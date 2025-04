Codicen revocó sanción a maestra y directora de escuela por vulnerar la laicidad al leer proclama sindical

Codicen y el derecho de libertad sindical

El Codicen citó una resolución de ese mismo órgano de diciembre de 2006, que estipuló que “se reconoce el derecho de reunión, propaganda y afiliación sindical en dependencias de ANEP y dentro del horario de trabajo o fuera de él, siempre que no interfiera en el desempeño de la labor docente y no docente”. También valoró otros elementos: que “la maestra fue autorizada por su jerarquía” y leyó la proclama “actuando según el ejercicio de la libertad sindical”; que el texto leído “fue redactado por Ademu según resolución de su asamblea”, la que propuso “su lectura el día de inicio de clases en las escuelas”; que “si bien” la maestra y la directora “actuaron mientras se encontraban en el horario de funcionamiento del centro escolar, aún no había comenzado el dictado de clases y se encontraban presentes los referentes de los escolares (padres, maestros y el colectivo no docente)”, y que “las acciones que ambas docentes contextualizan en la vorágine del inicio de los cursos del año lectivo se realizan en base al ejercicio de la libertad sindical y del marco de la normativa nacional e internacional vigente”, en alusión a la Constitución de la República y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1948.