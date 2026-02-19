Apoyado por el Reino Unido, el Ministerio de Economía quiere crear una agencia de infraestructura

La delegación del Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ), que entre el 9 y el 13 de febrero estuvo en el Reino Unido, volvió a Montevideo con la convicción de que el viaje fue provechoso y de que, a mediano plazo, mostrará resultados concretos. De hecho, para marzo está previsto que el gobierno uruguayo y el de ese país firmen un Memorando de Entendimiento que, en infraestructura —una de las tres áreas abarcadas—, ayude a encaminar la intención de armar una agencia que gestione de manera más eficiente y profesional las obras públicas viales, en hospitales, escuelas u otras.

La misión oficial, esponsoreada por la Embajada del Reino Unido en el país y con meses de preparación, estuvo encabezada por el titular del MEF, Gabriel Oddone. Resultó “superbién”, celebró en conversación con Búsqueda Isabella Antonaccio , directora nacional de Incentivo a la Inversión, que integró la comitiva junto con los responsables de la Asesoría en Política Comercial, Juan Labraga, y de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil.

La jerarca dijo que se avanzó para encaminar “una alianza” entre los gobiernos que se formalizará a través del memorando a firmarse “a la brevedad”, posiblemente el mes próximo.

Para Uruguay, señaló, se abre la posibilidad de “tener una agencia de infraestructura, que es algo en lo cual el Reino Unido tiene muchísima experiencia. Y nosotros entendemos que es un camino en el que deberíamos avanzar”, por las “externalidades positivas y por ordenar la cancha a la hora de gestionar” la inversión en esa área.

Agregó que el país ya cuenta con “cierta institucionalidad”, como la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) —creada a mediados de los años 80, pero que puso foco en asuntos de infraestructura en décadas más recientes—; el MEF entiende que hay “espacio” para tener una mayor profesionalización “como país” en la gestión de ese tipo de inversiones.

A partir del memorando, se prevé iniciar un “proceso de colaboración” con la Autoridad Nacional de Transformación de Infraestructuras y Servicios —que forma parte del Ministerio de Finanza británico y cumple el rol de agencia de infraestructura— para que los especialistas de esa entidad sugieran a Uruguay, este año, una “hoja de ruta” con los posibles pasos a dar. Se espera que ese equipo de trabajo señale las “bondades que tendría para Uruguay avanzar” en la conformación de una institucionalidad de este tipo, que “hace mucho más eficiente la gestión de una cartera de proyectos en las diversas áreas que pueda tener la infraestructura; uno, casi naturalmente tiende a pensar en la vial, pero está la social, asociada a la salud, como hospitales, o también prisiones o escuelas”, ejemplificó Antonaccio.

Con ese análisis en la mano, y considerando “la realidad de Uruguay”, el gobierno verá “qué es lo que facilita más de acuerdo a la estructura” institucional ya existente, señaló la jerarca del MEF, y explicó las alternativas: “Si es algo que va a estar dentro de la CND, dándole nuevas competencias, o si va a ser más un formato de una agencia” como tal. “Ellos lo tienen dentro del Ministerio de Finanzas; es una estructura que está buena en el sentido de que no solo tenés la visión de la pata de cuáles son tus requerimientos a nivel de qué tipo de infraestructura necesitás, sino que también está la parte —que para nosotros es sumamente relevante— relacionada con las necesidades y posibilidades fiscales”, amplió.

Comentó que los funcionarios británicos transmitieron que el hecho de que la CND sea una entidad que funciona bajo el derecho privado “es una ventaja, sobre todo por un tema de la agilidad que le da a veces para hacer llamados, convocatorias y demás”, sin obviar los controles requeridos para cualquier agencia pública.

Un índice de “eficiencia en la inversión pública” en infraestructura calculado por economistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y publicado en 2024, asignó a Uruguay un valor algo superior a 0,6, en un rango mínimo de 0 y un máximo de 1, que señala la máxima calidad de ese tipo de gasto.

La idea de crear una agencia de infraestructura, propuesta en distintos momentos por gremiales de la construcción, fue abordada en su época de consultor en CPA/Ferrere por Oddone.

En El despegue: cómo crecer y distribuir en Uruguay, en la mirada de Gabriel Oddone, un libro publicado en 2024 que incorpora una serie de reflexiones suyas con enfoque propositivo, argumentó a favor de “explotar mejor las economías de escala”, con relativa independencia de los ciclos políticos. La CND y su subsidiaria Corporación Vial del Uruguay podrían ser el “germen”.

El hoy ministro sostenía que imaginaba a esa agencia de infraestructura como dependiente de un ministerio “potente que hoy no existe”, o de la Presidencia, que es una solución que no le terminaba de convencer porque “arriesga a no reportar a nadie” o a sobrecargar al máximo órgano del Poder Ejecutivo. “Otra opción, difícil de instrumentar porque requiere una reforma constitucional, sería convertir a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en un Ministerio de Economía que fuera responsable de la agenda económica del largo plazo (del desarrollo si se quiere)”.

Sector aeroespacial e inteligencia artificial

El futuro memorando con el Reino Unido abarca otras dos áreas; uno es el sector aeroespacial. La intención del MEF es recibir colaboración para identificar “cuáles son las oportunidades a nivel económico que tendría Uruguay” en ese rubro, explicó Antonaccio, por ejemplo, en el “ensamblaje” de equipos o de recopilación de datos. Es un análisis que a los británicos les interesa porque entienden que es un potencial campo de negocios para las empresas de ese origen en Uruguay, entre otras cosas, por su localización “estratégica en la región”.

La directora de Inversiones del MEF subrayó la mirada que se tiene desde el gobierno uruguayo. Es un “enfoque más productivo”, en contraposición con uno desde la defensa; “para nosotros no era estratégico”.

La tercer área que alcanza el memorando es la inteligencia artificial. Para Uruguay, a partir de la experiencia en el Reino Unido, es la oportunidad de incorporar “mejores prácticas” en materia de “regulación” y de “aplicación” de esa tecnología “en ámbitos, por ejemplo, del Estado y organizaciones públicas”, informó.

Indicó que, para la contraparte británica, fue “de interés” saber el “ecosistema de tecnología que hoy tiene Uruguay”, sobre todo para el desarrollo, por ejemplo, de “data centers, para hostear a empresas del rubro de inteligencia artificial (...). Quedaron un poco sorprendidos para el tamaño del país y la cantidad de empresas que están desarrollando soluciones” utilizando esa tecnología. Según Antonaccio, en esa área se visualizó el potencial de “un win-win para ambos países”.