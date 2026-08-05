El rey que le ganó la partida a Pedro Sánchez

El todopoderoso monarca de Marruecos y el líder de izquierda más destacado de Europa forman una alianza incómoda en una relación de dependencia mutua. Pero la crisis migratoria que estalló en las fronteras de España ha puesto de manifiesto dónde el rey Mohamed VI tiene ventaja sobre el primer ministro Pedro Sánchez .

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Aunque la economía de Marruecos es una décima parte de la de España, ambos países están unidos por una densa red de vínculos comerciales. Sin embargo, sus posiciones divergen en grandes cuestiones geopolíticas. El rey Mohamed ha cultivado estrechos vínculos con Donald Trump , mientras que Sánchez se ha convertido en uno de los principales antagonistas del presidente estadounidense en Europa.

El deseo de muchos jóvenes marroquíes de abandonar su país, y la presencia de dos enclaves españoles vulnerables en la costa norteafricana, convierten a la migración en una poderosa carta de negociación para el rey Mohamed.

España España enfrenta una crisis migratoria sin precedentes en Ceuta y Sánchez anuncia un fuerte refuerzo de la frontera

Esto ya era evidente mucho antes del jueves pasado, cuando unas 60.000 personas cruzaron a nado desde Marruecos hasta el enclave de Ceuta . Pero esta afluencia sin precedentes —equivalente a tres migrantes no autorizados por cada cuatro residentes de Ceuta— marcó la culminación de un período de cinco años en el que a Madrid le ha resultado cada vez más difícil manejar a un Rabat —la capital de la nación— cada vez más envalentonado.

Pol Morillas, director del CIDOB, un grupo de expertos de Barcelona, dijo que Ceuta era un claro ejemplo de la “militarización de la inmigración”, comparándola con la forma en que Turquía permitió que los refugiados sirios intentaran cruzar la frontera griega; y con cómo Bielorrusia atrajo a migrantes iraquíes para empujarlos hacia Polonia.

En los últimos años, Sánchez ha intentado evitar una ruptura grave con el rey, una figura solitaria y aislada, manteniendo una actitud tranquila y cordial, incluso durante la semana pasada. El líder español aún necesita la ayuda de Marruecos para limitar el flujo de migrantes no autorizados desde África hacia las Islas Canarias, un punto de entrada mucho más importante para las llegadas irregulares que Ceuta.

Soldados observan a un grupo de migrantes cerca del puesto fronterizo de Ceuta el domingo. Henry Nicholls/AFP/Getty Images

Sin embargo, un alto funcionario español de un antiguo gobierno socialista señaló que Sánchez no estaba reconociendo que los episodios de tensión en una relación bilateral son normales e incluso saludables. “La filosofía del gobierno es: 'No molestemos a los marroquíes'. Lo que está pasando aquí es que los marroquíes interpretan eso como debilidad”.

La relación se volvió más difícil para Madrid tras una gran crisis diplomática en 2021. Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, que está luchando por la independencia del Sahara Occidental de Marruecos, llegó a España para recibir tratamiento hospitalario, lo que desató la furia marroquí. Rabat acusó a España de “confabularse” con su adversario. Unas semanas después de la llegada de Ghali, Ceuta experimentó lo que es sentirse desbordada: Marruecos relajó la vigilancia fronteriza y al menos 8,000 migrantes nadaron o utilizaron embarcaciones improvisadas para llegar al enclave.

Riccardo Fabiani, director para el norte de África del International Crisis Group, señaló que la reacción de Marruecos ante el episodio de Ghali fue: “El hecho de que no nos lo hayan comunicado demuestra una falta de respeto; por lo tanto, a partir de ahora queremos reiniciar por completo esta relación. Marruecos decidió que España necesitaría a Marruecos más de lo que Marruecos necesitaría a España”.

