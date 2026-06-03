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Cómo hacer la torta vasca original

Esta es la receta creada por Santiago Rivera en San Sebastián, origen del fenómeno que conquistó cafeterías, restaurantes y paladares en todo el mundo

Torta vasca de Bardo.

Torta vasca de Bardo.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Nació en 1990 en el restaurante La Viña, en el casco histórico de San Sebastián (España), y en apenas unas décadas se transformó en una de las recetas más influyentes de la pastelería contemporánea. Con una superficie intensamente tostada, un interior cremoso y apenas cinco ingredientes, esta torta de queso se convirtió en el modelo que inspiró miles de versiones alrededor del mundo. Acá, el paso a paso de la receta original de Santiago Rivera, creador de la torta vasca que dio origen al fenómeno global.

Receta original de la torta vasca

Del chef Santiago Rivera de La Viña, San Sebastián

ADR_2556Tarta vasca de Verbena
Torta vasca de Verbena.

Torta vasca de Verbena.

Ingredientes

1 kg de queso cremoso

½ l de crema de leche

1 cda. de harina

7 huevos

400 g de azúcar

Procedimiento

Precalentar el horno a 200 °C con calor arriba y abajo (sin ventilador).

Para preparar la mezcla, utilizar un batidor manual o eléctrico. El batido no debe ser excesivo, sino el justo para integrar los ingredientes. Intentar no incorporar aire a la preparación.

Batir el queso crema hasta eliminar los grumos y obtener una crema homogénea.

Añadir el azúcar y batir hasta que esté bien integrada, durante apenas dos o tres minutos.

Incorporar los huevos de a uno. Cuando cada huevo esté completamente integrado a la mezcla, añadir el siguiente.

Agregar la harina y mezclar de nuevo hasta que desaparezca por completo.

Por último, incorporar la crema y mezclar bien hasta obtener una preparación totalmente homogénea.

Forrar una tartera desmontable de 26/24 cm con papel de horno, dejando que sobresalga por encima de los bordes. Se recomienda arrugar antes el papel para que se adapte mejor a la forma de la tartera. Es importante que las paredes del molde queden bien cubiertas, ya que la mezcla crece bastante durante la cocción.

Verter la preparación en el molde e introducirla en el horno a media altura.

Hornear durante unos 40 minutos si se desea una textura más cremosa, o unos 50 minutos para una consistencia más firme. Vigilar a partir del minuto 30 y, si la superficie se está dorando demasiado, cubrir con papel de aluminio y continuar la cocción.

Cuando esté lista, abrir ligeramente la puerta del horno y dejar enfriar lentamente durante cuatro o cinco horas.

Una vez que alcance la temperatura ambiente, llevar a la heladera y dejar reposar de un día para otro antes de servir.

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