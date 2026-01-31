Bebidas desalcoholizadas: qué son, dónde conseguirlas y cómo es el arte de tomar sin alcohol

Hay una nueva especie nocturna: la persona que quiere salir, charlar, quizás bailar, comer algo rico y, al mismo tiempo, levantarse bien al otro día. A esa tribu se suman embarazadas, personas en tratamiento, conductores designados, deportistas y hedonistas responsables que no están renunciando al placer, sino redefiniéndolo, al empujar una revolución que, hasta hace poco, parecía impensada: la irrupción de las bebidas desalcoholizadas.

Ahora bien, ¿realmente son bebidas sin alcohol? Aunque muchas veces se usan como sinónimos, 0,0% y sin alcohol no significan lo mismo. Las bebidas etiquetadas como 0,0% tienen un contenido de alcohol prácticamente nulo (inferior al 0,03 %), mientras que las que dicen “sin alcohol”, las más recurrentes en el mercado, todavía pueden contener cantidades de etanol de hasta 0,9% (dependiendo de la normativa del país). La diferencia está en el proceso de elaboración: las “sin alcohol” suelen imitar el proceso de fermentación, recurriendo a veces a saborizantes; las bebidas desalcoholizadas, en cambio, parten de una bebida real a la que se le quita ese alcohol.

Sin embargo, no tienen sabor a carencia ni dejan de ser sofisticadas. Son vinos, espumantes, cervezas o destilados a los que se les modifica la estructura sin resignar aroma, textura ni complejidad, y hoy empiezan a disputar un lugar real en la mesa y en la barra. En ese contexto global aparece con fuerza el fenómeno del Dry January —traducido literalmente como “enero seco”—; una campaña muy arraigada en países como Reino Unido, Estados Unidos y Francia, que propone abandonar el consumo de alcohol durante el primer mes del año, impulsado por los excesos de las fiestas y los clásicos propósitos de año nuevo, pero también por las modernas inclinaciones hacia hábitos más conscientes.

Uruguay recién empieza a escribir su propia historia en el universo de las bebidas desalcoholizadas, con un nuevo marco normativo, proyectos locales que se animan a innovar y una escena gastronómica cada vez más permeable a estos cambios.

Detrás de una copa sin alcohol hay ciencia, ensayo y tecnología. ¿Cómo quitar el etanol sin quitarle el alma a la bebida? El alcohol no solamente embriaga, aporta textura, voluptuosidad, sostiene aromas y genera esa sensación de “boca llena” asociada al placer de beber. Ese vacío sensorial es justamente el gran desafío técnico de esta categoría de bebidas.

En el vino, por ejemplo, al principio el proceso es el mismo que en cualquier bodega tradicional. Uvas, fermentación, desarrollo aromático, para resumir. Recién cuando el vino está terminado se extrae el alcohol mediante algunas técnicas, como destilación al vacío, filtros de membrana u ósmosis inversa; procesos que permiten separar el etanol sin volatilizar los compuestos aromáticos más delicados.

Una vez retirado el alcohol, toca reconstruir el equilibrio. Se reincorporan aromas naturales para devolverle cuerpo y sensación de redondez. Los tintos son los más difíciles de reconstruir, pero el salto en la desalcoholización de vinos recién llegó cuando se intentó despojar del alcohol a variedades más estructuradas, como el cabernet sauvignon o el merlot.

En la cerveza, en cambio, el camino técnico evolucionó muchísimo más rápido. Existen dos grandes estrategias para desalcoholizarlas: frenar o limitar la fermentación para que directamente no se genere alcohol, o fermentar normalmente y luego eliminarlo. Para lograr cervezas 0,0%, la industria combina técnicas de extracción de etanol bajo vacío o por membranas con levaduras de baja atenuación y perfiles de maceración específicos, que producen menos alcohol desde el inicio. El resultado es una diversidad impensada de cervezas sin alcohol: rubias frescas, IPA aromáticas, tostadas, negras, con perfiles cada vez más fieles al estilo original.

El universo de los destilados sin alcohol funciona con otra lógica. No existe un gin o un vodka al que luego se le quite el alcohol, son productos creados desde cero sin él. La base son infusiones de hierbas, especias y frutas que se extraen al vapor o por maceración, y luego sus aromas se concentran. La idea es llegar a construir capas aromáticas complejas, amargores, notas frescas o especiadas que permitan recrear la experiencia sensorial de un destilado clásico, sin su componente alcohólico. De ahí el auge de marcas botánicas que hoy protagonizan barras de coctelería consciente en todo el mundo.

Bebidas desalcoholizadas del mundo

La categoría de bebidas desalcoholizadas está pasando a convertirse en uno de los segmentos de mayor crecimiento en la industria global de bebidas. A la mejora de los procesos técnicos se suma una nueva generación de marcas que entienden que el consumidor no busca solamente el “sin alcohol”, sino una experiencia comparable a la original. Las siguientes son algunas de las estrellas de la carta internacional consciente.

