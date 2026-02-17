  • Cotizaciones
    Irán-EEUU: Canciller iraní afirma que hay acuerdo sobre “líneas generales” para un pacto

    El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, declaró este 17 de febrero que la última ronda de conversaciones con Estados Unidos fue constructiva y se acordaron las “líneas generales” para un pacto

    La delegación iraní llega a la segunda ronda de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, que comenzó este martes en Ginebra.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Irán y Estados Unidos (EE.UU.) celebraron este martes una segunda ronda de negociaciones después de que las conversaciones del año pasado fracasaran tras el ataque de Israel contra Irán en junio, que desencadenó una guerra de 12 días.

    EE.UU. se unió brevemente a ese conflicto con ataques a instalaciones nucleares clave.

    Iraníes caminan cerca de una enorme valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enqelab de Teherán, Irán, el 31 de enero de 2026.
    Conflicto en Medio Oriente

    Irán duda de la voluntad de Estados Unidos de negociar y difunde propaganda de guerra

    Por RFI
    Marcha de cientos de tractores y agricultores que recorren el centro de la capital este miércoles, convocados por Unión de Uniones y Unaspi en protesta por el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur.
    Video
    Comercio

    España: miles de agricultores con sus tractores protestan en Madrid contra el acuerdo UE-Mercosur

    Por France 24

    “Acuerdo amplio sobre una serie de líneas generales”

    “Al final, logramos alcanzar un acuerdo amplio sobre una serie de líneas generales, sobre cuya base avanzaremos y comenzaremos a trabajar en el texto de un posible pacto”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, a la televisión estatal tras las conversaciones en Ginebra.

    También calificó estas conversaciones con EE.UU. como “más constructivas” que el ciclo anterior, celebrado a principios de este mes, y aseguró que no se fijó una fecha para la siguiente ronda de diálogo.

    Embed - Irán inicia maniobras militares en Ormuz antes de nueva ronda de diálogo con EE. UU. • FRANCE 24

    “Nueva oportunidad”

    Más tarde, durante una sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarme, Araqchi celebró que se abre una “nueva oportunidad” y dijo que espera que estas negociaciones conduzcan a una solución negociada y duradera que sirva a los intereses de las partes implicadas y de la región en su conjunto.

    FUENTE:RFI

