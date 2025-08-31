Cruz Roja advierte que evacuación de Ciudad de Gaza es “insegura e inviable”

La Cruz Roja Internacional advirtió que la situación en el enclave es crítica y no garantiza una evacuación segura ni digna para los civiles atrapados en medio del conflicto.
Los ataques israelíes se intensifican en Ciudad de Gaza en la antesala de la anunciada operación de “conquista”. Ante la nueva ola de bombardeos, miles de gazatíes se ven forzados a huir otra vez de una población devastada
La destrucción generalizada, sumada a la escasez extrema de alimentos y agua, vuelve inviable cualquier intento de movilización masiva de la población, alertó el organismo humanitario.
FUENTE:FRANCE24