Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

La idea venía discutiéndose en reuniones del Secretariado del Frente Amplio (FA) y la materializó el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la fuerza política (Carifa), Fernando Gambera .

El exsindicalista bancario confirmó el martes 3 a la agencia Sputnik que la coalición de izquierdas enviaría una delegación a Cuba para explorar acuerdos de cooperación bilateral y solidarizarse con el gobierno tras la agudización del bloqueo económico de Estados Unidos (EE.UU.) a la isla.

“El objetivo de la visita es que haya un intercambio que tenga resultados para ellos y para nosotros, pero primero es un mensaje de solidaridad frente a una amenaza y una decisión del gobierno de Estados Unidos que no hay otra forma de calificarla que inhumana. La imposibilidad de que Cuba reciba ayuda energética puede generar un drama humanitario”, dijo Gambera a la agencia de noticias rusa. La idea, agregó, es que la misión se realice a más tardar en abril.

La posibilidad de que una delegación del FA viaje a Cuba ya había sido discutida durante una reunión entre la nueva embajadora de Cuba en Uruguay, Lisset Pérez, el presidente del FA, Fernando Pereira, y Gambera, el 29 de enero. Además, el presidente de la Carifa habló sobre el viaje en la celebración del aniversario de José Martí, el 31 de enero, en la plaza Cuba de Montevideo.

Pereira , a su vez, hizo referencia a la crisis en la isla durante el acto de aniversario de la fuerza política el pasado sábado 7: “El Frente Amplio no se calla, no se esconde, dice no”, afirmó el exsindicalista, refiriéndose a los movimientos de EE.UU. para “imponer la ley del más fuerte para llevarse la riqueza de América Latina”. Así, dijo, sin mencionar a este país, que intenta “tal vez como nunca antes bloquear de tal manera a Cuba, de forma tan inhumana, tan insensible como para no hacerle llegar alimentos, para no hacerle llegar petróleo, para no dejarlos vivir en paz”. Para Pereira, “no se trata de políticas comerciales”, sino “de asedio, de imperialismo brutal, de inhumanidad”. “Vaya desde esta tribuna la solidaridad con el pueblo cubano, tan solidario con los uruguayos, tan solidarios con nuestra propia historia”, culminó.

A la par de los plantes del FA, el gobierno uruguayo estudia mecanismos para enviar “ayuda humanitaria” a Cuba, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo y el FA La intención es facilitar productos como leche en polvo y arroz en momentos en los que la crisis que afecta al país se agrava. La Cancillería está analizando “con cuidado” cuál podría ser el mejor mecanismo para que esa ayuda llegue a la isla. Una opción sería una entrega directa por parte de Uruguay, mientras que otro camino posible, sobre el cual se está trabajando, es apelar a una organización internacional dedicadas al tema, explicaron los informantes.

Uno de los consultados recordó que meses atrás Uruguay anunció su intención de enviar alimentos a la Franja de Gaza, pero eso luego no se concretó por problemas logísticos.

En tanto, el miércoles 18, la bancada de senadores del FA propuso una declaración para ser considerada en la Comisión de Asuntos Internacionales que manifiesta "preocupación y rechazo ante la orden ejecutiva estadounidense que impone un bloqueo a Cuba".

La crisis energética de Cuba se agudizó considerablemente luego de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro en Caracas tras una operación militar de EE.UU. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha mostrado un acercamiento al gobierno del republicano Donald Trump a la vez que Venezuela dejó de abastecer de petróleo a la isla. Mientras tanto, Washington amenaza con imponer aranceles a todos los países que provean de combustible a Cuba.

Ante esta coyuntura, Cuba enfrenta apagones cada vez más severos que ya afectan a más de la mitad del país y ponen en jaque no solo el abastecimiento energético, sino también el funcionamiento de otras industrias clave para la isla, como el turismo, donde ya cerraron cerca de 30 hoteles y varias aerolíneas suspendieron sus vuelos.

