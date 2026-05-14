Inversión hotelera en Punta del Este genera expectativa de subir su “techo” como destino turístico

“El viejo hotel Conrad, como lo conocíamos, va a cambiar y va a cambiar mucho”, señaló el pasado jueves 7 el vocero de los trabajadores de Baluma S.A. —sociedad propietaria del hotel y casino Enjoy Punta del Este— a los senadores de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Hace ya un mes desde que el grupo chileno Enjoy, que arrastraba hace años un deterioro financiero, acordó la venta del complejo al grupo brasileño JHSF, dueño mayoritario de la cadena hotelera de lujo Fasano.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El proyecto de JHSF implica remodelaciones en el hotel y el casino, además de la construcción de un nuevo shopping center con tiendas de marcas exclusivas. En ese sentido, la inversión aproximada de US$ 500 millones puede “incentivar más la llegada de turistas brasileños a Punta del Este”, que en la zona suelen representar el segmento de “turismo luxury” y ya conocen la marca Fasano, comentó a Búsqueda Edgar Silveira, director de Turismo de la Intendencia de Maldonado.
Ese es un tema que ocupa a las autoridades del Ministerio de Turismo y que fue trasladado a los diputados de la Comisión de Turismo el miércoles 6. “Queremos resaltar cuáles son las cosas que nos preocupan (...), la primera es la cifra absoluta de brasileños. Durante 2024 nos visitaron menos de 500.000. Esta preocupación se puede convertir en una oportunidad en tanto tenemos más de 50 millones de brasileños solo de San Pablo hacia el sur, pero, si ampliamos un poco más la zona económica de San Pablo, hay más de 70 millones de brasileños. Por supuesto que, para crecer, hay que mejorar la conectividad”, sostuvo el ministro de Turismo, Pablo Menoni.
Al mismo tiempo que avanza la propuesta del grupo Fasano —que todavía debe superar la regulación de concentración de mercados—, también se desarrolla en Punta del Este otro proyecto de gran porte: el Cipriani Ocean Resort & Club Residences, en el predio del antiguo hotel y casino San Rafael. Aunque el público objetivo será el mismo, Silveira consideró que hay espacio para todos.
“Va a estar buena la competencia, sube los estándares y los niveles de todo el mercado. Creemos que Punta del Este está lejos de llegar al techo de lo que es su capacidad máxima de recibir turistas y generar divisas. Todavía hay mucho para crecer”, animó. Esa expectativa aplica también para “el turismo de compras”, porque el shopping center anunciado por JHSF se diferencia de la oferta comercial actual.
El jerarca departamental recordó que los turistas recurrentes también están familiarizados con la cadena, que tiene presencia en Uruguay desde fines del 2010 con el complejo Fasano Las Piedras, en La Barra. La expansión de la empresa “no solamente va a dar más posibilidades de atraer más turistas, sino que va a generar más trabajo en el rubro”, acotó.
Incertidumbre
Aunque los directivos del grupo brasileño sostienen que la intención es que el complejo continúe operativo mientras las obras se desarrollan y que se conserven los puestos de los trabajadores del establecimiento, “todas son incertidumbres”, afirmó en Diputados el representante del sindicato de empleados de Enjoy, Juan Arteaga. Y mencionó que, si bien mantienen “buen diálogo” con la empresa, los interlocutores de las reuniones bipartitas también desconocen “cuál es exactamente la cronología de las obras”.
Según el vocero, “se habla de seguros de paro”, pero aún no hay un número exacto ni información sobre el sector de trabajadores que afectará. En total, son aproximadamente 1.000 empleados. “La información interna que tenemos es que desaparecen los espacios para el centro de convenciones, los torneos de casino y los torneos de póker que se hacen asiduamente. Entonces, vemos que se van a deteriorar bastante algunos espacios que ocupan a determinados trabajadores”, reclamó.