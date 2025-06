El programa nuclear iraní no ha sido destruido por Estados Unidos, según informe de inteligencia

“No se ha presentado ninguna prueba”

Prueba de que el tema es delicado para la administración Trump, este martes, miembros de la CIA y generales debían presentar información confidencial sobre estos ataques al Senado y a la Cámara de Representantes. Las presentaciones finalmente fueron canceladas. Oficialmente, por motivos de indisponibilidad de algunos responsables.

La situación provocó una ola de indignación entre los representantes electos. Como Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes: “No he dicho que se trate de una tergiversación de los hechos. He dicho que no se ha presentado ninguna prueba al pueblo estadounidense ni al Congreso que confirme que el programa nuclear de Irán ha sido completa y totalmente destruido”, insistió.

La falta de transparencia sobre la operación Midnight Hammer llevó incluso a Donald Trump a reaccionar en sus redes sociales, citando a su secretario de Defensa: “Todos los que dicen que las bombas no lo destruyeron todo solo quieren socavar el éxito del presidente”.

