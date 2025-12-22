Estados Unidos persigue buque petrolero venezolano en el Caribe

Desde el fin de semana, Washington persigue un tercer buque petrolero en el mar Caribe.
Estados Unidos mantiene su presencia militar en las cercanías de las costas venezolanas mientras aumenta la presión sobre el sector petrolero de Venezuela
Se trata de un barco que estaría sancionado debido a presuntos vínculos con Irán y Hezbolá.
Caracas rechazó la captura de sus petroleros, calificándola de “robo” y “piratería internacional”.
FUENTE:FRANCE24