Gobierno enviará al Parlamento proyecto de ley que crea causal jubilatoria anticipada desde los 60 años

El 30% de los trabajadores con menores ingresos podrán jubilarse a los 60 años “en iguales o mejores condiciones de las que se establecían en los haberes jubilatorios previos a la Ley 20.130”, dijo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez

El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento esta semana un proyecto de ley que crea una causal jubilatoria anticipada, que habilitará a quienes tengan 30 años de trabajo a jubilarse desde los 60 años. El anuncio fue realizado este lunes 12 por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, tras un Consejo de Ministros que se realizó en la residencia de Suárez y Reyes y que fue encabezado por el presidente Yamandú Orsi.

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Sánchez recordó que al habilitar la jubilación a partir de los 60 años el gobierno cumple un compromiso de campaña y con uno de los acuerdos alcanzados durante el Diálogo Social. El secretario de Presidencia remarcó que la nueva causal jubilatoria permite “la libertad a todos los trabajadores y las trabajadoras” de jubilarse a los 60 años si tienen 30 años de aportes.

El anterior gobierno, liderado por Luis Lacalle Pou, aprobó la Ley 20.130, que reformó el sistema de seguridad social y elevó a 65 años la edad jubilatoria. El proyecto de ley que impulsa el actual gobierno modifica esa disposición. “Todas las personas podrán tomar la decisión de presentarse a esta causal (jubilatoria anticipada) o esperar a su jubilación hasta los 65 años, que es la edad general de retiro”, explicó Sánchez.

El jerarca destacó que el 30% de los trabajadores que perciben los salarios más bajos podrán jubilarse a los 60 años “en iguales o mejores condiciones de las que se establecían en los haberes jubilatorios previos a la Ley 20.130”. Sánchez destacó la importancia de esto porque revela que el gobierno “sigue priorizando a los salarios más bajos”. Además, subrayó que se trata una ley general, por lo que alcanza por igual a todos los uruguayos y no solo a trabajadores de un sector determinado.

La propuesta del gobierno “no genera erosiones en la sustentabilidad del sistema” previsional, dijo Sánchez, y esto “es clave para la economía del futuro”.