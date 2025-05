El 17,3% de la población era pobre en 2024; bajó la desigualdad de ingresos, según el INE

Nuevo paradigma metodológico

La nueva “línea de pobreza” parte de una canasta de bienes y servicios actualizada, basada en los patrones de consumo relevados en 2017 (la anterior se basaba en datos de 2006).

A eso se suman modificaciones sustantivas en el método de cálculo: el INE redefinió el “estrato de referencia” tomando en cuenta la estructura de precios entre Montevideo y el interior del país. La idea fue asegurar que el poder adquisitivo de los hogares fuera comparable sin importar su lugar de residencia. Se definieron dos canastas básicas alimentarias distintas: una para la capital y otra para el interior. Ambas se basaron en los hábitos de consumo reales de los hogares con ingresos modestos pero relativamente estables, conocidos como el “estrato de referencia”. Así, se calcularon dos valores per cápita que reflejan cuánto necesita una persona, en promedio, para cubrir sus necesidades alimentarias básicas según la región en la que vive.

“La canasta de 2006 es una canasta más humilde comparada con el nivel de consumo que tiene la sociedad en este momento”, explicó el director técnico del INE, Marcelo Bisogno. “La nueva canasta es más sofisticada: incorpora gastos en rubros como comunicaciones y vehículos, que reflejan un nivel de consumo más alto que el de la canasta anterior. Esta sofisticación se da en todo el país, pero se vuelve especialmente notoria en el interior”, agregó.

Además, la nueva canasta es más representativa. Para determinarla, el INE seleccionó un 20% de los hogares con ingresos modestos pero con pocas carencias (por ejemplo, sin hacinamiento, con acceso a educación y saneamiento adecuado), y analizó qué y cuánto consumen.

¿Quién es pobre ahora?

La metodología sigue siendo de tipo monetario: se compara el ingreso del hogar o la persona con el costo de una canasta básica (la “línea de pobreza”). Se considera pobre a quien no cuenta con ingresos suficientes para adquirir esos bienes y servicios esenciales.

Esta canasta se compone de dos partes: una alimentaria (alimentos y bebidas) y otra no alimentaria (como transporte, vestimenta, comunicaciones o salud). Si un hogar o una persona no llega a cubrir siquiera la parte alimentaria (la “línea de indigencia”), se lo clasifica como indigente. Si supera ese mínimo pero no alcanza a cubrir la canasta total, es pobre.

En la metodología 2017, se excluyen del ingreso elementos como el valor imputado de la vivienda propia, y se consideran economías de escala, lo que afecta sobre todo la medición de la indigencia.

Calculada con la metodología anterior, la pobreza en 2024 fue 8,3%; en 2019 había sido 8,8% y subió a 11,6% en el primer año de la pandemia, para luego bajar.

Uno de los impactos más visibles de la actualización metodológica que introdujo el INE es la redistribución territorial de la pobreza. Antes, el interior del país aparecía con tasas de pobreza notoriamente más bajas que Montevideo, mientras que en el nuevo cálculo están prácticamente equiparadas. Según Bisogno, esto se debe a que la nueva canasta refleja mejor los hábitos y precios reales de cada región.

También se mantiene la “infantilización de la pobreza”. Los menores de seis años pobres en 2024 eran prácticamente un tercio de toda la población de ese grupo etario (32,2%), frente a un 6,3% entre los adultos mayores.

Comparaciones con otro “lente”

Aunque el nuevo dato de la pobreza es mayor, los expertos del INE defienden su validez: es más técnico, más actual y más representativo. Sin embargo, no es comparable con las mediciones de otros países; de todos modos, Uruguay seguirá reportando su pobreza a organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) con otra metodología que sí permite la comparabilidad regional (4,4% en 2023, solo superado por Chile).

La conclusión, según los técnicos del INE, es clara: “Este 17,3% no es peor ni mejor que el 8,3%. Es otra cosa. Es un nuevo lente con el que mirarnos”.