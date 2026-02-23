Cómo cayó el poderoso capo ’El Mencho’ y qué implica para México

El ejército mexicano abatió el domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ’El Mencho’ , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos (EE.UU.). Murió tras resultar herido durante un operativo para capturarlo en el sur del estado de Jalisco, en el que participaron fuerzas especiales y la Fuerza Aérea.

Según la Secretaría de Defensa, en el enfrentamiento fueron abatidos cuatro integrantes del grupo, otros tres resultaron heridos —entre ellos Oseguera Cervantes—, tres soldados quedaron lesionados y dos personas fueron detenidas. En el lugar se incautaron lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Tras la muerte del capo, miembros del cártel respondieron con una ola de violencia. Vehículos incendiados bloquearon carreteras en 20 estados, mientras en Guadalajara la población permaneció resguardada y se suspendieron clases en varios estados. Guatemala reforzó su frontera con México.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó además que 25 miembros de la Guardia Nacional murieron en ataques en Jalisco después del operativo y que también fue asesinado un funcionario de la fiscalía estatal.

La reconstrucción oficial del operativo fue detallada por el secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla. Según explicó, Oseguera Cervantes y dos escoltas resultaron heridos en una primera acción y fueron trasladados junto a un oficial, pero murieron durante el trayecto.

El jefe militar añadió que el líder del CJNG y su círculo cercano intentaron huir por una zona boscosa, donde las fuerzas armadas establecieron un cerco y lo localizaron oculto entre la maleza. En ese momento, afirmó, los integrantes del grupo criminal abrieron fuego contra los militares en un enfrentamiento que calificó como “muy violento”, en el que murieron ocho presuntos delincuentes. Durante el registro posterior de la zona, las autoridades hallaron otros cuatro cuerpos. Trevilla también señaló que la ubicación del capo había sido confirmada el 21 de febrero tras el seguimiento a una pareja sentimental.

Perfil criminal de ’El Mencho’

Oseguera Cervantes, de 59 años y originario de Michoacán, tenía vínculos con el crimen organizado desde hacía al menos tres décadas. En 1994 fue condenado en EE.UU. por tráfico de heroína y, tras regresar a México, ascendió en el narcotráfico.

Hacia 2009 fundó el CJNG, que se convirtió en una de las organizaciones criminales de mayor crecimiento, dedicada al tráfico de cocaína, metanfetamina, fentanilo y migrantes hacia EE.UU.. El grupo también diversificó ingresos con robo de combustible, extorsión y fraude.

El cártel ganó notoriedad por ataques directos a fuerzas de seguridad, como el derribo de un helicóptero militar en 2015 y el atentado fallido contra Omar García Harfuch cuando era jefe policial de Ciudad de México.

Investigación, cargos en EE.UU. y cooperación bilateral

Oseguera enfrentaba múltiples acusaciones en EE.UU., que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura. Washington había designado al CJNG y a otras organizaciones como terroristas extranjeras.

Autoridades de ambos países indicaron que la colaboración en inteligencia contribuyó al operativo. El subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau felicitó públicamente a las fuerzas mexicanas, mientras el exjefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, afirmó que la acción envía un mensaje de firmeza a Washington.

Impacto político y relación con EE.UU.

El golpe podría fortalecer al gobierno mexicano frente a la administración de Donald Trump, que presiona con posibles aranceles o acciones unilaterales si México no muestra resultados contra los cárteles.

No está claro quién sucederá a Oseguera Cervantes. El CJNG tiene presencia en al menos 21 de los 32 estados mexicanos y opera en gran parte de EE.UU., además de mantener actividad global.

Analistas señalan que su muerte podría frenar temporalmente la expansión del grupo o debilitarlo frente al Cártel de Sinaloa, aunque también existe el riesgo de una escalada de violencia si la sucesión deriva en disputas internas o en una estrategia de ataques indiscriminados.

