    México: ejército mata al poderoso narcotraficante “El Mencho” y se desata ola de violencia en el país

    El ejército mexicano abatió en Jalisco a Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y uno de los criminales más buscados del mundo, de 59 años. Su muerte provocó una ola de violencia en varias regiones y obligó a suspender las clases este lunes en al menos ocho estados como medida preventiva

    Integrantes de la Guardia Nacional resguardan la zona donde trasladaron el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido este domingo, en Ciudad de México (México).

    Integrantes de la Guardia Nacional resguardan la zona donde trasladaron el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido este domingo, en Ciudad de México (México).

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “El CJNG tenía un operativo en caso de que se aprendiera a su líder: hacer violencia en varios puntos del país”, dijo a RFI Gerardo Rodríguez Sánchez, experto en seguridad de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

    Sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados varias carreteras del estado de Jalisco, donde por la noche se veían restos de vehículos calcinados y otros aún en llamas. Los bloqueos y la quema de tiendas y negocios se extendieron también al balneario de Puerto Vallarta, al vecino estado de Michoacán y a los estados de Puebla (centro), Sinaloa (noroeste), Guanajuato (centro) y Guerrero (sur), entre otros.

    La presidenta de México Claudia Sheinbaum afirmó que existe “absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados” y que en la “mayor parte del territorio nacional” hay “plena normalidad” de las actividades. A la sociedad les dijo que "debemos mantenernos informados y en calma".

    No obstante, en prevención de una posible agravación de la violencia, al menos 8 de los 32 estados de México suspendieron este lunes las clases presenciales y el poder judicial autorizó a los jueces a mantener los tribunales cerrados donde lo consideren necesario.

    Tras las detenciones de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán “El Chapo” en 2016 e Ismael “Mayo” Zambada en 2024 -ambos actualmente encarcelados en EE.UU.-, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ubicó como narcotraficante más poderoso del país y el más buscado en el mundo.

    “Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para ayudar en una operación (...) en que fue eliminado Nemesio 'El Mencho' Oseguera”, confirmó en X la portavoz del presidente Donald Trump, Karoline Leavitt.

    El líder narco de 59 años resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en el oeste de México, y murió “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”, informó el ejército mexicano.

    En el operativo murieron siete delincuentes y tres militares resultaron heridos, dos miembros del CJNG fueron detenidos y se incautaron armas como lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.

    Presión de Trump

    Ante la situación de violencia, se suspendieron tres partidos de fútbol el domingo, el Departamento de Estado de EE.UU. instó a sus ciudadanos en México a refugiarse y aerolíneas de Canadá y EE.UU. decidieron cancelar decenas de vuelos al país.

    El subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau se congratuló por este “gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”. “Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas del orden público de la gran nación mexicana”, escribió en X.

    La muerte del “Mencho” ocurre en un contexto de gran presión de Trump para que México frene el envío de drogas, en particular del fentanilo, a su país y de acusaciones a Sheinbaum no hacer lo suficiente para combatir al narcotráfico.

    “En los últimos 13 meses ha habido más de 40 000 capturas de criminales mexicanos vinculados con diferentes grupos criminales”, destacó Rodríguez.

    FUENTE:RFI

