la reforma del Código de Proceso Penal (CPP) aprobada en 2017. Estaba sentado en el público, junto al presidente de la República, Yamandú Orsi , el expresidente Julio María Sanguinetti y varios legisladores.

En diálogo con Búsqueda , el líder del sector Vamos Uruguay aseguró que el país se debe “una discusión” sobre el tema “sin excluir opciones”. El nuevo CPP “trajo cosas buenas —valoró— pero también líos en la Fiscalía”, como “filtraciones, acuerdos y muchas cosas”.

La reforma del CPP implicó que la conducción de las investigaciones penales quede en manos de los fiscales —ya no de los jueces— e incorporó los juicios orales y públicos, entre otros cambios.

De acuerdo con Bordaberry, si bien al sistema anterior “‘se le criticaba con razón de falto de garantías cuando el mismo juez era quien llevaba adelante la investigación, procesaba y luego condenaba”, en la actualidad hay “un sistema muy garantista en la letra y poco garantista en los hechos”. Esto se debe a que, “como no hay medios suficientes para llevar adelante todos los procesos”, hay un exceso de acuerdos abreviados: “Acuerdos en que el fiscal pide una pena, se reúne con el abogado del imputado y acuerdan una (pena) menor con prisión domiciliaria u otras (medidas)”. A su criterio, en los hechos esto no resulta “muy garantista”.

El legislador planteó la posibilidad de “sumarle al sistema anterior todo lo que se invirtió en este” y prever que haya un juez de instrucción que procese y otro distinto que falle la sentencia definitiva. Entre las ventajas que había en la situación anterior, estaba “la tranquilidad de que el juez estaba a cargo” cuando había un secreto de presumario, sin que hubiera “elucubraciones políticas sobre la Fiscalía ni acusaciones”, señaló a Búsqueda.

En su intervención —en un evento donde también disertaron el dirigente gremial Richard Read, el empresario Martín Guerra y el ministro de Economía, Gabriel Oddone— señaló sobre este último punto que con el sistema actual el sistema político “se pelea” por quién está al frente de la Fiscalía General de la Nación. “Que si (Jorge) Díaz es del Frente Amplio, si (Gustavo) Zubía es colorado o si (Gabriela) Fossati es blanca. Por el contrario, yo no sé qué votan los ministros de la Suprema Corte de Justicia”, agregó.

Bordaberry recordó a Búsqueda que, cuando se cambió el viejo Código del Proceso Civil (CPC) por el Código General del Proceso, que introdujo la oralidad, se agregaron 100 juzgados nuevos. “El problema que se le veía al CPC era la lentitud del proceso escrito; un viejo abogado me comentó: ‘Si le hubiéramos agregado 100 jueces al viejo código, seguro hubiéramos mejorado eso‘”, subrayó.

Ojeda: “El narco ha identificado a su enemigo y ese es Mónica Ferrero”

El atentado que el domingo sufrió en su domicilio la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, sacudió fuertemente al sistema político. Hasta entonces, una de las prioridades del oficialismo era designar un nombre definitivo para la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, el grueso de la oposición veía con buenos ojos que Ferrero siguiera en el cargo.

Junto con la solidaridad expresada de forma pública, tanto el Partido Nacional como el sector Unir para Crecer del Partido Colorado, liderado por el senador Andrés Ojeda, reafirmaron su postura de que Ferrero sea confirmada en el cargo. “El narco ha identificado a su enemigo y ese es Mónica Ferrero”, dijo Ojeda a Búsqueda.

Vamos Uruguay, que cuenta con dos senadores, uno de ellos Bordaberry, era percibido por el Frente Amplio como un posible aliado a la hora de encontrar un nuevo nombre para encabezar la Fiscalía. Semanas atrás este sector había propuesto a las bancadas frenteamplista y blanca instalar un ámbito para acordar esa designación, así como a los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El Frente Amplio, que tiene 17 votos en el Senado, precisaría dos votos más para obtener la mayoría especial para designar un fiscal de Corte.

Este lunes, Bordaberry —que fue uno de los primeros dirigentes en expresar en X su respaldo a Ferrero tras su atentado del domingo— dijo a Búsqueda que si bien “los esfuerzos hoy deben estar en dar con los responsables (del atentado), todos unidos, oposición y gobierno”, una vez que eso pase deberán analizar todas las propuestas para el cargo. Mantener a Ferrero “es una de las más importantes, sin dudas”, agregó.