“Los vamos a atacar con fuerza”: Trump da por terminada la tregua con Irán y reabre el riesgo de una escalada regional

Un alto el fuego que pierde sustento político. El acuerdo provisional de 60 días entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán nació como una fórmula para contener una guerra que amenazaba con extenderse por Medio Oriente. Sin embargo, la sucesión de ataques durante las últimas semanas ha puesto a prueba su viabilidad.

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Ahora, la declaración del mandatario estadounidense Donald Trump , quien este miércoles 8 de julio en medio de la cumbre de la OTAN, en Ankara, aseguró que el alto el fuego está “terminado” y que las conversaciones “probablemente están perdiendo el tiempo”, supone el mayor cuestionamiento político al memorando de entendimiento firmado por las dos partes, por separado, el pasado junio.

“Para mí, se acabó. No quiero tener nada que ver con ellos. Son escoria (...) Son gente enferma. Están liderados por gente enferma, y son gente cruel y violenta. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían. En mi opinión, todo ha terminado”, subrayó.

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Aunque el mandatario no anunció formalmente el abandono de las negociaciones y otros líderes occidentales, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostienen que los contactos diplomáticos continuarían, el mensaje enviado desde la cumbre de la OTAN en Ankara reduce el margen para una salida negociada.

Las tensiones y el riesgo de una nueva escalada regional aumentan luego de que Trump advirtiera nuevos bombardeos. “Probablemente los atacaremos de nuevo esta noche”, aseveró el inquilino de la Casa Blanca. Es una amenaza que sitúa nuevamente la opción militar en el centro de la estrategia estadounidense.

La lógica de la represalia domina el conflicto

La escalada de este miércoles 8 de julio responde a una dinámica de acción y reacción que ha caracterizado el enfrentamiento entre ambos países. EE.UU. bombardeó sistemas de defensa aérea, radares y decenas de embarcaciones rápidas de la Guardia Revolucionaria iraní, argumentando que respondía a los ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Poco después, Irán lanzó misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Bahrein y Kuwait, sedes de importantes despliegues militares de Washington en el golfo Pérsico.

Si bien ambos bandos presentaron sus operaciones como represalias limitadas, el intercambio evidencia la fragilidad del mecanismo de contención acordado semanas atrás.

La Guardia Revolucionaria reivindicó las embestidas contra las bases estadounidenses, mientras que el Comando Central de EE.UU. aseguró que sus operaciones habían concluido, aunque dejó claro que sus fuerzas permanecen listas para responder nuevamente si considera que Irán incumple los compromisos alcanzados.

El petróleo vuelve a convertirse en un arma estratégica

Más allá del intercambio de fuego, la disputa gira nuevamente en torno al control del estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural.

Durante la guerra, Teherán demostró que su principal capacidad de presión consiste en amenazar la navegación en ese corredor marítimo, provocando fuertes aumentos en los precios internacionales de la energía.

Ahora, la decisión de Washington de revocar la licencia que permitía a Irán vender petróleo legalmente como parte del acuerdo provisional endurece nuevamente la presión económica sobre Teherán.

Al mismo tiempo, los ataques contra petroleros y el regreso de varios buques que desistieron de cruzar el estrecho reflejan que la seguridad marítima vuelve a deteriorarse. La reacción de los mercados fue inmediata: el crudo Brent registró un alza superior al 6 % tras las declaraciones de Trump, reflejando el temor a nuevas interrupciones del suministro energético mundial.

Diplomacia abierta, confianza cerrada

El momento elegido para la nueva escalada tampoco resulta casual. Irán atraviesa el funeral del ayatolá Ali Khamenei y una delicada transición de liderazgo tras su muerte durante los primeros días de la guerra. Las ceremonias religiosas, previstas como un período de relativa contención antes del inicio de las negociaciones definitivas, quedaron eclipsadas por la reanudación de las hostilidades.

Desde Teherán, el discurso oficial también endureció su tono. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó que “la era de la intimidación y la extorsión ha terminado” y aseguró que el país no cederá ante las presiones estadounidenses. Ese mensaje reduce aún más las posibilidades de concesiones inmediatas en asuntos especialmente sensibles, como el programa nuclear iraní y el futuro régimen de navegación en Ormuz.

Formalmente, la vía diplomática aún no ha desaparecido. Las negociaciones previstas tras las exequias de Alí Jamenei siguen sobre la mesa y varios actores regionales mantienen esfuerzos de mediación. Sin embargo, el lenguaje utilizado por Trump —quien afirmó no querer "tener nada que ver" con los dirigentes iraníes y los calificó de “gente cruel y violenta”— revela un deterioro político que trasciende el plano militar.

El principal desafío ya no parece ser únicamente detener los ataques, sino reconstruir la confianza mínima necesaria para negociar un acuerdo permanente.

Mientras continúen las represalias cruzadas, las amenazas de nuevas operaciones militares y la presión sobre el comercio energético mundial, el alto el fuego corre el riesgo de convertirse en un documento vigente solo sobre el papel, y la posibilidad de una nueva fase del conflicto vuelve a instalarse como el escenario más probable.

Con Reuters y AP

FUENTE:FRANCE24