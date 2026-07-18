Alcalde de Nueva York analiza si puede arrestar a Benjamin Netanyahu en su visita a la Asamblea General de la ONU

“Creo que el primer ministro Netanyahu debería estar en La Haya”, declaró Mamdani al New York Times. “Es un criminal de guerra acusado por la Corte Penal Internacional”.

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El izquierdista Mamdani, quien ha calificado a Israel de “régimen de apartheid”, agregó: “Esa es una opinión compartida por muchos, simplemente debido a las consecuencias que sus acciones han tenido durante los últimos años”.

Mamdani admitió no estar seguro de tener la potestad de ordenar al Departamento de Policía de Nueva York que detuviera a un líder extranjero, pero está discutiendo el asunto con el equipo legal de la ciudad.

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“Haremos todo aquello que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York”, dijo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, una importante reunión de líderes mundiales, se celebra en septiembre en la sede de la ONU en Nueva York.

En el pasado, Mamdani prometió enviar al Departamento de Policía de Nueva York para hacer cumplir las órdenes de arresto contra líderes buscados por la Corte Penal Internacional, incluidos Netanyahu o el presidente ruso Vladimir Putin.

La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, declaró en 2024 que tenía motivos razonables para creer que Netanyahu era responsable de presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza tras el ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás.

Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, criticó rápidamente a Mamdani.

“En lugar de centrarse en sus responsabilidades como alcalde y afrontar la creciente ola de antisemitismo en su ciudad, ha optado por incitar a la hostilidad y generar titulares atacando al Estado de Israel”, escribió Danon en X.

“Eso no cambiará nada. El primer ministro israelí, @netanyahu, vendrá a Nueva York, se dirigirá con orgullo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se presentará ante el mundo para exponer la verdad de Israel y su derecho inquebrantable a defender a sus ciudadanos”, dijo.

“Y si alguien debe ser arrestado, es el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani”.

Netanyahu ha acusado a Mamdani de apoyar a Hamás, diciendo en un programa de radio reciente en Nueva York: “Creo que, en secreto, odia a Estados Unidos”.

Con AFP

FUENTE:RFI