Por qué la llegada de The World's 50 Best Restaurants a Lima es una buena noticia para Uruguay

En noviembre, por primera vez desde la creación de The World’s 50 Best Restaurants en 2002, la ceremonia que reúne a los principales referentes de la gastronomía mundial se celebrará en Sudamérica. La sede elegida es Lima, una ciudad que hace años dejó de ser solo un destino culinario para convertirse en uno de los grandes motores de la cocina latinoamericana.

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Para Marcela Baruch, vicepresidenta para América Latina Sur de la Academia de Latin America’s 50 Best Restaurants, la noticia trasciende ampliamente las fronteras peruanas. “Es una noticia muy importante para América Latina, que venga 50 Best global por primera vez y que se haga en Perú, que fue el primer país que recibió la lista latinoamericana en 2013. Es, sin duda, algo para festejar a nivel continente”, señala.

La importancia del evento, explica, no pasa únicamente por la ceremonia. “Van a estar en Lima durante esa primera semana de noviembre referentes y líderes de opinión que no solo recorrerán Perú, sino espero también otros países. Para eso se trabaja”.

Que la capital peruana haya sido la elegida no sorprende. Lima fue sede de la primera edición de Latin America’s 50 Best Restaurants en 2013 y, desde entonces, fue construyendo una estrategia que convirtió la gastronomía en una de las principales cartas de presentación del país. En ese proceso, Perú logró posicionar restaurantes entre los mejores del mundo. En 2025 obtuvo el máximo reconocimiento con Maido, elegido el mejor restaurante del mundo, apenas tres años después de que su compatriota Central obtuviera el mismo título.

La organización de 50 Best vincula la elección de Lima con esa evolución. En el anuncio oficial destacó que la ciudad representa el espíritu del certamen y que su riqueza cultural, biodiversidad y escena gastronómica la convirtieron en uno de los destinos culinarios más influyentes del mundo.

Cómo se elige

Detrás de la lista de los mejores restaurantes del mundo existe un sistema de votación amplio y complejo. La clasificación surge de los votos de 1.120 expertos internacionales, distribuidos en 28 regiones geográficas. Cada panel está integrado por chefs, empresarios gastronómicos, periodistas especializados y viajeros gastronómicos, con un equilibrio del 50% entre mujeres y hombres. Todos deben haber visitado personalmente los restaurantes que seleccionen en los 18 meses previos a la votación y el proceso es auditado de forma independiente por Deloitte.

Cada integrante de la academia puede votar entre seis y 10 restaurantes, según su actividad internacional, y ningún establecimiento puede integrar la lista si no recibe votos provenientes de más de un país o región. Además, al menos el 25% de los integrantes de cada panel se renueva cada año para incorporar nuevas miradas al proceso.

No existen postulaciones de visita ni inspecciones técnicas, como ocurre con la Guía Michelin. Tampoco hay una lista de requisitos predeterminados. La organización resume el criterio de manera sencilla: lo que define qué restaurante es “el mejor” queda librado al gusto y la experiencia de quienes votan.

Parador La Huella, en José Ignacio, es el restaurante uruguayo mejor ubicado en la lista ampliada de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 , en el puesto 83º.

Latin America’s 50 Best Restaurants y The World’s 50 Best Restaurants no son escalones de un mismo ranking. Consultada por Galería­, la organización explicó que ambas listas “son el resultado de votaciones independientes realizadas por dos academias de votación diferentes, en momentos distintos y evaluando regiones geográficas diferentes”. En consecuencia, integrar la clasificación latinoamericana no garantiza un lugar en la lista mundial, aunque es natural que exista cierta coincidencia entre ambos rankings debido al reconocimiento internacional que alcanzan algunos restaurantes.

El impacto

50 Best se convirtió en una poderosa herramienta de promoción internacional para los destinos y para los restaurantes que integran sus listas. De acuerdo con cifras oficiales de la organización, la edición 2025 de The World’s 50 Best Restaurants, realizada en Turín, generó 10.021 publicaciones periodísticas alrededor del mundo con un alcance superior a 121,89 millones de personas.

La repercusión también se reflejó en el turismo. Más de 1.200 invitados participaron en el programa oficial y, según una investigación realizada tras el evento, el 50% permaneció tres noches o más en la ciudad, mientras que el 59% extendió su estadía más allá de las actividades oficiales para recorrer el destino y conocer su oferta gastronómica.

La organización señaló a Galería que, si bien no publica estudios que midan el impacto económico sobre cada restaurante tras su inclusión en los rankings, sí observa el importante alcance global y la visibilidad internacional a partir de la plataforma 50 Best y sus programas anuales de premios.