Leitz Eins-Zwei-Zero (Alemania) y su vino desalcoholizado premium. Es una de las bodegas que logró romper el prejuicio de “el vino sin alcohol es jugo de uva”. Trabajan con vinos reales a los que se les quita el alcohol mediante destilación al vacío, conservando acidez, estructura y expresión varietal. Su riesling y su espumante son referencia mundial en restaurantes y wine bars.

Oddbird (Suecia) y sus vinos y espumantes de alta gama. Están especializados en vinos europeos desalcoholizados con foco gastronómico en el fine dining (alta cocina). Elegantes, secos y muy equilibrados, demuestran que esta categoría de bebidas puede dialogar también con la sofisticación. Su blanc de blancs es uno de los más premiados del rubro.

Torres Natureo (España). Una bodega histórica que decidió tomarse en serio el universo sin alcohol. Produce versiones desalcoholizadas de moscatel, syrah y espumantes, manteniendo el perfil aromático y estructura originales.

Athletic Brewing Co. (Estados Unidos) y su cerveza craft sin alcohol. Revolucionaron la cerveza 0,0% llevándola al territorio artesanal de las variedades IPA aromáticas, maltas complejas y perfiles lupulados intensos. Es una de las marcas que empujó el crecimiento exponencial del segmento en Norteamérica.

Seedlip (Reino Unido) y sus destilados botánicos sin alcohol. Empresa británica que fabrica sustitutos de licores de origen vegetal, pionera absoluta en el universo de los destilados 0,0%. No imita bebidas tradicionales, sino que construye perfiles botánicos propios para coctelería consciente. Está presente en barras de hoteles cinco estrellas y restaurantes Michelin del mundo.

bebidas alcoholicas Los destilados botánicos sin alcohol se ponen de moda.

Beefeater 0,0% (Reino Unido). La mítica ginebra londinense lanzó una versión sin alcohol elaborada con los mismos botánicos que su London Dry: enebro, piel de limón y naranja de Sevilla, raíz de angélica, lirio, regaliz, cilantro y almendra. Fresca, cítrica y especiada, funciona especialmente bien en gin tonics 0,0%, manteniendo el carácter seco y gasificado de esa bebida.

Atopia Spiced Citrus (Reino Unido). Bebida con base en botánicos destilada artesanalmente en alambiques de cobre por maestros destiladores, combina cítricos intensos con especias suaves. Es una opción más experimental, pensada para quienes buscan algo más que una simple sustitución del alcohol.

bebidas alcoholicas Atopia Spiced Citrus (Reino Unido).

Tanqueray 0,0% & Tanqueray Sevilla 0,0% (Reino Unido). Tangueray usa una técnica innovadora; los botánicos se destilan por separado antes de mezclarse. La versión clásica mantiene el perfil seco y cítrico del London Dry; la Sevilla suma el protagonismo de la naranja sevillana y flor de azahar, con un registro más veraniego. Ambas pensadas para respetar el ritual del gin tonic.

Martini Vibrante & Martini Floreale (Italia). Martini trasladó el espíritu del aperitivo italiano al universo sin alcohol. Vibrante, ofrece notas cítricas y frescas; Floreale apuesta por un perfil floral delicado, con manzanilla romana. Funcionan muy bien para consumo diurno, tapeos y encuentros sociales.

Sober Spirits R 0,0% (Francia). Esta bebida propone una de las aproximaciones más sofisticadas al universo de los destilados sin alcohol. Se elabora a partir de ron francés que es destilado nuevamente para extraer el alcohol, preservando su matriz aromática original. El resultado es una bebida 0,0% con hasta 10 veces menos calorías que un ron clásico, con notas de ron añejo, caramelo, plátano maduro, vainilla y un leve picante de jengibre. Pensado para coctelería, funciona especialmente bien en mojitos y daiquiris, en los que despliega todo su potencial aromático sin alcohol. Fue votado en catas internacionales como uno de los mejores licores sin alcohol del mundo.

bebidas alcoholicas El ron Sober Spirtis (francés) tiene hasta 10 veces menos calorías que un ron clásico.

¿Qué bebidas desalcoholizadas se consiguen en Uruguay?

Las bebidas desalcoholizadas y sin alcohol en Uruguay se pueden conseguir en las grandes superficies o en tiendas nacionales en línea especializadas, como All in One, e internacionales, como The Blue Dolphin Store (especializada en bebidas premium sin alcohol). Cervezas como Heineken, Estrella Galicia, Faxe 0.0, Corona Cero, y las nacionales sin alcohol, algunos vinos y algunos aperitivos sin alcohol están disponibles sencillamente en supermercados.

