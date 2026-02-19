  • Cotizaciones
    jueves 19 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Legisladores del Frente Amplio cuestionan “falta de transparencia” en respuesta de Ferrero sobre actuación de Ojeda

    El diputado Federico Preve anunció que se hará un pedido de acceso a la información pública por la actuación del senador colorado; “el poder protege al poder”

    Mónica Ferrero.

    Mónica Ferrero.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La respuesta que la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, dio a un informe solicitado el 15 de diciembre por cuatro diputados frenteamplistas, sobre la actuación del senador colorado Andrés Ojeda como abogado, fue considerada “lamentable”, “fuera de tonos y contenidos”, así como “falta de transparencia, de sensibilidad republicana y de seriedad”, según la calificó a Búsqueda uno de esos cuatro legisladores, Federico Preve.

    Los diputados Tatiana Antúnez, María Inés Obaldía, Alejandro Zavala y Preve preguntaron a Ferrero si, desde que ocupaba su banca —el 15 de febrero de 2025—, Ojeda “presentó escritos actuando como patrocinante de un tercero particular”, y consultaron, además, si “solicitó o se mantuvo reunión con algún funcionario de Fiscalía”.

    Leé además

    Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry, definitivamente otros tiempos
    Inconstitucionalidad

    Caso Andrés Ojeda: informe del Senado concluyó que solo las cámaras pueden definir que pierda su banca

    Por Leonel García
    El senador colorado Andrés Ojeda observado por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.
    Parlamento

    Informe de constitucionalista pedido por el Frente Amplio concluye que actuación de Ojeda como abogado es una falta “gravísima” y recomienda juicio político

    Por Redacción Búsqueda

    La respuesta, elevada al Parlamento el 28 de enero, dice que “se desconoce” la actuación del senador en sede penal, “ya que las actuaciones son reservadas” por lo dispuesto en el artículo 259 del Código de Proceso Penal, “por lo que no se podrá informar sobre lo peticionado”. Ferrero agregó que Ojeda “no mantuvo reunión alguna” con ella.

    Consultado por Búsqueda, Preve dijo que se trató de “una respuesta evasiva que habla de poco respeto institucional cuando se está indagando algo potencialmente muy grave”, como una eventual violación a la Constitución. Añadió que, al preguntar “si hubo” actuaciones y no su contenido, “no tiene argumentos jurídicos para no responder”. A su vez, informó que va a presentar un pedido de acceso a la información pública por el mismo tema. “Parece un proceso poco transparente, donde el poder protege al poder”.

    Desde fines del año pasado se debate, en el plano jurídico y político, si Ojeda violó el artículo 124, numeral 2, de la Constitución, que establece que los legisladores, mientras están en funciones, no pueden “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados”, como es, desde 2017, la Fiscalía General de la Nación. En octubre, él había presentado un escrito ante ese organismo solicitando el reexamen de la causa de un cliente.

    Selección semanal
    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Legisladores del Frente Amplio cuestionan “falta de transparencia” en respuesta de Ferrero sobre actuación de Ojeda

    Por Redacción Búsqueda
    Medioambiente

    Tamara Rubilar: Uruguay es “la única zona azul en Latinoamérica”, por su población “más longeva y saludable”

    Por Lucía Cuberos
    Estados Unidos

    “Restaurar el predominio”: Estados Unidos y un plan más agresivo contra China y el narcotráfico en Sudamérica

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    El presidente Yamandú Orsi y el ministro Juan Castillo.

    Ministerio de Trabajo avanza con la exigencia de un preaviso por despidos, en momentos de alta conflictividad

    Por Redacción Búsqueda
    Fernando Pereira durante un acto en solidaridad con Cuba, en 2023. 

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    El estado de la primera OPV, en el astillero Cardama.

    Estudio Delpiazzo advirtió que Cardama presentaba documentos “a los ponchazos” que lo descalificarían en cualquier licitación

    Por Guillermo Draper
    Gabriel Quirici, director nacional de Educación.

    El Congreso de Educación discutirá sobre si limitar el uso de celulares en clase y el manejo de la inteligencia artificial, entre otros temas

    Por Nicolás Delgado
    // Leer el objeto desde localStorage