  • Cotizaciones
    lunes 23 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Cómo cayó el poderoso capo ’El Mencho’ y qué implica para México

    México abatió el domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel más poderoso del país, herido en un operativo en Jalisco y muerto durante su traslado. El golpe, el mayor en una década, desató incendios y bloqueos en varias regiones

    Claudia-Sheinbaum
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El ejército mexicano abatió el domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ’El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos (EE.UU.). Murió tras resultar herido durante un operativo para capturarlo en el sur del estado de Jalisco, en el que participaron fuerzas especiales y la Fuerza Aérea.

    Según la Secretaría de Defensa, en el enfrentamiento fueron abatidos cuatro integrantes del grupo, otros tres resultaron heridos —entre ellos Oseguera Cervantes—, tres soldados quedaron lesionados y dos personas fueron detenidas. En el lugar se incautaron lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

    Leé además

    ’El Mencho’ con su hija y su hijo
    Narcotráfico

    ¿Quién era Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, el narco más buscado de México?

    Por France 24
    Integrantes de la Guardia Nacional resguardan la zona donde trasladaron el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido este domingo, en Ciudad de México (México).
    Narcotráfico

    México: ejército mata al poderoso narcotraficante “El Mencho” y se desata ola de violencia en el país

    Por RFI
    Embed - La caída de 'El Mencho': Gobierno de México revela detalles del operativo • FRANCE 24 Español

    Ola de violencia y víctimas posteriores

    Tras la muerte del capo, miembros del cártel respondieron con una ola de violencia. Vehículos incendiados bloquearon carreteras en 20 estados, mientras en Guadalajara la población permaneció resguardada y se suspendieron clases en varios estados. Guatemala reforzó su frontera con México.

    El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó además que 25 miembros de la Guardia Nacional murieron en ataques en Jalisco después del operativo y que también fue asesinado un funcionario de la fiscalía estatal.

    Cómo fue el operativo

    La reconstrucción oficial del operativo fue detallada por el secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla. Según explicó, Oseguera Cervantes y dos escoltas resultaron heridos en una primera acción y fueron trasladados junto a un oficial, pero murieron durante el trayecto.

    El jefe militar añadió que el líder del CJNG y su círculo cercano intentaron huir por una zona boscosa, donde las fuerzas armadas establecieron un cerco y lo localizaron oculto entre la maleza. En ese momento, afirmó, los integrantes del grupo criminal abrieron fuego contra los militares en un enfrentamiento que calificó como “muy violento”, en el que murieron ocho presuntos delincuentes. Durante el registro posterior de la zona, las autoridades hallaron otros cuatro cuerpos. Trevilla también señaló que la ubicación del capo había sido confirmada el 21 de febrero tras el seguimiento a una pareja sentimental.

    Mexico-Operativo-Muerte-Mencho

    Perfil criminal de ’El Mencho’

    Oseguera Cervantes, de 59 años y originario de Michoacán, tenía vínculos con el crimen organizado desde hacía al menos tres décadas. En 1994 fue condenado en EE.UU. por tráfico de heroína y, tras regresar a México, ascendió en el narcotráfico.

    Hacia 2009 fundó el CJNG, que se convirtió en una de las organizaciones criminales de mayor crecimiento, dedicada al tráfico de cocaína, metanfetamina, fentanilo y migrantes hacia EE.UU.. El grupo también diversificó ingresos con robo de combustible, extorsión y fraude.

    El cártel ganó notoriedad por ataques directos a fuerzas de seguridad, como el derribo de un helicóptero militar en 2015 y el atentado fallido contra Omar García Harfuch cuando era jefe policial de Ciudad de México.

    Investigación, cargos en EE.UU. y cooperación bilateral

    Oseguera enfrentaba múltiples acusaciones en EE.UU., que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura. Washington había designado al CJNG y a otras organizaciones como terroristas extranjeras.

    Autoridades de ambos países indicaron que la colaboración en inteligencia contribuyó al operativo. El subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau felicitó públicamente a las fuerzas mexicanas, mientras el exjefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, afirmó que la acción envía un mensaje de firmeza a Washington.

    Embed - México en alerta: recuento de los ataques del CJNG tras la muerte de 'El Mencho' • FRANCE 24

    Impacto político y relación con EE.UU.

    El golpe podría fortalecer al gobierno mexicano frente a la administración de Donald Trump, que presiona con posibles aranceles o acciones unilaterales si México no muestra resultados contra los cárteles.

    No está claro quién sucederá a Oseguera Cervantes. El CJNG tiene presencia en al menos 21 de los 32 estados mexicanos y opera en gran parte de EE.UU., además de mantener actividad global.

    Analistas señalan que su muerte podría frenar temporalmente la expansión del grupo o debilitarlo frente al Cártel de Sinaloa, aunque también existe el riesgo de una escalada de violencia si la sucesión deriva en disputas internas o en una estrategia de ataques indiscriminados.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Oficialismo

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    Cárceles

    Proyecto para descentralizar el INR causa división en el Frente Amplio y la oposición, entre críticas por “concentrar poder”

    Por Macarena Saavedra
    Medioambiente

    La disputa por la exploración petrolera en el mar territorial abre varios frentes a nivel civil y administrativo

    Por Lucía Cuberos
    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia. 

    Renuncias en el Estado: mujeres, profesionales y del Ministerio del Interior, entre los que más deciden irse

    Por Ismael Grau
    Mario Lubetkin y Gabriel Oddone tras la Comisión Especial para el Tratamiento y la Aprobación del Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea.

    Tras recibir informe de Economía y Cancillería, la comisión del Senado aprobó el capítulo comercial del acuerdo Mercosur-UE

    Por Redacción Búsqueda
    Susana Mondueri y dos niños de su familia en Punta Colorada, circa 1946.

    71 fotos de álbumes familiares cuentan la historia de Punta Colorada a través del siglo XX

    Por Javier Alfonso
    Una representación del flujo fiscal uruguayo creado con la ayuda de la IA.

    Los impuestos y la “moral”

    Por Ismael Grau
    // Leer el objeto desde localStorage