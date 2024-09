Responsables de sección del Hospital del Cerro respaldan a director tras renuncia de jefe de Cirugía

ASSE El Hospital del Cerro, aún no operativo, no descongestionaría al Maciel como se indicaba

Esto es una respuesta a las duras afirmaciones de Pontillo, que en una nota con fecha 6 de setiembre consignaba que su renuncia se debía a “diferencias conceptuales, éticas y morales del concepto de cargo de jefe de Cirugía” con Avellanal. En declaraciones a Búsqueda, el cirujano había expresado que “lo vivido en las anteriores semanas” a su dimisión fue determinante para su decisión: “(Avellanal) me mandaba muchos mensajes, me presionaba para hablar con él de aspectos que no lo involucraban. No lo requería el cargo. Había diferencias conceptuales en el cargo, esa Jefatura incluía cuestiones técnicas y administrativas, de macro y microgestión, cosas que él no entendía mucho”.