El Frente admite que hay militantes “disconformes” y busca que el gobierno “no se aísle en la gestión”

El Frente Amplio debió postergar la semana pasada su Plenario Nacional, que en un principio estaba previsto para el sábado 9 de mayo. El motivo: algunos de los documentos que iban a ser aprobados de cara al Congreso, agendado para octubre, aún no estaban listos. Este martes, el informe de coyuntura, elaborado por la Presidencia del Frente Amplio, fue finalmente “bajado” a las bases frenteamplistas. Es un documento que describe la compleja coyuntura internacional, destaca las políticas implementadas por el gobierno, reconoce que existen militantes “disconformes” y ratifica la estrategia de El FA Te Escucha como herramienta para “reconstruir la confianza y ajustar la agenda política a las necesidades reales de la población”.

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El documento, al que accedió Búsqueda , sostiene que el escenario global está definido por una “reconfiguración de la hegemonía estadounidense”, que “ha retomado una postura de intervención militar directa y presión diplomática agresiva”, lo que se manifiesta con “especial crudeza” en “la intervención en Venezuela y en la invasión a Irán”, dos hechos de “violación flagrante del derecho internacional”. Además, destaca el “impacto humanitario de las acciones en Palestina” y el “recrudecimiento de las amenazas y sanciones contra Cuba”, con quien la fuerza política uruguaya “mantiene una línea coherente de solidaridad internacional y de apoyo histórico al pueblo cubano”.

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En cuanto a la realidad regional, describe que América Latina transita este año un “ciclo electoral determinante” que “definirá el equilibrio de fuerzas para la próxima década”. En Sudamérica, Brasil, Colombia y Perú tienen elecciones este año, y mientras en los dos primeros el progresismo se juega la reelección, en el tercero el izquierdista Roberto Sánchez está cerca de pasar al balotaje, aunque el escrutinio todavía no está completado. El documento del Frente Amplio, además, destaca su participación en la cumbre progresista de Barcelona durante abril, “una articulación que busca no solo resistir las políticas de ajuste, sino también proponer alternativas sólidas en materia de derechos sociales, sostenibilidad y soberanía, con el fin de generar un contrapeso real a las dinámicas del capital transnacional”.

El documento también aborda la realidad nacional, sobre la que destaca logros en muchas áreas de la administración pública, pero sobre todo resalta la aprobación del Presupuesto Nacional el año pasado. Este hecho dio cuenta de la “gran capacidad de negociación y articulación“ del “proyecto político”, dice.

El texto distribuido por la Presidencia del Frente Amplio menciona como datos relevantes “la mayor asignación de recursos en la historia para la primera infancia”; la implementación de la Estrategia Nacional Integral para el Abordaje de la Situación de Calle, que fue “construida de forma inédita, con la participación de más de 2.000 personas”; y “el conjunto de obras más importante de las últimas décadas en materia de agua potable”.

Si bien sostiene que los avances gubernamentales expresan el “rumbo establecido en las Bases Programáticas” del Frente Amplio, también reconoce “algunas dificultades de articulación política y cercanía” sobre las que se proponen trabajar. “Somos conscientes de que existen sectores de votantes y militantes de nuestra fuerza política que permanecen expectantes o se encuentran disconformes con las acciones que adoptamos”, sostiene. Por eso, el Frente prevé un “proceso de movilización” de su militancia “con el objetivo de informar sobre las acciones planteadas y construir un gran respaldo del bloque político y social de los cambios frente a esta agenda de transformaciones”.

El texto asegura que no se pretende resolver las dificultades “invisibilizando la situación”, sino profundizando el “vínculo” entre la fuerza política y quienes se desempeñan en el gobierno nacional, “trabajando en conjunto para identificar los nudos que explican estas situaciones de descontento y trabajando para mejorar el intercambio y la escucha”.

Es “imprescindible”, agrega, profundizar el “intercambio con la sociedad para detectar posibles falencias y que eso nos permita corregir los aspectos necesarios, brindar información sobre las acciones que no se conocen y profundizar la línea de transformaciones que viene desarrollando nuestro gobierno”. A la vez, pide continuar avanzando con “mecanismos de consulta y coordinación“ para que el Frente Amplio funcione como el “sostén estratégico”, de forma de lograr una “relación fluida” que garantice que el gobierno “no se aísle en la gestión y que la fuerza política se nutra de los avances y desafíos de la realidad institucional”. A esos efectos, el texto define a El FA Te Escucha, una de las principales políticas territoriales lideradas Fernando Pereira, como “vital para reconstruir la confianza y ajustar la agenda política a las necesidades reales de la población”.

El documento anuncia que se comenzará a delinear el trabajo del Congreso José Pepe Mujica en cuatro ejes: uno de coyuntura internacional, donde se buscará “consolidar la posición antiimperialista” del Frente Amplio; otro de “balance político”, con el objetivo de “fortalecer la estructura política”; otro de “estrategia”, con el objetivo de definir los “prinicipales lineamientos del ciclo progresista”, con sus “alianzas sociales y políticas necesarias para su desarrollo”; y, finalmente, la definición del “rol” de la fuerza política en este “proceso”, de cara a las elecciones de 2029.