El Ministerio de Ganadería declaró emergencia sanitaria ante casos de influenza aviar

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) resolvió este martes 24 declarar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional ante el hallazgo de influenza aviar de alta patogenicidad H5 en especies silvestres en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones. Esto implica restricciones a los movimientos de aves, la suspensión de eventos avícolas y el refuerzo de las medidas de bioseguridad a escala nacional.
La resolución se fundamenta en el informe técnico de la División Sanidad Animal y en las competencias de la Autoridad Sanitaria para disponer medidas de vigilancia epidemiológica, restricciones sanitarias e inspecciones, con el objetivo de proteger la sanidad animal, la salud pública y el medioambiente, indicó en un comunicado.
La emergencia supone restringir todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y de aves que no estén controladas a través del Sistema de Monitoreo Avícola.
Además, las aves de traspatio y aquellas que compongan el sistema productivo “free range” deberán estar alojadas en instalaciones cerradas techadas, en cumplimiento con el Manual de Contingencia de Influenza Aviar aprobado por resolución 341, del 6 de diciembre de 2024.
Por último, la medida implica suspender ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar, como medida preventiva para reducir el riesgo de diseminación del virus.
La semana pasada, el MGAP había detectado el virus de influenza aviar de alta patogenicidad en un ejemplar de cisne coscoroba hallado en la laguna Garzón, y este lunes 23 confirmó otro caso en un cisne hallado muerto en Canelones.