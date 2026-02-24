Suscribite a nuestras newsletters

Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Soy Mandy Barrios, editora de Audiencia y Suscripciones, y quiero contarte algunas novedades que nos entusiasman mucho en Búsqueda y Galería.
Lo mejor de Búsqueda y Galería directo en tu mail
Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Soy Mandy Barrios, editora de Audiencia y Suscripciones, y quiero contarte algunas novedades que nos entusiasman mucho en Búsqueda y Galería.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Buscamos formas más directas y cercanas de compartir el trabajo que hacemos. Por eso, lanzamos nuevas newsletters, pensadas para que la información llegue directo a tu bandeja de entrada, con análisis en profundidad y lecturas distendidas para mantener una buena dieta informativa.
Para nosotros, las newsletters son una manera de estar más cerca: acompañarte en el día a día con textos escritos con el cuidado y la mirada de nuestro equipo editorial. Vos elegís cuándo leerlas.
En 2025 empezamos a enviar algunas newsletters de Búsqueda y Galería. En 2026 decidimos dar un paso más: mejoramos la vidriera para que la experiencia sea más valiosa. Incorporamos una nueva forma de administrar las newsletters y de suscribirte. Sí, hay procesos que llevan tiempo y trabajo en equipo.
Estas son las newsletters a las que podés suscribirte hoy:
Derroteros busca ser un recorrido más profundo por los temas de actualidad nacional. Es también un intento por aportar a la conversación pública sin quedar atrapados por la coyuntura ni el tiroteo político cada vez más frecuente. Se envía el segundo sábado de cada mes y la escribe el editor general de Búsqueda, Guillermo Draper.
Detrás de los números aborda temas económicos de la coyuntura y relacionados con la vida cotidiana. Busca proponer enfoques originales, aportar datos e información rigurosa y análisis de forma amena y sencilla. La escribe Ismael Grau, editor de Economía, el último lunes de cada mes.
Algo que quiero contarte cubre temas culturales de carácter reflexivo y con una concepción amplia de la cultura. Los libros, las artes visuales, el cine o los cambios en el lenguaje a veces son materia de análisis y otras herramientas para entender fenómenos que ocurren en la sociedad. Escribe Silvana Tanzi, editora de Cultura, el primer viernes de cada mes.
Películas para la vida es una invitación a explorar el cine desde lo emocional: películas que nos acompañan en distintos momentos vitales. Escribe la editora de Galería, Patricia Mántaras, el tercer domingo de cada mes.
También podés recibir todas las semanas una selección de titulares con lo mejor de Búsqueda y Galería.
Si valorás el trabajo que hacemos, te invito a suscribirte en este enlace. Eso nos permite seguir haciendo periodismo independiente y apostar por nuevos formatos como este.
Y, por supuesto, me encantaría escuchar tus sugerencias. Podés escribirme a [email protected].
Seguimos en contacto.