Los vinos desalcoholizados poco a poco están empezando a llegar al mercado gracias a la nueva normativa, que permite su elaboración y comercialización local. Además, cada vez es mayor la presencia de siropes, mezclas y tónicas premium en el mercado, que permiten preparar coctelería sin alcohol en casa o en bares.

Hay al menos un espumante desalcoholizado disponible, lo que demuestra que el mercado está lejos de estar saturado, aunque están apareciendo señales claras de que se está despertando, como vinos desalcoholizados concretos en góndola. Los supermercados grandes tienen una pequeña selección de vinos desalcoholizados, y se destaca el Sinzero Reserva Tinto y Cabernet Sauvignon, que tiene mayor presencia nacional que otras marcas y todas las chances de competir representando al país (es de producción local, resultado de la nueva normativa) en catas y eventos de sommeliers en la región.

bebidas alcoholicas El Sinzero tiene mayor presencia nacional que otras marcas y todas las chances de competir representando al país (es de producción local, resultado de la nueva normativa) en catas y eventos de sommeliers en la región.

En tiendas como Cachi tienen una variedad interesante de productos sin alcohol, entre la que figura el cotizado champagne sin alcohol Freixenet Low Calorie 0,0%, un espumante desalcoholizado con burbujas pensado para poder brindar sin alcohol. Además tienen mixers y siropes para coctelería sin alcohol que, aunque no son bebidas por sí solas, elevan el juego de los mocktails (cócteles sin alcohol).

bebidas alcoholicas Freixenet Low Calorie 0,0% es un espumante desalcoholizado.

Y en el mapa todavía incipiente de las bebidas sin alcohol en Uruguay hay una cerveza nacida de la cabeza inquieta de dos estudiantes de Ingeniería en Biotecnología que se propuso desmontar un prejuicio muy instalado en la cultura cervecera local: que sin alcohol no hay carácter. Rebelión tiene una consigna clara y una personalidad bien marcada, basada en que el alcohol no hace una buena birra, “el resto sí”. Trabajan una IPA sin alcohol, de perfil lupulado y aromático; una Red Ale, con mayor cuerpo y notas maltosas, y una Blonde, más ligera, fresca y pensada para el calor y el consumo casual. Tres estilos que dialogan con paladares distintos y que permiten correr a la cerveza sin alcohol del lugar utilitario para llevarla al terreno del disfrute. Con presencia en más de 70 puntos de venta y desembarco reciente en cadenas de supermercados, Rebelión logró que una 0,0% empiece a circular no solo en góndolas, también en bares, mesas y conversaciones.

bebidas alcoohlicas Rebelión se vende en más de 70 puntos entre Montevideo, Canelones y Maldonado.

Por último, un infaltable: el gin. La escena del gin sin alcohol también se abrió las puertas dentro de la industria uruguaya con Gin Zero 0,0% de Gin Pinares, inspirado en la frescura del monte uruguayo. Una ginebra sin alcohol con fragancia herbal y fresca, en la que el enebro aparece en nariz y boca, dejando una sensación de conexión con la naturaleza y el terroir local. Este gin artesanal premium uruguayo, que se consigue en tiendas especializadas, no solo ofrece una alternativa 0,0% para quienes buscan moderar sin resignar experiencia, sino que también puede ser protagonista en cócteles sin alcohol que respeten el ritual del gin tonic o mocktails herbales.

bebidas alcoholicas Una ginebra sin alcohol con fragancia herbal y fresca, en la que el enebro aparece dejando una sensación de conexión con la naturaleza y el terroir local.

Más que una alternativa, todas estas bebidas funcionan como una señal de época; hablan de una generación que quiere seguir brindando, bajo sus propias reglas. El terreno está fértil para que la tendencia deje de ser importada y se vuelva identidad uruguaya. El desafío no es solo técnico o comercial, sino cultural. Habrá que construir relatos y experiencias que estén a la altura de un consumidor cada vez más informado, curioso y exigente.

¿Una persona con alcoholismo en recuperación puede consumir bebidas desalcoholizadas?

Las personas con alcoholismo deben evitar incluso las bebidas 0,0%. Distintos estudios advierten que ese margen de graduación alcohólica, por mínimo que sea, puede activar el llamado efecto priming: cuando una pequeña dosis desencadena una respuesta desproporcionada y reactiva el deseo de beber. Además, esas trazas pueden interactuar con medicamentos utilizados para mantener la abstinencia, que incluso contraindica productos como la cerveza sin alcohol, vinagres o perfumes con alcohol. Desde lo psicológico, también se observó un aumento del craving (deseo de consumo), ya que estas bebidas imitan muy de cerca el sabor, el ritual y las sensaciones del alcohol, lo que facilita una recaída.