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    Documentos del 11-S desclasificados 25 años después demuestran que Nueva York ocultó los riesgos del aire tóxico tras los ataques

    El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la publicación de miles de documentos que muestran que tras los atentados del 11 de setiembre de 2001 las autoridades no revelaron todo lo que sabían sobre la toxicidad del aire en la ciudad

    Un oficial de policía y varias personas más caminan cerca del World Trade Center de Nueva York tras la caída de las Torres Gemelas por los atentados del 11 de septiembre de 2001.

    Un oficial de policía y varias personas más caminan cerca del World Trade Center de Nueva York tras la caída de las Torres Gemelas por los atentados del 11 de septiembre de 2001.

    FOTO

    Stan Honda / AFP/Archivos
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La divulgación se produce en vísperas del 25º aniversario de los atentados del 11 de setiembre de 2001, que causaron la muerte de 2.977 personas en Estados Unidos, en su mayoría por el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York.

    Más de 9.400 personas han muerto a causa de enfermedades relacionadas con su exposición a la zona en los años posteriores, según un programa federal de vigilancia médica. “Son documentos que muestran lo que la ciudad sabía sobre el aire tóxico alrededor de la Zona Cero, cuándo lo supo y cómo actuó para limitar su responsabilidad”, dijo el alcalde en una rueda de prensa.

    En más de 170.000 páginas, los documentos abordan problemas de salud, la calidad del aire y la respuesta de las autoridades neoyorquinas a los atentados.

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    “Durante 25 años, cuatro diferentes administraciones municipales ocultaron al público, al Congreso de Estados Unidos y al Ayuntamiento documentos que mostraban lo que la Ciudad sabía realmente sobre el peligro de los químicos tóxicos en el Bajo Manhattan y el oeste de Brooklyn tras el derrumbe del World Trade Center, incluso mientras funcionarios de la ciudad seguían transmitiendo al público el mensaje de que el aire era 'seguro y aceptable'”, afirmó el director del grupo, Benjamin Chevat, en un comunicado.

    Cuando le preguntaron por los nombres de los funcionarios que habían ocultado información al público, Mamdani respondió: “Esto pasa por una multitud de personas en quienes los neoyorquinos han confiado”.

    “La gente se enfermó porque los líderes en los que confiaban mintieron y les dijeron que era seguro respirar aire tóxico”, agregó.

    Los documentos podrían implicar a dos exalcaldes de Nueva York: Rudy Giuliani, en el cargo en el momento de los atentados, y Michael Bloomberg, desde enero de 2002 hasta diciembre de 2013.

    Algunos se refieren a debates que mantuvo entonces la administración de Giuliani sobre su responsabilidad legal y los riesgos para la salud, dijo el martes el principal asesor jurídico de la ciudad de Nueva York, Steven Banks.

    El portavoz de Giuliani no respondió a la solicitud de comentarios.

    Otro documento destaca la información proporcionada por el congresista Jerry Nadler durante el mandato de Bloomberg respecto a las preocupaciones de los residentes del Bajo Manhattan sobre la calidad del aire que estaban respirando.

    El equipo de Bloomberg declinó hacer comentarios.

    FUENTE:RFI

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