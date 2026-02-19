Legisladores del Frente Amplio cuestionan “falta de transparencia” en respuesta de Ferrero sobre actuación de Ojeda

El diputado Federico Preve anunció que se hará un pedido de acceso a la información pública por la actuación del senador colorado; “el poder protege al poder”

La respuesta que la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, dio a un informe solicitado el 15 de diciembre por cuatro diputados frenteamplistas, sobre la actuación del senador colorado Andrés Ojeda como abogado, fue considerada “lamentable”, “fuera de tonos y contenidos”, así como “falta de transparencia, de sensibilidad republicana y de seriedad”, según la calificó a Búsqueda uno de esos cuatro legisladores, Federico Preve.

Los diputados Tatiana Antúnez, María Inés Obaldía, Alejandro Zavala y Preve preguntaron a Ferrero si, desde que ocupaba su banca —el 15 de febrero de 2025—, Ojeda “presentó escritos actuando como patrocinante de un tercero particular”, y consultaron, además, si “solicitó o se mantuvo reunión con algún funcionario de Fiscalía”.

La respuesta, elevada al Parlamento el 28 de enero, dice que “se desconoce” la actuación del senador en sede penal, “ya que las actuaciones son reservadas” por lo dispuesto en el artículo 259 del Código de Proceso Penal, “por lo que no se podrá informar sobre lo peticionado”. Ferrero agregó que Ojeda “no mantuvo reunión alguna” con ella.

Consultado por Búsqueda, Preve dijo que se trató de “una respuesta evasiva que habla de poco respeto institucional cuando se está indagando algo potencialmente muy grave”, como una eventual violación a la Constitución. Añadió que, al preguntar “si hubo” actuaciones y no su contenido, “no tiene argumentos jurídicos para no responder”. A su vez, informó que va a presentar un pedido de acceso a la información pública por el mismo tema. “Parece un proceso poco transparente, donde el poder protege al poder”.