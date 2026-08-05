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Rocas, cielo y mar en una tienda con impronta uruguaya en Ibiza

El local de 60 metros cuadrados de la marca de moda de origen uruguayo The Polonio, diseñado por el arquitecto español Raúl Sánchez, fue premiado por su interiorismo inspirado en las calas de Cadaqués y la versatilidad del aire de Cabo Polonio

The Polonio

FOTO

Luis Asín
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

“El concepto está inspirado en las calas de Cadaqués mezcladas con el mar profundo de José Ignacio. La idea era que muestre la versatilidad del Polonio, el lujo mezclado con lo relajado”. Así es como Lucía Saul, uruguaya cofundadora de The Polonio —junto con Joshua Cravata—, describe a Galería la idea detrás de la tienda que inauguró la marca de vestimenta y trajes de baño a fines del 2024 en Ibiza.

Diseñado por el arquitecto español Raúl Sánchez, el local de 60 metros cuadrados y tres niveles ganó en 2025 el premio FAD de Opinión, que premia lo más destacado de la arquitectura y el interiorismo de España y Portugal, y estuvo nominado como Proyecto de interiorismo en los Premios Room.

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El hilo conductor de este espacio son las rocas, el agua y el cielo, que se manifiestan a través del mortero proyectado, la moquette color azul intenso de pelo largo —que produce un efecto de olas de mar con las pisadas de los clientes— y su reflejo en las planchas metálicas texturadas en el techo. Un gran mostrador de acero inoxidable en el centro de la tienda completa la escena como una especie de barco flotando en el Mediterráneo. El azul intenso da paso a las luces de neón y el turquesa de los mostradores, en un juego de colores típico de un recorrido por el mar entre cuevas y calas.

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