El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, saluda a los soldados durante el 50.º aniversario de la proclamación de la República Saharaui a su llegada para asistir al desfile militar en Aousserd, Tindouf, en el suroeste de Argelia, el 8 de abril de 2026. APP/NurPhoto/NurPhoto vía AFP

En 2022, Rabat logró una victoria. España cambió su postura respecto al Sahara Occidental —una región desértica en disputa del tamaño del Reino Unido— al respaldar un plan marroquí para otorgarle más autonomía al territorio, pero manteniéndolo bajo el control de Rabat. La medida de Madrid, anunciada por Marruecos, se alineó con las posturas de otras potencias europeas.

Omar Brouksy, profesor de ciencias políticas en Marruecos, señaló que la relación de Rabat con Madrid entró entonces en una nueva fase, más positiva.

En 2024, se confirmó que España y Marruecos serían coanfitriones de la Copa Mundial de fútbol de 2030 junto con Portugal. Cuando unas devastadoras inundaciones azotaron Valencia ese mismo año, fue Marruecos quien envió docenas de camiones especializados para bombear el lodo.

Pero el intento de Sánchez por lograr la armonía enfrenta dificultades por el hecho de que España y Marruecos siguen en desacuerdo sobre tres cuestiones geopolíticas fundamentales.

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, y Pedro Sánchez se reunieron en Argel el 20 de julio, destacando una “nueva fase” en las relaciones entre ambos países. APP/AFP

En primer lugar, España quiere mantener buenas relaciones con Argelia —el archirrival de Marruecos— porque es un importante proveedor de gas. Sánchez estuvo en la capital Argel para reunirse con el presidente Abdelmadjid Tebboune diez días antes del incidente de Ceuta y celebró una “nueva etapa” en sus relaciones.

En segundo lugar, Marruecos no reconoce la soberanía de España sobre los enclaves de Ceuta y Melilla, que pasaron a manos de la Corona española en el siglo XVI y son los únicos fragmentos de territorio europeo en el continente africano. Algunos en Marruecos se refieren a “Ceuta ocupada”, y la planificación militar de España incluye la posible necesidad de luchar para defenderlos.

En tercer lugar, España y Marruecos discrepan profundamente respecto a la administración Trump. Sánchez y el presidente estadounidense han tenido desacuerdos por el limitado gasto de España en defensa, su oposición a la guerra en Irán y el apoyo del primer ministro a una política migratoria liberal.

El rey Mohammed, en el centro, y el presidente Donald Trump en París en 2018 durante una ceremonia de conmemoración del Día del Armisticio. Benoit Tessier/AFP

Por el contrario, el rey Mohamed se ganó el favor de Trump hacia el final de su primer mandato en 2020 al normalizar las relaciones del reino con Israel, como parte de los Acuerdos de Abraham negociados por Estados Unidos. A cambio, Estados Unidos reconoció el Sahara Occidental como parte de Marruecos. Como muestra de su “profundo agradecimiento”, el rey anunció recientemente que nombraría una autopista en ese territorio en honor a Trump.

Michael Walsh, académico de la Universidad de Alaska, señaló que los vínculos de Trump con el rey —y su animosidad hacia Sánchez— le dieron a Marruecos la oportunidad de intentar ganarse el apoyo de la Casa Blanca en el tema de Ceuta y Melilla. “Diría que fue racional por parte de Marruecos presionar al máximo para alcanzar sus propios objetivos políticos entre la toma de posesión de Trump y las elecciones de mitad de período de noviembre. El país tiene añejas reclamaciones sobre la soberanía de las dos ciudades y una oportunidad para impulsarlas que no se presenta con mucha frecuencia”.

Los 60.000 migrantes podrían haber sido un disparo de advertencia. Pero Sánchez no culpó a Marruecos. Por el contrario, dijo que la ayuda de Rabat había permitido que una gran mayoría de ellos fuera repatriada en menos de 24 horas. Los culpables, dijo el primer ministro, fueron los traficantes de personas y la desinformación en las redes sociales, una postura que el gobierno marroquí reiteró el domingo.

Sin embargo, a Sánchez le resulta difícil comunicarse directamente con el rey Mohamed, quien rara vez se reúne con líderes extranjeros, señaló un analista. Ambos se han visto sólo dos veces desde 2022.

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