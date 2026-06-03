Cómo hacer la tarta vasca original

Nació en 1990 en el restaurante La Viña, en el casco histórico de San Sebastián (España), y en apenas unas décadas se transformó en una de las recetas más influyentes de la pastelería contemporánea. Con una superficie intensamente tostada, un interior cremoso y apenas cinco ingredientes, esta tarta de queso se convirtió en el modelo que inspiró miles de versiones alrededor del mundo. Acá, el paso a paso de la receta original de Santiago Rivera, creador de la tarta vasca que dio origen al fenómeno global.

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7 huevos

400 g de azúcar

Procedimiento

Precalentar el horno a 200 °C con calor arriba y abajo (sin ventilador).

Para preparar la mezcla, utilizar un batidor manual o eléctrico. El batido no debe ser excesivo, sino el justo para integrar los ingredientes. Intentar no incorporar aire a la preparación.

Batir el queso crema hasta eliminar los grumos y obtener una crema homogénea.

Añadir el azúcar y batir hasta que esté bien integrada, durante apenas dos o tres minutos.

Incorporar los huevos de a uno. Cuando cada huevo esté completamente integrado a la mezcla, añadir el siguiente.

Agregar la harina y mezclar de nuevo hasta que desaparezca por completo.

Por último, incorporar la crema y mezclar bien hasta obtener una preparación totalmente homogénea.

Forrar una tartera desmontable de 26/24 cm con papel de horno, dejando que sobresalga por encima de los bordes. Se recomienda arrugar antes el papel para que se adapte mejor a la forma de la tartera. Es importante que las paredes del molde queden bien cubiertas, ya que la mezcla crece bastante durante la cocción.

Verter la preparación en el molde e introducirla en el horno a media altura.

Hornear durante unos 40 minutos si se desea una textura más cremosa, o unos 50 minutos para una consistencia más firme. Vigilar a partir del minuto 30 y, si la superficie se está dorando demasiado, cubrir con papel de aluminio y continuar la cocción.

Cuando esté lista, abrir ligeramente la puerta del horno y dejar enfriar lentamente durante cuatro o cinco horas.

Una vez que alcance la temperatura ambiente, llevar a la heladera y dejar reposar de un día para otro antes de servir.