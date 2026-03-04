Mujeres de todo el mundo copan el 'street art' y se hacen oír

Muchas veces el arte es como lanzar una piedra al resto del mundo y esperar que alguien la recoja. Pasó siempre. Más allá de los cánones estéticos de la obra, su sentido de denuncia puede ser tan fuerte que pareciera que la creación tomara voz y gritara a los cuatro vientos. Los motivos y las razones han cambiado a lo largo de la historia, aunque también hay algunos que permanecen. Hoy, la igualdad de género es una de los deudas históricas que se apodera del arte en todas las latitudes y hace de ella un canal de denuncia o de autoafirmación.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Así lo viven un montón de artistas mujeres que tienen que pelear por hacerse un lugar de relevancia en los circuitos del arte dominados por los hombres o que utilizan su poder creador para exponer las injusticias diarias a las que se enfrentan en el lugar donde viven.

“Creo que, como mujer, me fue más fácil destacar en el arte que en la música, pero me pregunto si el anonimato tuvo algo que ver en esto… Porque mucha gente sigue creyendo que soy un hombre”, reflexiona al respecto Annatomix, una artista de street art inglesa, en el libro Street art firmado por mujeres: 24 artistas que pintan los muros. En su testimonio, Annatomix, que antes de ser artista callejera probó con la música, señala que, como hasta hace poco había muy pocas fotos suyas en internet, mucha gente da por sentado que es un hombre, sin cuestionarse ni siquiera la posibilidad de que atrás de sus obras haya una cabeza, un corazón y unas manos femeninas. Su estilo se basa en las formas geométricas y los cubos tridimensionales, a partir de los cuales pinta animales e insectos.

Street art firmado por mujeres: 24 artistas que pintan los muros, de la guionista y fotógrafa de bellas artes Alessandra Mattanza, es un libro de la editorial Blume que se realizó con la colaboración del Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA, Múnich, Alemania). En el prólogo, Stephanie Utz, directora del museo, deja en evidencia la brecha de género que hasta el día de hoy se perpetúa en los circuitos artísticos. Para ilustrar esta realidad, trae a colación datos recabados por el National Museum of Women in the Arts (Washington, Estados Unidos), según los cuales más de la mitad de los artistas visuales de Estados Unidos son mujeres, pero solo el 30% de las obras expuestas en los museos son de mujeres. “Las estadísticas indican que el problema no radica tanto en una supuesta falta de mujeres cualificadas como en la necesidad de que los museos y las galerías reflexionen sobre sus prácticas de selección y adopten medidas que garanticen una representación más igualitaria en sus colecciones”, expresa Utz.

Ante esta realidad, para la directora del MUCA resulta muy importante visibilizar a las artistas del street art, quienes no necesitan de museos o galerías para dar a conocer su arte, pero que a veces sus alias no permiten reconocerlas como tales. De esta manera, entiende, no solo se erradica la idea de que el street art es un ámbito masculino, sino que además se expone al espectador a diversidad de perspectivas y técnicas.

“En la calle, los roles no difieren en función del sexo, pero es responsabilidad de las galerías de arte, los coleccionistas y la sociedad garantizar una representación y un apoyo igualitarios para todos, ya que estamos creando obras de la misma belleza e importancia”, sostiene Elle, una de las 24 artistas que participan en el libro. Cuando comenzó a pintar en las calles, la artista estadounidense eligió como nombre artístico Elle porque en francés quiere decir “ella”. “Hacía muchas obras de forma ilegal; tenía que permanecer en el anonimato, pero quería un seudónimo que dejara claro que era una mujer”, expresa. A lo largo de su carrera, se ha enfrentado a injusticias y acoso por el solo hecho de ser mujer. “En una ocasión, uno de los policías que me detuvieron por pintar ilegalmente me pidió una cita mientras me tomaba las huellas dactilares”, relata la artista, cuyas obras se caracterizan por la sensualidad, la fuerza, la valentía y la feminidad.

street art mujeres Girl Power, de Elle. Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, 2019.

De la invisibilidad al renacimiento

Sin embargo, para Utz, mostrarse como mujeres muchas veces tampoco las libera de la invisibilidad. Es más, a su entender, uno de los mayores riesgos a los que se exponen las artistas del street art es que, cuando se las identifica como mujeres, su arte se comienza a etiquetar como “femenino”. “Paradójicamente, con esto se corre el riesgo de simplificar a un grupo de individuos muy diverso, dando pie a comparaciones paternalistas: el éxito de las mujeres suele definirse en relación con sus homólogos masculinos”.

“No he sufrido discriminación en el mundo del arte, pero, lamentablemente, lo que sucede en la sociedad en general también ocurre aquí, ya que las mujeres ganan menos y tienen menos presencia. Además, cuando una mujer crea una obra, se destaca el hecho de que la artista es una mujer, mientras que esto no sucede en el caso de los hombres”, señala en el libro Camila Falsini, artista del street art italiana.

street art mujeres libro Street art firmado por mujeres. Ediciones Blume, 239 páginas, 799 pesos.

Lula Goce, artista del street art originaria de España, señala por su parte: “Tendría que haber igualdad de oportunidades, así como presencia paritaria en exposiciones y proyectos. En general, es difícil abrirse camino como artista. Pero ser mujer lo hace aún más complicado. Tienes que trabajar el doble de duro y demostrar continuamente que eres buena. Hay momentos en los que incluso intentan minimizar tu éxito solo porque eres mujer”.

Por eso, para Mattanza, la importancia de su libro radica en dar cuenta de cómo alrededor de estas artistas “florecen nuevas comunidades de mujeres en todo el mundo, de personas que están hartas de ser invisibles, que ya no tienen miedo de hacer oír sus voces, que se apoyan unas a otras en lo que solo se puede describir como el principio de un verdadero renacimiento de la mujer” y de la conciencia de que “juntas son más fuertes”.