Una alianza que acerca el futuro del estilismo a Uruguay
Entiler oficializó la distribución exclusiva de GAMA Professional en todo el país en un encuentro en la Casona Mauá en el que se adelantaron tendencias y se presentó IQ Sfera, un secador profesional con tecnología de vanguardia
El pasado 25 de mayo, los espacios de la Casona Mauá albergaron Evolución 2026, el primer encuentro de profesionales de la belleza organizado por la firma Entiler S.A. La noche, que convocó a más de 300 asistentes y desplegó un equipo de 70 colaboradores en la producción de los detalles detrás de escena, funcionó como el marco para formalizar una alianza estratégica que rediseña el mapa del estilismo en Uruguay: la unión oficial entre GAMA Professional y Entiler.
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Desde enero de este año, Entiler asumió de forma exclusiva la distribución de GAMA Professional en todo el territorio nacional. Con este movimiento, la empresa suma la marca a un portafolio en el que ya conviven nombres globales como Schwarzkopf Professional y Tec Italy, consolidando una propuesta integral para los salones locales.
Los responsables de la alianza señalan que el acuerdo se apoya en una filosofía compartida: elevar los estándares del sector a través de experiencias que aporten valor real al trabajo diario de los estilistas.
Hoy, la estructura de Entiler cuenta con cobertura en todo el país y conecta de forma directa con más de 1.500 profesionales. Esto le ha permitido posicionarse como una plataforma de formación de nuevos talentos, desarrollo de comunidades profesionales y realización de producciones técnicas de alto nivel.
Empresa GAMA para reemplazar
Gerenta de Operaciones de Entiler S.A. Lorena Álvarez, jefa de Marketing de Gama Italy S.A. Nataly Macías, director de Entiler S.A. Sebastián Elso y directora de Educación de Entiler S.A. Mayra Quinta.
Una nueva tecnología
La noche, concebida para compartir tendencias, inspiración y novedades para el sector profesional, tuvo su punto de inflexión con la presentación del IQ Sfera, el gran lanzamiento de GAMA Professional para 2026.
Este nuevo secador profesional aspira a reconfigurar las dinámicas de trabajo en el salón mediante una propuesta de vanguardia que equilibra una potencia máxima con un cuerpo ultraliviano, atendiendo las demandas físicas y técnicas de los estilistas actuales.
El desembarco próximo del IQ Sfera en el mercado uruguayo traza un nuevo estándar en el segmento de las herramientas de peinado. Con la incorporación de GAMA Professional a las filas de Entiler, el mercado de la belleza local se prepara para un período de actualización técnica y crecimiento, acortando distancias con las corrientes y tecnologías globales de la industria.