Asia, la nueva ruta en expansión para la cocaína que se exporta desde Uruguay

“La producción de cocaína está alcanzando niveles récords, con un aumento en la producción en América Latina, junto con la expansión del consumo y los mercados en Europa, África y Asia. El tráfico de cocaína se ha extendido hacia el este durante la última década. Algunos países de Asia han reportado grandes cantidades de incautaciones de esta droga en los últimos años, con una demanda creciente en algunos mercados emergentes de la región”, indicó la Unodc, que alertó además por el incipiente mercado de Oceanía, una advertencia que la Policía uruguaya también recibió de parte de agencias de seguridad extranjeras.

El mapa del narcotráfico, más allá de Europa

La ciudadana brasileña que intentó colocar tres kilos de cocaína en Asia desde Montevideo fue formalizada por la presunta comisión de cuatro delitos de exportación de sustancias estupefacientes prohibidas en régimen de reiteración real y en grado de tentativa. Se le dispuso como medida cautelar prisión preventiva hasta el 3 de octubre. Sus encomiendas fueron detectadas por perros entre vestidos, botones, camperas y carteras.

En abril, el Ministerio del Interior había informado de la detención también de una mujer, uruguaya, por formar parte de un entramado que enviaba desde Paysandú paquetes con cocaína hacia Medio Oriente. La operación policial fue denominada Malabis Bayado y es calificada públicamente por la Policía como “una maniobra inédita de exportación de droga en la región”. Uno de los envíos interceptados en el Aeropuerto de Carrasco tenía 1,8 kilos de cocaína con un valor aproximado de US$ 520.000 en su mercado final de destino, Arabia Saudita.

El negocio principal de la exportación de cocaína en Uruguay consiste en su envío desde el Puerto de Montevideo hasta Europa con la participación de productores bolivianos, grupos brasileños y paraguayos, actores locales —por lo general, para el acopio— y organizaciones europeas encargadas de la venta final. Esta ruta, junto con otras similares que parten de Sudamérica, comenzó a inquietar a los gobiernos europeos y a las agencias portuarias de sitios como Amberes, Hamburgo y Róterdam no solo por las disrupciones operativas y los riesgos sistémicos vinculados a la corrupción y la extorsión, sino también por el incremento sostenido de los indicadores de consumo de estupefacientes y criminalidad en ciudades europeas.

Junto con esta inquietud aumentaron las medidas, específicas de cada país y también genéricas desde la Unión Europea, lo que llevó a los narcotraficantes a incrementar el empleo del canal asiático como alternativa a través de envíos postales, mulas humanas y cargamentos portuarios: ya en 2022 el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina encontró 1.658 kilos de cocaína que iban a salir por el Puerto de Rosario rumbo a Dubái.

Además, hoy Asia ofrece un atractivo extra para las organizaciones de narcotraficantes: el precio de la droga. De acuerdo a un informe elaborado en 2024 por el Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo, una unidad especializada de la Armada de Colombia, en el centro del continente el precio estimado del kilogramo de clorhidrato de cocaína es de US$ 40.000; en el sudeste asciende a US$ 85.000; en oriente, a US$ 134.000; en occidente, a US$ 137.000, y en el sur, a US$ 178.000. En Australia, el valor alcanza los US$ 164.000, mientras que en Europa el precio promedio se sitúa en US$ 47.000 por kilo.

El récord de Arabia Saudita

El megaprocedimiento de 2022 en Rosario no fue el único para el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina. En enero de este año la Policía de Seguridad Aeroportuaria desarticuló a una organización criminal internacional con vínculos en Sudáfrica que traficaba droga a Asia y Europa desde Buenos Aires. Uno de los métodos usados eran las mulas, que intentaban viajar al exterior desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con droga escondida en su cuerpo, en su ropa o en su equipaje. La investigación de las autoridades argentinas comenzó a partir de un dato aportado por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

Información-Ladrillos Cocaína-Uruguay-Ministerio del Interior.jpeg La Policía Nacional ha recibido reportes sobre un aumento de la cocaína incautada en puertos europeos, aunque hasta el momento no se han detectado grandes cargamentos procedentes de Uruguay Ministerio del Interior

“La sospechosa tenía intenciones de abordar un vuelo pero, al realizarle una requisa, el personal policial encontró envases de crema y potes de dulce de leche con clorhidrato de cocaína líquida. La pasajera quedó detenida e incomunicada, a disposición de la Justicia”, informó la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Un año antes, en Hong Kong, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales llevó a cabo la mayor incautación de cocaína líquida registrada hasta la fecha en esa región. El operativo tuvo lugar en el complejo de carga de Kwai Chung, ubicado en el área metropolitana de Hong Kong: se decomisaron alrededor de 444 kilogramos de cocaína disuelta en líquido, que una vez procesada alcanza un valor en el mercado de alrededor de US$ 60 millones.

El procedimiento se activó gracias a un análisis de inteligencia que seleccionó para inspección un contenedor marítimo de 20 pies, declarado oficialmente como cargamento de vino y jugo de uva. Al examinarlo, los funcionarios encontraron 148 paquetes de cocaína líquida envasados en bolsas plásticas transparentes y ocultos dentro de 37 de las 706 cajas de cartón que contenían botellas de vino. La carga procedía de Brasil.