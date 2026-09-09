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    Escala la tensión Medio Oriente: EE.UU. destruye cinco petroleros y Irán amenaza a buques en Kuwait y Bahréin

    La confrontación entre Washington y Teherán sumó nuevos episodios de represalia, con ataques a petroleros vinculados a Irán, lanzamientos de misiles y amenazas contra embarcaciones en el Golfo

    El Ejército de Estados Unidos atacó petroleros iraníes.

    El Ejército de Estados Unidos atacó petroleros iraníes.

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    EFE/ Centcom
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Estados Unidos (EE.UU.) confirmó la destrucción de cinco buques petroleros vinculados a Irán cerca del estrecho de Ormuz. Según el Comando Central estadounidense, los ataques fueron ejecutados en respuesta a dos ataques con misiles balísticos lanzados por la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) contra un buque de guerra estadounidense.

    La información fue difundida por el propio Comando Central a través de su cuenta oficial en X. Los ataques contra los petroleros se produjeron en el marco de una escalada de acciones recíprocas entre ambos países.

    Previamente, la agencia iraní Tasnim, vinculada al CGRI, había informado que uno de los petroleros había sido atacado en la isla de Kharg. De acuerdo con esa versión, el episodio no dejó heridos.

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    Tras los ataques estadounidenses contra los petroleros, Irán lanzó misiles contra objetivos estadounidenses en Jordania, según informaron medios estatales iraníes.

    El episodio se suma a una cadena de represalias que se intensificó durante los últimos dos días. La ofensiva iraní se produjo después de que EE.UU. anunciara la destrucción de los cinco petroleros, en respuesta a los ataques de la Guardia Revolucionaria contra uno de sus buques de guerra.

    La sucesión de ataques amplió el escenario de confrontación más allá de las aguas próximas al estrecho de Ormuz, con nuevos objetivos vinculados a EE.UU. en la región.

    Amenaza contra petroleros de Kuwait y Bahréin

    En paralelo, Irán amenazó con atacar petroleros situados frente a las costas de Kuwait y Bahréin. La advertencia fue difundida en las primeras horas del miércoles por la agencia estatal IRNA y estuvo dirigida a las tripulaciones de los buques.

    En un comunicado publicado por IRNA, la Guardia Revolucionaria instó a los petroleros que se encuentren anclados o atracados en puertos de ambos países a abandonar sus embarcaciones. El CGRI acusó a Kuwait y Bahréin de dar refugio a quienes calificó como “terroristas” y de ser cómplices de sus acciones.

    La advertencia supone una nueva ampliación de las amenazas iraníes en el contexto de la escalada con EE.UU. y coloca a embarcaciones vinculadas a ambos países del Golfo bajo riesgo de nuevos ataques.

    Irán afirma haber capturado un dron submarino estadounidense

    La Guardia Revolucionaria iraní también aseguró haber capturado un vehículo submarino estadounidense no tripulado en la entrada del estrecho de Ormuz. Según los medios estatales iraníes, se trataba de un Dive-LD, un vehículo submarino autónomo de 5,8 metros fabricado por la compañía estadounidense Anduril.

    La Armada de la Guardia Revolucionaria afirmó que el aparato era uno de los vehículos submarinos no tripulados más modernos de EE.UU. y que estaba equipado con tecnología avanzada. Según la descripción aportada, este tipo de sumergible puede realizar tareas como contramedidas contra minas, cartografía del lecho marino, recopilación de inteligencia e inspección de infraestructura submarina.

    El Pentágono dio una versión diferente del episodio. Un portavoz estadounidense afirmó que el dron había sufrido una avería más de un día antes y que realizaba un estudio de las aguas regionales en apoyo de las operaciones en curso. Según el funcionario, se trataba de un modelo antiguo que no recopilaba datos confidenciales ni llevaba equipos de sonar o radar clasificados.

    FUENTE:FRANCE24

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