Vistage y sus grupos de pares: diálogos para liderar mejor

Grupos heterogéneos

Actualmente, Vistage cuenta con unos 330 asociados, distribuidos en 30 grupos. Al entrar a la organización, no solo es el socio el que elige a qué grupo integrarse, sino que es también el grupo el que aprueba o no su ingreso. “No se trata de un tema de elitismo, sino que somos cuidadosos con el proceso de integración”, acotó el CEO.

Vistage busca que no existan conflictos de interés entre integrantes de un mismo grupo, para así garantizar su correcto funcionamiento. “Evitamos que haya competidores, es decir, empresarios vinculados a un mismo rubro. Buscamos, además, que entre los pares no haya ningún tipo de vínculo comercial ni relaciones personales profundas que vengan de tiempo atrás y que no sean producto de lo que se genera en el propio grupo. Cuidamos que un socio no esté emparejado con el primo de un amigo o el hijo de su competidor, así no tiene limitantes a la hora de expresarse”, detalló Laborde.

Cada grupo está liderado por un chair, que oficia de mentor o facilitador, y se encarga de guiar a los ejecutivos para que estos compartan sus desafíos y se ayuden mutuamente con ideas y soluciones. Generalmente, este rol suele ser ocupado por un exempresario, exgerente, exconsultor, exdueño o docente que ya no esté trabajando bajo el ala de ninguna empresa.

Los miembros tienen dos instancias de reunión al mes. Una de ellas es grupal y lleva el día entero, de 9 a 18. “Es como un día de trabajo, con el grupo de pares, pero fuera de la oficina. El chair es el encargado de facilitar la reunión, y de que la agenda, las charlas y los tópicos fluyan”, explicó Laborde. Además, una vez al mes, cada socio tiene una sesión individual con su chair.

Confidencialidad

Antes de traer el modelo de Vistage a Uruguay, Laborde dialogó con referentes locales, quienes dudaron sobre la viabilidad del proyecto debido a la escala del país y la poca voluntad de apertura del empresario uruguayo.

“Pero notamos que hay mucha necesidad del empresario de hablar de temas personales, profesionales y desafíos de liderazgo. No existen muchos espacios en donde se puedan conversar estas cuestiones con otras personas sin hablar desde el cassette, como sucede, por ejemplo, en instancias de networking, donde todos buscan mostrarse exitosos. En Vistage, cuando alguien expone una miseria o un logro, se eleva la vara de confianza y se dan conversaciones profundas y sinceras. Hay un grado de impermeabilidad y hermetismo porque todos queremos cuidar ese espacio, por lo que la confianza la garantizan los propios integrantes de los grupos”, concluyó Laborde.