Fernando-Gambera Fernando Gambera. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Viajar o no viajar

En ese contexto adverso, algunos dirigentes del Secretariado Ejecutivo del FA tienen dudas sobre si una visita a la isla contribuirá o resultará en un compromiso del gobierno anfitrión que terminará derivando en más problemas que ayudas concretas.

La idea, explicaron fuentes del Secretariado, es transmitir “solidaridad” a la isla. Pero, por ese mismo motivo, el viaje fue puesto en duda por dirigentes de varios sectores, que reconocieron a Búsqueda que la presencia de una delegación frenteamplista en estos momentos podría generar “más complicaciones” logísticas para los anfitriones que contribuciones concretas en la isla. Incluso, fuentes del organismo reconocieron que, a diferencia de lo que ocurrió con otras crisis, hasta ahora no se organizaron campañas relevantes de recolección de alimentos ni de otro tipo de donaciones, visto que “no es fácil hacer llegar” bienes a Cuba.

“La evaluación es qué nivel de aporte se puede hacer”, resumió un integrante del Secretariado, quien también señaló que el envío de donaciones, como alimentos, es complicado por temas logísticos. “¿Qué vas a ir a hacer allá? ¿Ver una catástrofe humanitaria?”, se preguntó. En la misma línea, un dirigente de la Carifa comentó que lo mejor sería destinar el dineros de los pasajes a, por ejemplo, donaciones.

Por su parte, Pereira argumentó a Búsqueda que la idea es que viajen a la isla “tres dirigentes como mucho”, y sostuvo que la misión ya se “consensuó” en la interna del partido. “Hay que dar el gesto político a la uruguaya ante este atropello” de EE.UU., afirmó. A juicio del exsindicalista, “el viaje no va a ser la solución del problema, pero sí un gesto”, que, si es compartido por otros países, puede tener una significancia importante. “Si no pasa nada y nadie propone rediscutirlo, vamos”, sostuvo. La delegación viajaría entre marzo y abril.

Canel-Cuba (1) Dos hombres en bicicleta pasan junto a una valla publicitaria que representa al fallecido líder cubano Fidel Castro, al expresidente Raúl Castro y al presidente Miguel Díaz-Canel en La Habana el 16 de febrero de 2026. YAMIL LAGE / AFP

“Flotilla” de barcos

En tanto, Gambera comentó a Búsqueda que una buena fecha para la visita sería el 21 de marzo, cuando la Internacional Progresista, una organización de varios partidos de izquierda a nivel mundial, planea hacer llegar una cantidad considerable de ayuda humanitaria. En la misma línea, y similar a lo ocurrido en Gaza, la Internacional Progresista también planifica lanzar una “flotilla” de barcos con ayuda humanitaria para la isla.

Se concrete o no la visita, algunos dirigentes planean viajar por su cuenta a Cuba. Por ejemplo, el secretario de Relaciones Internacionales del Espacio 99.000, Ismael Blanco, frecuente delegado del sector ante la Mesa Política del FA, dijo a Búsqueda que es necesario “estar en Cuba” y que la fuerza política “debería asistir”, aunque sea a “estrechar la mano”, dado el “valor simbólico” de la visita. Blanco dijo que asistirá en marzo a un encuentro internacional en Caracas de juristas críticos con las violaciones al derecho internacional cometidas por EE.UU., y luego viajará si las aerolíneas se lo “permiten”. El dirigente no duda en calificar el bloqueo del gobierno de Trump al abastecimiento de combustible a la isla como un “genocidio”.

La situación de Cuba tendrá su capítulo local el 28 de febrero. Ese día se realizarán dos manifestaciones en Montevideo. Una caravana en solidaridad con la isla partirá por la mañana de plaza Libertad y se dirigirá hacia plaza Cuba. Y otra manifestación, en rechazo al régimen castrista liderado por el mandatario Miguel Díaz-Canel, también partirá desde plaza Libertad, pero a las 18 horas y se dirigirá hasta plaza Independencia. Esa concentración espera convocar a la diáspora cubana en Uruguay e invitó a los participantes ir vestidos de blanco.