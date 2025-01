El futbolista uruguayo Edinson Cavani presentó su línea de vinos en Enjoy Punta del Este

Se trata de una selección de vinos en homenaje a la herencia de los indígenas uruguayos. Con Tannat, Blend y Merlot, busca representar una experiencia sensorial que identifique a los uruguayos. Según Cavani, cada botella captura la esencia de su profunda conexión con la naturaleza y su respeto por los dones que brinda. “Cada vino es una historia, como la mía, desde el primer día que el fútbol me llevó a conectarme con ustedes, como siempre me he conectado con la naturaleza y el paisaje de mi amado país”, explica.