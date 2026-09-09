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Cuando el arte se muda a Carrasco

En Carrasco, el arte y el diseño encontraron una dirección en común: Rostand 1550, donde funciona Atelier Rostand, un espacio que reúne a Galería Latina y Loria Studio

atelier rostand
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Dos proyectos diferentes unidos por algo bastante simple: el gusto por las cosas bien hechas y por todo aquello que, además de cumplir una función, tiene algo para decir.

Galería Latina lleva al espacio obras de artistas plásticos uruguayos, pero también las saca del marco. Sus imágenes aparecen en pañuelos, libretas y otros objetos que permiten que el arte acompañe la vida cotidiana de una manera bastante menos solemne.

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Loria Studio transita otro territorio. Carteras y accesorios de cuero, hechos para usar, donde el diseño aparece en los materiales, en las formas y en esos detalles que muchas veces se descubren recién cuando un objeto empieza a formar parte de la vida diaria.

La gracia de Atelier Rostand está, justamente, en ese encuentro. No hace falta elegir entre mirar una obra y llevarse algo puesto o bajo el brazo. Arte y diseño comparten la misma casa y se contaminan un poco (para bien) entre sí.

Y esta es la idea más interesante del lugar: acercar la creación a lo cotidiano sin quitarle importancia ni convertirla en una pieza de museo. Hacerla parte de la casa, del placard, de una mesa de trabajo.

Atelier Rostand, Galería Latina + Loria Studio. Rostand 1550, Carrasco. Instagram: @atelier.rostand · @galerialatina.uy · @loria.studio

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