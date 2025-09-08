  • Cotizaciones
    La carta que podría reabrir el caso Epstein y en la que Trump insiste en no estar involucrado

    Una carta atribuida a Donald Trump dirigida a Jeffrey Epstein en 2003 se publicó el 8 de setiembre de 2025, pero la Casa Blanca negó su autenticidad y denunció una “conspiración demócrata”

    La felicitación de Donald Trump a Jeffrey Epstein por su 50 cumpleaños.

    La felicitación de Donald Trump a Jeffrey Epstein por su 50 cumpleaños.

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Una carta atribuida a Donald Trump y dirigida a Jeffrey Epstein por su 50 cumpleaños en 2003 fue hecha pública el lunes 8 de setiembre de 2025 por legisladores demócratas, luego de que el presidente estadounidense hubiera negado su existencia en julio, en medio de la polémica por sus vínculos con el delincuente sexual.

    El documento, obtenido por miembros demócratas de un comité de la Cámara de Representantes, incluye un boceto de un busto femenino y citas atribuidas alternativamente a Epstein y a Trump, dos figuras que entonces formaban parte del jet set neoyorquino, y termina con la firma del futuro presidente al pie de la nota.

    La Casa Blanca lo niega y denuncia un “complot demócrata

    La Casa Blanca respondió a través de su portavoz, Karoline Leavitt, quien aseguró que el presidente “no dibujó este boceto ni lo firmó”. En la red social X, Leavitt calificó la información como “falsa” y destinada a alimentar una supuesta conspiración demócrata en torno a la relación entre Donald Trump y el delincuente sexual.

    Embed

    El caso Epstein, que involucra al financiero neoyorquino fallecido en prisión en 2019 antes de ser juzgado por delitos sexuales, ha vuelto a sacudir a Estados Unidos. A principios de julio, la administración Trump había informado que no se habían encontrado pruebas nuevas que justificaran la publicación de documentos adicionales ni el inicio de una nueva investigación. La muerte de Epstein, considerada un suicidio por las autoridades, ha dado lugar a múltiples teorías conspirativas, algunas de las cuales sugieren que fue asesinado para proteger a figuras de alto perfil.

    Según el Wall Street Journal, que reveló la existencia de la carta por primera vez en julio, el documento fue enviado por los herederos de Epstein a un comité del Congreso que les había solicitado obtener diversos documentos relacionados con el caso.

    “Tenemos algunas cosas en común, Jeffre”

    Tras la publicación del diario estadounidense, Donald Trump negó haber escrito la carta y presentó una demanda por difamación contra el Wall Street Journal y su propietario, Rupert Murdoch, reclamando al menos 10.000 millones de dólares en daños y perjuicios.

    El texto de la carta describe un intercambio imaginario entre Trump y Jeffrey Epstein, en el que el primero afirma: “Tenemos cosas en común, Jeffrey”. Luego añade: “Los acertijos nunca pasan de moda, ¿te has dado cuenta?” y cierra con: “Feliz cumpleaños. Que cada día sea otro maravilloso secreto”.

    FUENTE:RFI