“La publicación de la lista forma parte de un esfuerzo más amplio por apoyar a la escena gastronómica internacional”, aseguran desde la organización. En ese sentido, sostienen que el reconocimiento también “puede actuar como un estímulo económico al contribuir a aumentar la afluencia de clientes y la actividad comercial”, además de fortalecer la confianza en el sector de la hospitalidad.

Por el momento no se sabe quiénes asistirán a la ceremonia de noviembre. “No hacemos comentarios sobre invitaciones individuales ni sobre la nacionalidad de los asistentes antes del evento”, ya que el proceso se mantiene confidencial hasta el anuncio de la lista, explican desde la organización. También aclararon que formar parte de Latin­ America’s 50 Best Restaurants no implica automáticamente recibir una invitación para la ceremonia mundial, que responde al programa oficial de The World’s 50 Best Restaurants.

Uruguay en el mapa

Mientras Perú celebra la noticia, Uruguay continúa buscando su lugar dentro del panorama gastronómico internacional.

Actualmente el país tiene tres representantes en la lista ampliada de Latin America’s 50 Best Restaurants, que reúne a los puestos del 51 al 100: La Huella, en José Ignacio (83), Manzanar, en Montevideo (86), y Lo de Tere, en Punta del Este (92).

El panorama era diferente en 2024. Ese año, Lo de Tere alcanzó el puesto 41, ingresando por primera vez al Top 50 latinoamericano y siendo distinguido como el Mejor Restaurante de Uruguay. Además, La Huella ocupó el puesto 55, Manzanar el 79 y 1921 Restaurant debutó en el 96 como nueva incorporación nacional al ranking­. La edición 2025 mostró el escenario actual, menos favorable para la representación uruguaya.

Marcela Baruch, vicepresidenta del ranking Latin America’s 50 Best Restaurants.

Para Baruch, la explicación del lugar que ocupa Uruguay va mucho más allá de la calidad de la cocina. “No creo que Uruguay esté más cerca de entrar a la lista global. No es algo que se sienta, es algo que se hace, que se genera, que se proyecta y que se crea”.

Sostiene que la discusión excede a los chefs­ y empresarios gastronómicos. La pregunta es hasta qué punto la gastronomía forma parte de la estrategia con la que un país decide presentarse ante el mundo. “A diferencia de lo que sucede con España, Dinamarca, Japón o Perú, y tantos otros países del mundo, Uruguay no trabaja la gastronomía como parte integral de su proyecto turístico. Es muy difícil que Uruguay se pueda llegar a destacar, con el número suficiente de votantes, en la lista global, como para poder figurar sin hacer un trabajo previo de promoción y difusión del país desde la propuesta cultural y la gastronomía. Espero equivocarme, pero si Uruguay no hace nada de todo eso, difícilmente aparezca en estas listas globales por arte de magia”, explica la periodista gastronómica y sommelière de vino y oliva.

Como ejemplo menciona el proceso peruano, impulsado desde fines de los años 90 por una alianza entre el Ministerio de Cultura del Perú y el sector privado encabezado por Gastón Acurio y otros cocineros que apostaron por posicionar la gastronomía como parte de la identidad nacional.

“Uruguay está en su propia historia. En consolidar un país productivo, exportador, muy importante de alimentos de calidad. Está consolidando esa calidad, pero no llevándola a la figura de ningún representante ni a potenciar a la industria de la gastronomía”, señala, y resume la idea con una frase que sintetiza el desafío celeste: “Uruguay va a su propio ritmo, al ritmo del impulso de cada cocinero, de cada empresario”.

Del otro lado del mostrador

Desde Manzanar, uno de los tres restaurantes uruguayos que hoy integran la lista ampliada de Latin America’s 50 Best Restaurants, la lectura tiene otro matiz. Jimena Barbero conoce bien el impacto que puede tener figurar en uno de estos rankings. “Aparecer en Latin America’s 50 Best fue una alegría enorme. Nos abrió puertas, nos permitió que mucha gente de otros países conociera Manzanar y también acercarnos a colegas que admiramos”, cuenta.

Manzanar, el restaurante montevideano, ocupa el puesto 86º en la lista ampliada de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.

En su opinión, el reconocimiento no solo repercutió en el restaurante, sino también en la ciudad. “Uruguay recibe mucho turismo que antes iba directamente al Este, y estos premios acompañan a que Montevideo sea un destino también.”

