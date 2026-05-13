Cátedra de Psiquiatría amenaza con renunciar por la no designación de directora del Vilardebó como grado 4

La Unidad Académica de Psiquiatría de la Facultad de Medicina (FMED) de la Universidad de la República (Udelar) atraviesa una "situación crítica" agravada por la decisión de las autoridades de esa casa de estudios de no designar a la única aspirante que había para un cargo vacante de docente grado 4.

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Esto último, sumado a un reciente llamado para un cargo grado 2 para el Hospital Vilardebó que quedó desierto, "compromete de forma directa la calidad de la atención, las condiciones de enseñanza y la responsabilidad académica de la Unidad", que funciona en el Hospital de Clínicas (HC), según un documento fechado este miércoles 13 al que accedió Búsqueda .

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La situación llegó al punto que la cátedra entera ha manejado la posibilidad de renunciar, según dijeron a este semanario fuentes médicas y universitarias.

En este texto dirigido al decano de la FMED, Arturo Briva, firmado por la titular de esa unidad académica, la grado 5 Vanessa Ems, señala que "resulta imprescindible adoptar medidas institucionales urgentes que permitan dar una respuesta adecuada a este escenario", en un contexto de "recursos humanos críticos" e imposibilidad con el cuerpo docente actual de "garantizar condiciones adecuadas de asistencia a las personas usuarios ni para ofrecer a los residentes (médicos cursando su especialidad, en este caso Psiquiatría) un proceso de aprendizaje que alcance los estándares mínimos requeridos para la formación de posgrado".

Esta situación "crítica" tuvo su último capítulo con la no designación como docente grado 4 de la unidad académica de Psiquiatría de Paola Pereira. Esta es una profesora grado 3 quien desde hace un año es directora del Hospital Vilardebó, que depende de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Fue la única postulante que se presentó para el cargo de profesora agregada de Psiquiatría. La comisión asesora que entendía en ese llamado concluyó en un informe fechado el 15 de abril que “teniendo en cuenta los méritos personales, la evaluación de la actividad docente previa y el plan de trabajo”, Pereira “cumple con los requisitos necesarios y suficientes” para ocupar ese lugar, en un informe fechado el 15 de abril.

Los integrantes de la comisión asesora fueron la profesora grado 5 de Psiquiatría Vanessa Ems, titular de esa misma unidad académica; su par de Psicología Médica de la FMED, Carla Francolino, y el decano de la Facultad de Psicología de la Udelar, Enrico Irrazábal.

Sin embargo, ese informe fue desestimado por el Consejo de la Facultad de Medicina (CFM). En una reunión realizada el 6 de mayo, el CFM resolvió llamar “a concurso abierto de méritos y pruebas para la provisión efectiva del cargo”, por considerar que Pereira “no alcanzó la mayoría reglamentaria para la designación directa”.

La decisión provocó descontento en ámbitos médicos y académicos, dijeron a Búsqueda fuentes del sector. La implicada tenía “sobrados” méritos y experiencia, explicaron, además de llevar un año al frente del principal establecimiento psiquiátrico público del país, como para ser designada. También causó un profundo malestar en el Hospital de Clínicas (HC). Según pudo saber Búsqueda, Ems llegó a plantear poner su cargo a disposición tras considerar que la resolución del Consejo de Facultad implicaba una “falta de apoyo” y “desconocimiento” de su actuación. De concretarlo, el resto de la unidad académica seguiría ese mismo camino, dijeron fuentes del hospital universitario.

El director del Clínicas, Álvaro Villar, no quiso formular declaraciones. Sin embargo, fuentes de la institución aseguraron que la posible renuncia de la cátedra despertó una “gran preocupación” y es “lo peor que le puede pasar” al hospital universitario, que recientemente inauguró una sala con 10 camas dedicadas a la salud mental, con miras a la renovación del establecimiento prevista para 2030.

El decano de Medicina, Arturo Briva, dijo a Búsqueda que los informes de la comisión asesora “no son vinculantes” y que, al no haber “un número mínimo de votos” para la designación ni consenso, “lo que corresponde es convocar a un tribunal para que el cargo se concurse”. Sobre los motivos que llevaron a esa falta de consenso, Briva dijo habérselos comunicado a la docente grado 5 (Ems) “y no corresponde que los comparta más allá de los espacios universitarios”.

Según pudo averiguar Búsqueda, en el CFM hubo planteos sobre la ausencia de “suficientes artículos publicados” por Pereira en revistas arbitradas de Medicina. Otras fuentes apuntaron a cuestiones más personales e incluso políticas.

Médicos y académicos que critican la decisión de la facultad hicieron circular en las últimas horas un documento en el que desarrollan hipótesis sobre los motivos detrás de la resolución. El texto dice que uno de los aspectos que se cuestiona de Pereira es que tiene una mirada favorable hacia “la aplicación del nuevo paradigma legal y académico, impulsando la decisión de no continuar formando residentes en un hospital monovalente/asilar y de trasladar la formación hacia otros dispositivos, como Maciel, Pasteur y otros, manteniendo eventualmente una guardia o presencia docente limitada”. Aquí el texto refiere a la Ley de Salud Mental de 2017, que disponía el cierre de hospitales psiquiátricos monovalentes y su sustitución por dispositivos comunitarios para 2025, fecha luego pospuesta para 2029. Consultado al respecto, Briva aseguró que eso “no tiene injerencia” en la evaluación académica.

Pereira evalúa introducir un recurso de revocación y otro jerárquico contra esta decisión del CFM. Consultada por Búsqueda, no quiso hacer declaraciones.