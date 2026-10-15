Analista: gasto en jubilación anticipada apunta a grupo “etario equivocado” y amenaza mejoras en la calificación

—Definitivamente, este proyecto de ley sobre la nueva causal de retiro a los 60 años no es una buena señal porque va en sentido contrario a las tendencias demográficas y porque, además, tiene un costo fiscal que no es menor. Si bien el gobierno ha explicitado que no tiene un efecto estructural significativo, las proyecciones fiscales que mostró el Ministerio de Economía en la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas (de 2025) muestran que en los primeros cinco años tendría un costo fiscal anual del orden del 0,15% del Producto, esto es algo más de US$ 100 millones por año. Eso es bastante más de lo que se ha asignado, por ejemplo, como partida incremental al combate a la pobreza infantil, o sea, es una asignación de gasto que en nuestra opinión va dirigida a un conjunto etario equivocado, con una causal de retiro anticipada que va a contramano de las tendencias demográficas. Por otro lado, creemos que también puede poner en riesgo algunas de las mejoras de la calificación crediticia que Uruguay logró con la aprobación de la Ley 20.130.