Aunque reconoce que la lista mundial representa una aspiración para cualquier restaurante, insiste en que no puede convertirse en un objetivo en sí mismo. “Sería un honor enorme, ¿cómo no? Pero nunca pensamos el restaurante desde ese lugar. Manzanar nació como un proyecto familiar, con mi padre y mi hermana, y sigue siendo así. Valoramos mucho las personas, la cocina y recibir a nuestros amigos y clientes. Si un día llega un reconocimiento así, lo vamos a agradecer con el corazón. Pero nuestro foco sigue estando en el restaurante, en el equipo y en quienes vienen a compartir nuestra mesa”.

“Veo una gastronomía mucho más madura, con cocineros que encontraron su propia voz y restaurantes con una identidad muy clara. El abrazar los productos y la cercanía con los productores hace posible sostener la calidad y representar las raíces de nuestro país. Cada vez mostramos más quiénes somos, nuestros productos y nuestra forma de recibir. Creo que eso es lo que termina resaltando”, reflexiona Barbero.

Para ella, el principal desafío no pasa tanto por la calidad de la cocina como por lograr una mayor exposición internacional. “No le falta nada más que mayor visibilidad. Quizás todavía necesitamos que más gente viaje a Uruguay y descubra todo lo que está pasando. Cuanto más se conozca el país, más oportunidades vamos a tener todos”.

“Cada vez que el foco se pone en Sudamérica, todos tenemos una oportunidad de mostrar lo que hacemos. Uruguay es un país pequeño, pero con una gastronomía muy auténtica y una hospitalidad que nos representa muchísimo. Ojalá cada vez más personas tengan ganas de venir a descubrirla”, expresa, convencida de que la ceremonia en Lima dará un buen pie para esto.

“Uno puede prepararse para ser mejor todos los días. Cocinar mejor, cuidar más los detalles, formar al equipo, escuchar a los clientes. Tener clara la lista de cosas en las que no negociás para siempre ser mejor. Después, los premios dependen de muchísimas cosas, a las que somos ajenos. Lo único que realmente está en nuestras manos es ser fieles a lo que queremos hacer y tratar de mejorar cada día”, sostiene.

Esa misma lógica explica por qué las acciones que emprendieron para relacionarse con colegas internacionales nunca respondieron a una estrategia para darse a conocer. “Siempre nos gustó viajar, cocinar con otros chefs, participar en encuentros y recibir colegas en Manzanar. Pero nunca lo vivimos como una estrategia para aparecer en una lista. Lo hacemos porque nos encanta aprender, compartir y mostrar Uruguay. Después, si todo eso genera presencia, es una consecuencia muy linda”.

Cuando el próximo 4 de noviembre se anuncie en Lima la nueva edición de The World’s 50 Best Restaurants, el protagonismo será, naturalmente, peruano, pero derramará hacia toda Latinoamérica.

La experiencia peruana demuestra que ese reconocimiento no se construye únicamente desde los restaurantes. Detrás hay años de trabajo conjunto entre el sector público y el privado, una estrategia sostenida de promoción internacional y una decisión de convertir la gastronomía en una de las principales herramientas para instalar al país como un destino gastronómico.

Mientras Marcela Baruch advierte que Uruguay necesita una estrategia que trascienda el esfuerzo individual de sus cocineros y empresarios, Jimena Barbero entiende que el gran desafío pasa por ganar visibilidad.

Perú empezó ese camino hace más de 20 años. Hoy cosecha los resultados. Uruguay todavía está discutiendo cómo recorrer el suyo.

Lo de Tere, en Punta del Este, también integra la lista ampliada de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, en el puesto 92º. .

Para descubrir

La semana pasada, la organización de 50 Best actualizó 50 Best Discovery, uno de sus productos más amplios, que reúne restaurantes, bares, hoteles y bodegas de distintas partes del mundo, recomendados por los mismos expertos que votan en los rankings de The World’s 50 Best y sus listas regionales.

A diferencia de los rankings anuales, Discovery no establece posiciones. La selección surge de los votos emitidos por las academias de 50 Best y reúne aquellos establecimientos que reciben un número significativo de menciones, aunque no alcancen los puntos necesarios para integrar las listas del 1 al 50 o del 51 al 100. Los locales no pueden postularse para formar parte de la plataforma.

Este año Discovery creció de forma considerable y Uruguay incrementó su presencia con 16 representantes. Baruch señala que Discovery es una herramienta de consulta para viajeros, capaz de competir con plataformas como Google o la aplicación de la Guía Michelin a la hora de buscar recomendaciones gastronómicas y de hospitalidad. Y añade que “te da una idea de qué tipo de restaurantes en Uruguay eligen los votantes de las academias de 50 Best tanto locales como mundiales”.

Uruguay en 50 Best Discovery: