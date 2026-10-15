  • Cotizaciones
    jueves 15 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Analista: gasto en jubilación anticipada apunta a grupo “etario equivocado” y amenaza mejoras en la calificación

    Alfonso Capurro, socio de CPA/Ferrere, cuestiona la propuesta de nueva causal de jubilación anticipada a los 60 años

    Alfonso Capurro, socio de CPA/Ferrere.

    Alfonso Capurro, socio de CPA/Ferrere.

    FOTO

    Búsqueda
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    —¿Cuál es el efecto fiscal esperado de la nueva causal de jubilación anticipada que el Poder Ejecutivo ratificó el lunes 12 y que propondrá al Parlamento?

    —Definitivamente, este proyecto de ley sobre la nueva causal de retiro a los 60 años no es una buena señal porque va en sentido contrario a las tendencias demográficas y porque, además, tiene un costo fiscal que no es menor. Si bien el gobierno ha explicitado que no tiene un efecto estructural significativo, las proyecciones fiscales que mostró el Ministerio de Economía en la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas (de 2025) muestran que en los primeros cinco años tendría un costo fiscal anual del orden del 0,15% del Producto, esto es algo más de US$ 100 millones por año. Eso es bastante más de lo que se ha asignado, por ejemplo, como partida incremental al combate a la pobreza infantil, o sea, es una asignación de gasto que en nuestra opinión va dirigida a un conjunto etario equivocado, con una causal de retiro anticipada que va a contramano de las tendencias demográficas. Por otro lado, creemos que también puede poner en riesgo algunas de las mejoras de la calificación crediticia que Uruguay logró con la aprobación de la Ley 20.130.

    Leé además

    Alfonso Capurro.
    Gestión económica

    Alfonso Capurro (CPA/Ferrere): la “agenda” del MEF “no es necesariamente” la de “todo el gobierno”

    Por Ismael Grau
    Alfonso Capurro, socio de CPA/Ferrere.
    Relaciones internacionales

    Uruguay deberá “repensar cómo se va a relacionar con el resto del mundo” si Bolsonaro gobierna en Brasil

    Por Ismael Grau
    Selección semanal
    Inversiones

    El gobierno anuncia megainversión en parque de centros de datos: es “la más grande de la historia”

    Por Redacción Búsqueda
    Perros sueltos

    Federación Rural elaboró el borrador del plan piloto para el control de perros en Cerro Largo

    Por Lucas Farías
    Finanzas públicas

    DGI empezó a notificar a empresas con inconsistencias en el pago de IVA, para regularizar tributo

    Por Redacción Búsqueda
    Fútbol Uruguayo

    La AUF sufrió un revés en el Parlamento, en pleno diálogo con el gobierno por la Libertadores y el 2030

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa