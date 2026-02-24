Suscribite a nuestras newsletters

  • Cotizaciones
    Por Mandy Barrios

    Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Soy Mandy Barrios, editora de Audiencia y Suscripciones, y quiero contarte algunas novedades que nos entusiasman mucho en Búsqueda y Galería.

    Buscamos formas más directas y cercanas de compartir el trabajo que hacemos. Por eso, lanzamos nuevas newsletters, pensadas para que la información llegue directo a tu bandeja de entrada, con análisis en profundidad y lecturas distendidas para mantener una buena dieta informativa.

    Para nosotros, las newsletters son una manera de estar más cerca: acompañarte en el día a día con textos escritos con el cuidado y la mirada de nuestro equipo editorial. Vos elegís cuándo leerlas.

    En 2025 empezamos a enviar algunas newsletters de Búsqueda y Galería. En 2026 decidimos dar un paso más: mejoramos la vidriera para que la experiencia sea más valiosa. Incorporamos una nueva forma de administrar las newsletters y de suscribirte. Sí, hay procesos que llevan tiempo y trabajo en equipo.

    Estas son las nuevas newsletters de Búsqueda y Galería

    Estas son las newsletters a las que podés suscribirte hoy:

    Estas son las newsletters a las que podés suscribirte hoy:

    • Derroteros busca ser un recorrido más profundo por los temas de actualidad nacional. Es también un intento por aportar a la conversación pública sin quedar atrapados por la coyuntura ni el tiroteo político cada vez más frecuente. Se envía el segundo sábado de cada mes y la escribe el editor general de Búsqueda, Guillermo Draper.

    • Detrás de los números aborda temas económicos de la coyuntura y relacionados con la vida cotidiana. Busca proponer enfoques originales, aportar datos e información rigurosa y análisis de forma amena y sencilla. La escribe Ismael Grau, editor de Economía, el último lunes de cada mes.

    • Algo que quiero contarte cubre temas culturales de carácter reflexivo y con una concepción amplia de la cultura. Los libros, las artes visuales, el cine o los cambios en el lenguaje a veces son materia de análisis y otras herramientas para entender fenómenos que ocurren en la sociedad. Escribe Silvana Tanzi, editora de Cultura, el primer viernes de cada mes.

    • Películas para la vida es una invitación a explorar el cine desde lo emocional: películas que nos acompañan en distintos momentos vitales. Escribe la editora de Galería, Patricia Mántaras, el tercer domingo de cada mes.

    • También podés recibir todas las semanas una selección de titulares con lo mejor de Búsqueda y Galería.

    Si valorás el trabajo que hacemos, te invito a suscribirte en este enlace. Eso nos permite seguir haciendo periodismo independiente y apostar por nuevos formatos como este.

    Y, por supuesto, me encantaría escuchar tus sugerencias. Podés escribirme a [email protected].

    Seguimos en contacto.

