Con un “error administrativo” y tensión, la eutanasia reinició el camino legislativo para su despenalización

Ese error fue subsanado por cuatro votos a tres en la comisión, con la afirmativa de los tres diputados frenteamplistas que la integran y de la colorada Reisch. Los dos nacionalistas y la representante de Identidad Soberana, Nicole Salle, se expresaron en contra. “Hace dos meses, el Frente y algunos colorados presentaron un proyecto. En dos meses que lo tuvimos para evaluar y asesorarnos, nadie se dio cuenta de que estaba mal presentado. Y ahora (por el martes 6), con dos delegaciones esperando afuera, decían que se cambiaba, que no pasaba nada, y no funciona así”, dijo Salle a Búsqueda.

Hay tres puntos centrales que cambian entre un articulado y otro. El que finalmente se impulsa señala en su artículo 2 que el derecho le corresponde a “toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible” o que “padezca sufrimientos que le resulten insoportables” por esas patologías incurables e irreversibles, que sufran “un grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”. El texto analizado por error no incluía a texto expreso lo de la “etapa terminal”. A su vez, el artículo 6 corregido establece que solo las instituciones integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, “por intermedio de los médicos y equipos de salud que integren sus cuadros funcionales”, pueden realizar una eutanasia.

Antes, el texto enviado al principio no incluía esta precisión. A criterio de Goñi, esto permitía “la instalación de clínicas de muerte” por fuera del sistema. “Eso es una mercantilización de la muerte”, expresó.

Otra cuestión subsanada es la reincorporación del artículo 12 en el texto que se estudiará. Este refiere a la creación de una Comisión Honoraria de Revisión de los procedimientos, luego de realizados. Goñi no solo reclama que el proyecto presentado originalmente no incluyera este elemento, sino que —incluso luego de la corrección— la mencionada comisión estudia el caso “luego y no antes” de la eutanasia.

“Si yo no denunciaba, esto era un típico caso de ‘si pasa, pasa’”, aseguró Goñi.

El diputado frenteamplista Federico Preve, otro de los impulsores del proyecto, subrayó que esas correcciones se dieron lugar “antes de que arrancara” la sesión de la comisión, algo que no satisfizo a sus detractores.

De alguna forma, esto es considerado un preámbulo de una discusión que, si bien parte con la firma de representantes de diputados de cuatro partidos políticos (del Frente Amplio, el sector Unir para Crecer del Partido Colorado, el representante del Partido Independiente Gerardo Sotelo y el blanco Alejo Umpiérrez) y tiene a priori mayoría en ambas cámaras, no necesariamente sea un paseo por el campo. El recuerdo de la legislatura anterior, en la que un proyecto conjunto entre colorados y frenteamplistas logró media sanción en Diputados pero naufragó en el Senado todavía está presente.

Lo que sigue

Preve dijo a Búsqueda que para este mes se piensa recibir seis delegaciones en la Comisión de Salud de la cámara, en junio votarlo y a más tardar en julio elevarlo al plenario. Para este año se espera que también corra la misma suerte en el Senado, la instancia en la que no se llegó a nada en el período pasado.

Las dos primeras delegaciones fueron recibidas este martes 6: la organización Muerte Asistida Digna en Uruguay (MADU) y el Colegio Médico del Uruguay (CMU). La primera, de la que Preve fue vocero, es una de las principales voces a favor de la legalización de la eutanasia, e incluso han propuesto integrar la voluntad anticipada en el articulado, algo que aun quienes promueven esta ley ven de difícil andamiento.

El CMU, en cambio, si bien no se ha manifestado corporativamente a favor o en contra de esta despenalización, sí ha hecho pública su postura de quitar del rango de ley al Código de Ética Médica. Este último, establecido en la Ley 19.286 de 2014, indica en su artículo 46 que la eutanasia es “contraria” a la práctica profesional. Este artículo es uno de los elementos esgrimidos por los detractores de su regulación. Su comparecencia motivó una discusión sobre qué es lo que se considera “sufrimiento insoportable”.

Antecedente

En marzo de 2020, a poco de comenzar la anterior legislatura, el diputado colorado Ope Pasquet, del sector Ciudadanos, presentó el primer proyecto para despenalizar la eutanasia, junto con varios pares de su bancada. Un año después, el Frente Amplio propuso otro. El texto final estudiado fue una fusión de ambos, que mezclaba la caducidad de la sanción penal al médico actuante con el derecho de los individuos a elegir su destino, en caso de una enfermedad incurable en fase terminal. También se incluía la objeción de conciencia y la derogación del mencionado artículo 46 del Código de Ética Médica.

El texto, con las modificaciones hoy incluidas, fue aprobado por la Cámara de Diputados por 57 votos a 39 en una maratónica sesión que comenzó el 5 de octubre de 2022 y terminó la madrugada siguiente. De ahí el proyecto pasó a la Comisión de Salud del Senado, donde acabó congelado. Según informó Búsqueda en junio de 2024, desde el Poder Ejecutivo se pidió a los legisladores oficialistas que el tema no pasara al plenario de la Cámara Alta.

Esto provocó una dura interna en el Partido Colorado, en la que hay una gran división en el tema. Una moción impulsada por el entonces senador Pablo Lanz para que el tema sea tratado igualmente en el plenario —algo que fue encomendado por Pasquet— fue votada negativamente. La también senadora colorada Carmen Sanguinetti, que en la legislatura anterior presidía la Comisión de Salud de la Cámara Alta, fue duramente criticada por algunos de sus correligionarios, como la propia Nibia Reisch. Esto condenó al proyecto al fracaso y a tener que reiniciar el recorrido parlamentario, que es lo que ahora está ocurriendo.

La vocera de Empatía Uruguay Florencia Salgueiro dice que su organización hoy tiene “renovadas esperanzas” en la aprobación de la iniciativa, aunque matizadas con cautela: “En la política partidaria y el funcionamiento legislativo pasan cosas”. A priori, con el apoyo de todos los legisladores del Frente Amplio más los de Unir para Crecer, del Partido Colorado, ya sería suficiente para su aprobación. No se descarta el respaldo de otros parlamentarios de Vamos Uruguay, también colorado, del independiente Sotelo y de algunos nacionalistas. Solo Cabildo Abierto e Identidad Soberana (cuatro diputados en total) ya expresaron estar en contra.

A poco de asumir su bancada, el senador colorado Pedro Bordaberry, de Vamos Uruguay, cuya postura contraria a la eutanasia es conocida, había presentado un proyecto de ley que modificaba el artículo 37 del Código Penal y eximía de pena a quien diera muerte a una persona “sometida a sufrimientos que considere insoportables, o le ayudara a suicidarse”, con determinadas condicionantes. Según Preve, este es un elemento a tener en cuenta en la discusión de la eutanasia, ya que el artículo 8 de este proyecto de despenalización apunta a la exención de responsabilidad; para Schipani, en cambio, ambos corren por caminos separados.