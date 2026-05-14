Inversión hotelera en Punta del Este genera expectativa de subir su “techo” como destino turístico

La compra del hotel Enjoy por parte del grupo brasileño JHSF “sube los estándares de todo el mercado”, sostiene el director de Turismo de la Intendencia de Maldonado

“El viejo hotel Conrad, como lo conocíamos, va a cambiar y va a cambiar mucho”, señaló el pasado jueves 7 el vocero de los trabajadores de Baluma S.A. —sociedad propietaria del hotel y casino Enjoy Punta del Este— a los senadores de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Hace ya un mes desde que el grupo chileno Enjoy, que arrastraba hace años un deterioro financiero, acordó la venta del complejo al grupo brasileño JHSF, dueño mayoritario de la cadena hotelera de lujo Fasano.

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El proyecto de JHSF implica remodelaciones en el hotel y el casino, además de la construcción de un nuevo shopping center con tiendas de marcas exclusivas. En ese sentido, la inversión aproximada de US$ 500 millones puede “incentivar más la llegada de turistas brasileños a Punta del Este”, que en la zona suelen representar el segmento de “turismo luxury” y ya conocen la marca Fasano, comentó a Búsqueda Edgar Silveira, director de Turismo de la Intendencia de Maldonado.

Ese es un tema que ocupa a las autoridades del Ministerio de Turismo y que fue trasladado a los diputados de la Comisión de Turismo el miércoles 6. “Queremos resaltar cuáles son las cosas que nos preocupan (...), la primera es la cifra absoluta de brasileños. Durante 2024 nos visitaron menos de 500.000. Esta preocupación se puede convertir en una oportunidad en tanto tenemos más de 50 millones de brasileños solo de San Pablo hacia el sur, pero, si ampliamos un poco más la zona económica de San Pablo, hay más de 70 millones de brasileños. Por supuesto que, para crecer, hay que mejorar la conectividad”, sostuvo el ministro de Turismo, Pablo Menoni.

Al mismo tiempo que avanza la propuesta del grupo Fasano —que todavía debe superar la regulación de concentración de mercados—, también se desarrolla en Punta del Este otro proyecto de gran porte: el Cipriani Ocean Resort & Club Residences, en el predio del antiguo hotel y casino San Rafael. Aunque el público objetivo será el mismo, Silveira consideró que hay espacio para todos.

“Va a estar buena la competencia, sube los estándares y los niveles de todo el mercado. Creemos que Punta del Este está lejos de llegar al techo de lo que es su capacidad máxima de recibir turistas y generar divisas. Todavía hay mucho para crecer”, animó. Esa expectativa aplica también para “el turismo de compras”, porque el shopping center anunciado por JHSF se diferencia de la oferta comercial actual.