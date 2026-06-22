  • Cotizaciones
    lunes 22 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Condenan a 24 años de prisión a un exministro de Pedro Sánchez por corrupción

    El exministro de Transportes español José Luis Ábalos, figura clave en el ascenso Pedro Sánchez, fue condenado este lunes a 24 años de cárcel por corrupción, en un fallo que podría debilitar al presidente del gobierno socialista en el tramo final de la legislatura

    José Luis Ábalos comparece ante la justicia el 15 de octubre de 2025, en Madrid.

    José Luis Ábalos comparece ante la justicia el 15 de octubre de 2025, en Madrid.

    FOTO

    Javier Soriano / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El Tribunal Supremo condenó a Ábalos por organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias, en un caso relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19, informó el poder judicial en un comunicado.

    Su mano derecha en el ministerio, Koldo García, fue condenado a 19 años por los mismos delitos. El tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, que ejercía de enlace entre los políticos y las empresas, fue condenado a 4 años y medio de cárcel, pero no ingresará en prisión por su colaboración con la justicia en este caso.

    Embed - Informe desde Madrid: Ábalos y Koldo sentenciados por caso 'Mascarillas' • FRANCE 24 Español

    La sentencia es un revés para Sánchez, que se añade a otros quebraderos de cabeza judiciales, con su hermano recién juzgado por un caso de tráfico de influencias, su esposa Begoña Gómez a un paso de ir a juicio y privada de pasaporte también por tráfico de influencias, y con otro colaborador cercano, Santos Cerdán, también imputado por corrupción.

    Leé además

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una sesión de trabajo en el Hotel Royal durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026.
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Trump amenaza a Irán con nuevos ataques “sobre sus cabezas” si no hay acuerdo

    Por France 24
    Keir Starmer anuncia la prohibición de acceso a las redes sociales de menores de 16 años.
    Video
    Tecnología

    Reino Unido prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años

    Por France 24

    A ellos se suma la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno socialista muy afín a Sánchez, por haber influido presuntamente en el Ejecutivo a cambio de comisiones ilegales.

    El líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), pidió la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones.

    “El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio" y "es indecente que siga un minuto más en la presidencia del gobierno“, dijo a la prensa Feijóo.

    ”De este colapso solo se sale convocando elecciones generales de forma inmediata”, sentenció el dirigente conservador.

    Embed - El caso Koldo explicado: la trama que acorrala a Pedro Sánchez • FRANCE 24 Español

    “Organización criminal”

    La sentencia del caso Ábalos “concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción”, informó el poder judicial en un comunicado.

    “Considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama” y otros hechos, como los 10.000 euros mensuales que cobraba Ábalos de la trama o “la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas”.

    El tribunal destaca asimismo “el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado”.

    El exministro denunció durante el juicio un intento de “politizar” el caso y cargó contra la oposición conservadora, que presentó la denuncia inicial, por hacer un “uso torticero de la justicia”.

    También rechazó las acusaciones de Aldama, quien había afirmado que la trama alcanzaba niveles superiores del poder político, mencionando al propio Pedro Sánchez, sin que este haya sido imputado.

    La sentencia supone un duro golpe para el PSOE y el gobierno, que han tratado de marcar distancias con quien fue durante años uno de los principales artífices del ascenso de Sánchez al poder.

    Desde su puesto como secretario de organización, el exministro fue el encargado de pilotar la moción de censura que en 2018 desalojó del poder al conservador Mariano Rajoy por una condena por corrupción a su partido.

    Embed - Sánchez anuncia plan anticorrupción y rechaza dimitir en medio del escándalo del PSOE

    Un momento delicado

    El fallo llega en un momento políticamente delicado, con el ejecutivo en minoría parlamentaria, incapaz de aprobar presupuestos, y bajo presión por los diversos frentes judiciales que afectan a su entorno, cuando falta un año para que concluya la legislatura.

    Pese a la condena, el horizonte judicial del exministro Ábalos no se cierra con esta sentencia. Otras líneas de investigación derivadas del mismo caso siguen abiertas en la Audiencia Nacional y podrían dar lugar a nuevos procedimientos en el futuro.

    Para la oposición, la sentencia confirma la existencia de un entramado de corrupción en el corazón del gobierno socialista, mientras que desde el Ejecutivo se insiste en desvincular estos hechos de la actual dirección política.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Mundial 2026

    El gobierno pagó US$ 4,1 millones para transmitir el Mundial 2026 en Antel y Canal 5

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Mundial 2026

    Fútbol y política, un vínculo que ofrece visibilidad, notoriedad y, en caso de éxito, rédito electoral

    Por Leonel García
    Salud Pública

    Ministra de Salud dijo en el Senado que no hubo “ningún apartamiento de las normas” en rebaja a sanción a anestesista

    Por Leonel García
    Salud Pública

    La oposición le “retiró la confianza” a Lustemberg tras nueva comparecencia de la ministra al Senado

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Personal del Ejército Nacional alrededor de uno de los Mamba MK7, durante la entrega de los vehículos en el Servicio de Material y Armamento, en julio de 2024. 

    Vehículos del Ejército comenzarán a patrullar los barrios de Montevideo con más criminalidad

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Un agente policial de México vigila un ómnibus incendiado tras una ola de ataques atribuidos al crimen organizado durante un operativo del gobierno realizado en febrero en Jalisco.

    ¿Puede Uruguay convertirse en México? Para un jerarca militar, existen similitudes entre los ciclos criminales

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Caras pintadas y pabellón nacional en las tribunas del estadio.
    22 Fotos

    Mundial 2026: aunque el partido no colmó las expectativas, la hinchada celeste lo dio todo

    Por Redacción Galería
    El primer ministro británico, Keir Starmer, anuncia su dimisión en Downing Street, Londres, Gran Bretaña, el 22 de junio de 2026.
    Video

    Starmer anuncia su dimisión como primer ministro británico; Burnham declara su candidatura para el cargo

    Por France 24