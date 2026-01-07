Seguro Americano: salud que acompaña el crecimiento urbano

El crecimiento sostenido de la zona este de Montevideo ha ido acompañado de nuevas formas de habitar y desplazarse. En ese contexto, Seguro Americano avanza con un nuevo proyecto estratégico: la construcción de la Clínica de Los Barrios, una sede pensada para acercar la atención médica a una zona en plena expansión residencial y comercial.

“La clínica nace de escuchar a nuestros socios y acompañar su desplazamiento natural. Nuestra lógica es estar donde ellos están”, señaló Jorge Colombo, director de Seguro Americano.

La decisión de instalar esta nueva sede surgió a partir de un estudio poblacional y sanitario que identificó un crecimiento sostenido de afiliados en la zona de los barrios privados, Ciudad de la Costa y el este de Montevideo. Para la institución, se trata de un territorio dinámico, con fuerte proyección a futuro y una demanda creciente de servicios de salud de calidad, accesibles y cercanos.

Con más de 60 años de trayectoria, Seguro Americano —el seguro de medicina privada más antiguo del país— consolida una estrategia de crecimiento basada en la cercanía y el conocimiento profundo de sus socios, manteniendo una atención humanizada incluso en procesos de expansión.

La Clínica de Los Barrios se ubica en un punto estratégico de la zona interbalnearia, en una esquina con acceso desde tres calles y excelente visibilidad, próxima al eje comercial de camino de los Horneros y avenida Uruguay. El edificio, de diseño contemporáneo, fue concebido para combinar funcionalidad, accesibilidad y bienestar.

Seguro Americano render Clínica Los Barrios, a inaugurarse en octubre de 2026.

“El proyecto arquitectónico prioriza la experiencia del paciente desde el ingreso, con espacios amplios, luz natural y circulación fluida”, explicó Colombo.

El complejo contará con estacionamiento subterráneo con aproximadamente 50 plazas, incluyendo puntos de carga para vehículos eléctricos, y acceso directo tanto desde el exterior como desde el estacionamiento.

En la planta baja funcionará una amplia recepción, un área de atención inmediata y una pequeña urgencia con salas de espera diferenciadas para adultos y niños. El espacio estará equipado con área de reanimación, oxigenoterapia y sectores destinados a procedimientos de rápida resolución.

También en este nivel se instalará una farmacia de última generación, con sistema robotizado para la gestión de medicamentos, que permitirá agilizar la preparación de pedidos y mejorar la experiencia de los socios. De manera complementaria, los afiliados podrán gestionar consultas y algunos pedidos de medicación mediante la aplicación del seguro.

Atención médica integral

El primer piso, correspondiente a la primera etapa de la obra, estará destinado a consultorios médicos. El área de adultos contará con dos salas de espera amplias y luminosas, una orientada a la calle y otra hacia un espacio verde especialmente diseñado, con espejos de agua que aportan un entorno calmo y confortable.

La pediatría funcionará en un sector independiente, con salas amplias, consultorios especializados y espacios de juego, priorizando la comodidad de los niños y sus familias.

La clínica ofrecerá atención inmediata y policlínica de la mayoría de las especialidades médicas y quirúrgicas, entre ellas, ginecología, urología, oftalmología y otorrinolaringología. Además, contará con consultorio de fisioterapia para rehabilitación y dos consultorios odontológicos equipados con tecnología de última generación.

Seguro Americano render interior La nueva clínica ofrecerá atención inmediata y policlínica de la mayoría de las especialidades médicas y quirúrgicas.

Según Frank Torres, director de la institución, este proyecto va en línea con uno de los principales diferenciales de Seguro Americano: su modelo de atención centrado en la agilidad y la cercanía, con consultas rápidas, sin largas esperas, y acceso a especialistas en tiempos oportunos.

Las obras comenzaron a mediados de setiembre y avanzan según los plazos previstos. La inauguración está proyectada para octubre de 2026.

Esta apertura se suma a la expansión reciente de la Clínica Ponce (Ponce 1523), que actualmente se encuentra en proceso de renovación y ampliación, así como a la Clínica Carrasco, ubicada en Copacabana 6825.

El respaldo del Sanatorio Americano

El crecimiento de Seguro Americano se apoya en su integración con el Sanatorio Americano, una institución de referencia en la atención de alta complejidad.

“Formar parte del Sanatorio Americano permite ofrecer continuidad asistencial y respaldo técnico en todos los niveles de atención”, aseguró Torres.

El sanatorio integra el Centro Cardiológico Americano, líder en patología cardiovascular y coronaria en el país, así como un centro de cirugía ortopédica y traumatológica de referencia. Recientemente, se inauguró un centro de radioterapia de nivel internacional, con equipamiento europeo de última generación, único en Uruguay.

A estos avances se suma una fuerte apuesta por la humanización de la medicina, con programas de acompañamiento emocional, musicoterapia y propuestas lúdicas para niños durante la internación.

Con cerca de 200 camas, de las cuales 20 son exclusivas para Seguro Americano, y un proceso continuo de renovación de salas privadas, el sanatorio consolida un modelo que combina excelencia técnica y cercanía humana.