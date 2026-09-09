Cuando el arte se muda a Carrasco

Dos proyectos diferentes unidos por algo bastante simple: el gusto por las cosas bien hechas y por todo aquello que, además de cumplir una función, tiene algo para decir.
En Carrasco, el arte y el diseño encontraron una dirección en común: Rostand 1550, donde funciona Atelier Rostand, un espacio que reúne a Galería Latina y Loria Studio
Dos proyectos diferentes unidos por algo bastante simple: el gusto por las cosas bien hechas y por todo aquello que, además de cumplir una función, tiene algo para decir.
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Galería Latina lleva al espacio obras de artistas plásticos uruguayos, pero también las saca del marco. Sus imágenes aparecen en pañuelos, libretas y otros objetos que permiten que el arte acompañe la vida cotidiana de una manera bastante menos solemne.
Loria Studio transita otro territorio. Carteras y accesorios de cuero, hechos para usar, donde el diseño aparece en los materiales, en las formas y en esos detalles que muchas veces se descubren recién cuando un objeto empieza a formar parte de la vida diaria.
La gracia de Atelier Rostand está, justamente, en ese encuentro. No hace falta elegir entre mirar una obra y llevarse algo puesto o bajo el brazo. Arte y diseño comparten la misma casa y se contaminan un poco (para bien) entre sí.
Y esta es la idea más interesante del lugar: acercar la creación a lo cotidiano sin quitarle importancia ni convertirla en una pieza de museo. Hacerla parte de la casa, del placard, de una mesa de trabajo.
Atelier Rostand, Galería Latina + Loria Studio. Rostand 1550, Carrasco. Instagram: @atelier.rostand · @galerialatina.uy · @loria.studio