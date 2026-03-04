Naturaleza, inversión y diseño: así se presentó Green Concept Carrasco en Montevideo

Los directores de Dwell Developers, Francisco y Elbio Olaizola, con Eduardo y Delfina Acosta, recibieron —junto con sus pares de Boreal Inmobiliaria de Chile, Gaspar y Gonzalo Cubillos— a propietarios, interesados en el proyecto, inmobiliarias y a los equipos que integran Green Concept Carrasco, en los jardines de su oficina comercial ubicada en la calle Sanlúcar, en Montevideo.
El encuentro se concibió como un recorrido inmersivo entre la naturaleza, evocando los 15.000 metros cuadrados de jardines que caracterizan al proyecto, alternado con diversas estaciones gastronómicas y pantallas con gráficas creadas mediante inteligencia artificial que guiaban al espacio central donde se desarrolló la presentación.
Olaizola y Cubillos, junto con el arquitecto Carlos Ravecca (RMA Arquitectura), se explayaron acerca de la concepción del proyecto y las características excepcionales que reúne en cuanto a ubicación e integración con la naturaleza.
Green Concept Carrasco es un proyecto de 252 apartamentos distribuidos en tres torres a desarrollarse en etapas, con unidades de uno, dos y tres dormitorios.
En un entorno natural concebido como un parque con recorridos entre especies nativas (river walk), entre el puente de las Américas y la rambla, se emplazan tres edificios de baja altura organizados en torno a un gran centro verde y un paisajismo cuidadosamente diseñado. El conjunto se completa con amenities de primer nivel, como piscina, gimnasio, espacios de cowork y un supermercado con sistema scan & go.
El diferencial del proyecto radica en su ubicación estratégica: a minutos del centro comercial de Carrasco y a metros de la playa y el bosque, atributos que le otorgan una alta valorización como inversión, con seguridad y respaldo. A esto se suma un parque de 15.000 metros cuadrados, diseñado para vivir en contacto permanente con la naturaleza, que articula los espacios interiores, las áreas exteriores y los amenities. La propuesta se completa con rooftops equipados con barbacoas, pensados para disfrutar el entorno, y vivir el proyecto como un refugio de fin de semana todos los días.