¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Naturaleza, inversión y diseño: así se presentó Green Concept Carrasco en Montevideo

Green Concept Carrasco se presentó de la mano de sus desarrolladores, Dwell Developers, de Uruguay, y Boreal Inmobiliaria, de Chile

Carina Novarese moderó la presentación del arquitecto Carlos Ravecca (RMA Arquitectos),Francisco Olaizola (Dwell Developers) y Gaspar Cubillos (Boreal Inmobiliaria).&nbsp;

Carina Novarese moderó la presentación del arquitecto Carlos Ravecca (RMA Arquitectos), Francisco Olaizola (Dwell Developers) y Gaspar Cubillos (Boreal Inmobiliaria). 

FOTO

Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Los directores de Dwell Developers, Francisco y Elbio Olaizola, con Eduardo y Delfina Acosta, recibieron —junto con sus pares de Boreal Inmobiliaria de Chile, Gaspar y Gonzalo Cubillos— a propietarios, interesados en el proyecto, inmobiliarias y a los equipos que integran Green Concept Carrasco, en los jardines de su oficina comercial ubicada en la calle Sanlúcar, en Montevideo.

El encuentro se concibió como un recorrido inmersivo entre la naturaleza, evocando los 15.000 metros cuadrados de jardines que caracterizan al proyecto, alternado con diversas estaciones gastronómicas y pantallas con gráficas creadas mediante inteligencia artificial que guiaban al espacio central donde se desarrolló la presentación.

Green Concept 2
Los anfitriones de la velada.

Los anfitriones de la velada.

Olaizola y Cubillos, junto con el arquitecto Carlos Ravecca (RMA Arquitectura), se explayaron acerca de la concepción del proyecto y las características excepcionales que reúne en cuanto a ubicación e integración con la naturaleza.

Green Concept Carrasco es un proyecto de 252 apartamentos distribuidos en tres torres a desarrollarse en etapas, con unidades de uno, dos y tres dormitorios.

En un entorno natural concebido como un parque con recorridos entre especies nativas (river walk), entre el puente de las Américas y la rambla, se emplazan tres edificios de baja altura organizados en torno a un gran centro verde y un paisajismo cuidadosamente diseñado. El conjunto se completa con amenities de primer nivel, como piscina, gimnasio, espacios de cowork y un supermercado con sistema scan & go.

Green Concept 3
Ambientacion de jardin en las oficinas del proyecto.

Ambientacion de jardin en las oficinas del proyecto.

El diferencial del proyecto radica en su ubicación estratégica: a minutos del centro comercial de Carrasco y a metros de la playa y el bosque, atributos que le otorgan una alta valorización como inversión, con seguridad y respaldo. A esto se suma un parque de 15.000 metros cuadrados, diseñado para vivir en contacto permanente con la naturaleza, que articula los espacios interiores, las áreas exteriores y los amenities. La propuesta se completa con rooftops equipados con barbacoas, pensados para disfrutar el entorno, y vivir el proyecto como un refugio de fin de semana todos los días.

Se puede obtener más información del proyecto en www.greenconcept.com.uy.

Selección semanal
Oficialismo

Renuncias, leyes aprobadas, revisión del período pasado y otros hechos marcaron el primer año del gobierno

Por Santiago Sánchez
Oficialismo

El primer año de gobierno en cifras: economía desacelerada, 64 leyes aprobadas y seis interpelaciones

Por Redacción Búsqueda
Partido Nacional

Olivera pide un Partido Nacional que “proponga” y marque agenda

Por Federico Castillo
Sistema penal

Carlos Negro propone fijar en 12 horas el plazo para detener “in fraganti”, porque la legislación es “demasiado restrictiva”

Por Macarena Saavedra

TE PUEDE INTERESAR

La ministra de Salud Pública considera que la carga de cuidados de las mujeres es uno de los principales impedimentos para acceder a espacios de poder.
Video

Cristina Lustemberg: “Siento que llegué a la política para ejercer el poder, no para transitar”

Por Rosana Zinola
Victoria Solé, coordinadora regional de The War On Climate; Agustina Syrowicz, representante de la Red de Jóvenes para la Justicia Climática; y Lucila Pizzarulli, jefa de oficina de la Organización Internacional para las Migraciones.

Tres mujeres jóvenes impulsan una agenda que une justicia ambiental, paz y liderazgo femenino

Por Federica Chiarino Vanrell
Depilarse a los 12: ¿porque quiero o porque debo?

Depilarse a los 12: ¿porque quiero o porque debo?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Water, de Cristina Angelina. Salton Sea, California, Estados Unidos, 2014.

Mujeres de todo el mundo copan el 'street art' y se hacen oír

Por Magdalena Cabrera
// Leer el objeto desde localStorage