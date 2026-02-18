  • Cotizaciones
    jueves 19 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

    Las medidas del gobierno israelí “socavan los esfuerzos en curso por la paz y la estabilidad en la región”, dice la declaración que apoyaron más de 100 países y organizaciones

    Maquinaria de Israel derriba un edificio de apartamentos cerca del asentamiento de Hagai.

    Maquinaria de Israel derriba un edificio de apartamentos cerca del asentamiento de Hagai.

    FOTO

    Hazem Bader /AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “Condenamos enérgicamente las decisiones y medidas unilaterales israelíes destinadas a expandir la presencia ilegal de Israel en Cisjordania”, dice la declaración. “Dichas decisiones contravienen las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional y deben ser revocadas de inmediato. Subrayamos a este respecto nuestra firme oposición a cualquier forma de anexión“.

    Leé además

    Una bandera israelí ondea cerca de estructuras prefabricadas, cerca del asentamiento de Maale Levona en la Cisjordania ocupada.
    Conflicto en Medio Oriente

    La Autoridad Palestina, Egipto y Catar condenan el plan israelí de “anexión” en Cisjordania

    Por RFI
    Tropas israelíes toman posiciones en una calle principal del campamento de refugiados de Nur Shams durante una operación militar israelí cerca de la ciudad cisjordana de Tulkarem.
    Conflicto en Medio Oriente

    Más de 80 estados miembros de la ONU condenan los planes de Israel de expandirse en Cisjordania

    Por France 24
    Embed

    La declaración, que circuló entre las representaciones diplomáticas acreditadas ante Naciones Unidas, tuvo como disparador una decisión adoptada el domingo 15. El gobierno liderado por Benjamín Netanyahu resolvió reabrir el proceso de registro de tierras en Cisjordania ocupada. Ese proceso de regularización había quedado congelado desde 1967 y su puesta en marcha permite reclamar derechos de propiedad sobre esas tierras.

    Hagit Ofran, directora del programa Settlement Watch de Peace Now, declaró a AP que la medida “es muy drástica y permite al Estado obtener el control de casi toda el Área C”, es decir, el 60% de Cisjordania que está bajo control militar israelí total, según los acuerdos logrados en la década de 1990.

    “Reiteramos nuestro rechazo a todas las medidas encaminadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental”, dice la declaración apoyada por Uruguay. “Esas medidas violan el derecho internacional, socavan los esfuerzos en curso por la paz y la estabilidad en la región, contradicen el Plan Integral y ponen en peligro la perspectiva de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto”.

    El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el lunes a Israel que revierta su política de registro de tierras, calificándola de “desestabilizadora” e “ilegal”.

    Selección semanal
    Hospital Policial

    Ricardo Medina, preso por crímenes en dictadura, denuncia que fue víctima de intento de homicidio en Hospital Policial

    Por Redacción Búsqueda
    Diputados

    Salle promoverá otra comisión investigadora sobre la pandemia tras difusión de “los archivos Epstein”

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Coalición republicana reabre negociación sobre proyecto de lavado de activos y pone en duda cambios clave

    Por Nicolás Delgado
    Mercado laboral

    BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Maquinaria de Israel derriba un edificio de apartamentos cerca del asentamiento de Hagai.

    Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

    Por Redacción Búsqueda
    Pablo Inthamoussu, diputado y componente de Los Patos Cabreros, sobre el escenario.

    Legisladores del Frente Amplio aplauden discurso de las murgas, pero sienten el impacto

    Por Leonel García
    Entrega de firmas en el Ministerio de Ambiente contra la prospección sísmica, y movilización frente a Torre Ejecutiva, de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, 15 de diciembre de 2025.

    Justicia rechazó recurso de amparo presentado por la Inddhh para frenar búsqueda de petróleo; la organización estudia apelar

    Por Lucía Cuberos
    Dólares y pesos uruguayos.

    Tras Carnaval, el dólar sigue sin afianzarse y exportadores señalan que están alarmados

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage